ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຕິດຄັດ ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຣັດເຊຍ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ

ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈາກ 27 ປະເທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ພາກັນພິຈາລະນາກວດເບິ່ງຂໍ້ປະນີປະນອມ ທີ່ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕິດຄັດ ກ່ຽວກັບການຫ້າມນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຂອງຣັດເຊຍ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດສຸກເສີນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ໃນອາທິດນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢ້ານວ່າ ການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກັນ ຈະມີຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ກອງປະຊຸມໄລຍະສອງວັນ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດໃນເຂດຢູໂຣບ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສ໌ກີ ຈະກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ການໂຮມຊຸມນຸມ ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງຜ່ານທາງວີດີໂອ ເພື່ອກົດດັນກຸ່ມປະເທດຢູໂຣບນີ້ ໃຫ້ “ກຳຈັດການສົ່ງອອກຂອງຣັດເຊຍ” ສາມເດືອນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນ.
ມາດຕະການລົງໂທດຮອບຫຼ້າສຸດທີ່ສະເໜີໂດຍ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ຖືກກີດກັນໂດຍ ຮັງກາຣີ ທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງກຳປັ່ນບັນທຸກນ້ຳມັນ ໃນທະເລໄດ້.
ຮັງກາຣີ ກາງຕໍ່ນ້ຳມັນດິບຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ສະໜອງແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕົນເຖິງ 65 ເປີເຊັນ ໂດຍຜ່ານທໍ່ນ້ຳມັນ ດຣຸສບາ (Druzhba) ຊຶ່ງສົ່ງມາຈາກຣັດເຊຍໄປຫາຈຸດແຍກຕ່າງໆໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກກາງຂອງຢູໂຣບ.
ບູດາແປັສທ໌ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນວ່າ ເປັນຂໍ້ສະເໜີທີ່ບໍ່ເໝາະສົມພຽງພໍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຕົນເລີກໃຊ້ນ້ຳມັນໄດ້ດົນກວ່າປະເທດອື່ນໆໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ເຖິງສອງປີ.
ຮັງກາຣີຕ້ອງການເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 4 ປີແລະຢ່າງໜ້ອຍ 860 ລ້ານໂດລາຈາກກອງທຶນຢູໂຣບ ເພື່ອປັບປ່ຽນໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນຂອງຕົນ ໃນຂັ້ນຕອນການກັ່ນນ້ຳມັນດິບທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຣັດເຊຍ ແລະປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງທໍ່ສົ່ງກັບປະເທດຟໂຄຣເອເຊຍທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດແຈ້ງວ່າ ສະໂລວາເກຍແລະສາທາລະນະລັດເຊັກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກທໍ່ສົ່ງດຣຸສບາ (Druzhba) ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນເປັນເວລາສອງປີເຄິ່ງ.