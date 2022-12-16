ສະພາຢູໂຣບໄດ້ຢຸດວຽກງານທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ກັບປະເທດ ກາຕ້າ ຊົ່ວຄາວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກຂ່າວນອງນັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ປະກອບມີຮອງປະທານຂອງສະພາດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມໂມໂຫ.
ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ໂຣເບີຕ້າ ເມັດໂຊລາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບວ່າ ທ່ານນາງຈະນຳພາການປະຕິຮູບເພື່ອປ້ອງກັນການເຮັດຊ້ຳຄືນ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາ ທີ່ລວມມີການຊື້ຈ້າງ ແລະ ການຊັກຊວນໃຫ້ສະໜັບສະໜູນໂດຍເຈົ້າພາບກິລາເຕະບານໂລກ ປະເທດ ກາຕ້າ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວລຸນຫຼັງການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ທ່ານນາງ ເມັດໂຊລາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າຂະບວນການທາງອາຍາແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕສຳລັບຢູໂຣບ, “ແລະສຳລັບທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ, ການເຊື່ອຖືທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເພື່ອສ້າງຂຶ້ນ.”
ທ່ານນາງໄດ້ປະກາດ ໂຄງການປະຕິຮູບ ທີ່ຈະມີຄວາມພ້ອມ ພາຍໃນວັນທີ 1 ຂອງປີ, ລວມທັງ “ການເສີມຂະຫຍາຍລະບົບການປົກປ້ອງຜູ້ລາຍງານການກະທຳຜິດຂອງສະພາ, ຫ້າມກຸ່ມເພື່ອນມິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການທັງໝົດ, ທົບທວນການກວດກາກົດເກນຈັນຍາບັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພິຈາລະນາວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບປະເທດທີສາມຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ລະອຽດ.”
ສະພາຢູໂຣບ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບນັ້ນ,
ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຢຸດວຽກງານ ການຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດ ກ່ຽວກັບ ປະເທດ ກາຕ້າ ຊົ່ວຄາວ, ໂດດເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເສລີໃນເຂດສະຫະພາບຢູໂຣບ, ຂໍ້ຕົກລົງການບິນລະຫວ່າງ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ກາຕ້າ, ແລະ ແຜນການຢ້ຽມຢາມຈົນກວ່າການກ່າວຫາຕ່າງໆຖືກຢືນຢັນ ຫຼື ຍົກເລີກ.
ພວກຜູ້ແທນປະເທດ ກາຕ້າ ຈະຖືກຫ້າມຈາກການເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ຂອງສະພາ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ໜູນຫຼັງຍັດຕິ 541-2 ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ “ຕົກໃຈ” ກັບການກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຂ່າວນອງນັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະພາບໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນ ແບລຈຽມ ໄດ້ກວດຄົ້ນເຮືອນ 19 ຫຼັງແລະຫ້ອງ ການຕ່າງໆຂອງສະພາຢູໂຣບ ກວດກາການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ກາຕ້າ ໄດ້ທຳການຊື້ຈ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ເພື່ອຊັກຈູງການໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສະພານັ້ນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວແຫ່ງນຶ່ງທີ່ໃກ້ຊິດ ກັບການສືບສວນສອບສວນໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີວ່າ ເງິນນຶ່ງລ້ານຫົກແສນໂດລາໄດ້ຖືກຍຶດໃນການບຸກກວດຄົ້ນ, ແລະ ມີຄົນຖືກຈັບໃນການກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ລວມທັງຮອງປະທານສະພາ ທ່ານນາງ ເອວາ ຄາຍລີ ຈາກປະເທດ ກຣີສ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເອເທັນສ໌ ປະເທດ ກຣີສ໌ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກັກຊັບສິນຂອງທ່ານນາງ ຄາຍລີ, ແລະ ພັກການເມືອງຂອງທ່ານນາງໃນປະເທດກຣີສ ຍັງໄດ້ຢຸດການເຮັດວຽກຂອງອະດີດນັກຂ່າວໂທລະພາບດັ່ງກ່າວ. ທັງທ່ານນາງ ຄາຍລີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ກາຕ້າ ໄດ້ປະຕິເສດກນາກະທຳຜິດໃດໆ.