ປະທານຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງ ເອີຊູລາ ວອນ ເດີ ເລເຢນ (Ursula von der Leyen) ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາງສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເອົາຊື່ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ຫລື IRGC ເຂົ້າໃສ່ບັນຊີອົງການກໍ່ການຮ້າຍ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການ “ຢຽບຢ່ຳ” “ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ” ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ການພົວພັນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອີຢູ (EU) ແລະເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້ ຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຟື້ນຟູການເຈລະຈານິວເຄຼຍໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ. ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ກັກຂັງຄົນສັນຊາດຂອງປະເທດຢູໂຣບຫຼາຍຄົນ ແລະ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ຕຳໜິວິຈານຫລາຍຂຶ້ນ ຕໍ່ການປາບປາມພວກປະທ້ວງ ຢ່າງຮຸນແຮງແບບຕໍ່ເນື່ອງ ລວມທັງການປະຫານຊີວິດ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ ຢູ່ເມືອງຕາກອາກາດດາວົສ (Davos) ປະເທດສະວິດເຊີແລນວ່າ "ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ ຂອງລະ ບອບການປົກຄອງອີຣ່ານແມ່ນໂຫດຮ້າຍແລະໜ້າຢ້ານຫລາຍ ແລະພວກເຂົາກຳລັງຢຽບຢ່ຳ ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານ."
ສະຫະພາບຢູໂຣບກຳລັງປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດຮອບທີ 4 ຕໍ່ເຕຫະຣ່ານ ກ່ຽວກັບການປາບປາມ ແລະການສະໜອງອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ. ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດກ່າວວ່າ ສະມາຊິກຂອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມ ອີຣ່ານ (IRGC) ຈະຖືກເອົາເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນລາຍຊື່ຂອງພວກທີ່ຖືກລົງໂທດໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ແຕ່ບາງປະເທດສະມາຊິກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຮັດຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນອີກ ແລະຈັດກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ (IRGC) ໃຫ້ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ. ອັງກິດຄາດວ່າ ຈະຕັດສິນໃຈໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ທ່ານນາງວອນ ເດີ ເລເຢນ (Von der Leyen) ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນ ກຳລັງຊອກຫາທາງລົງໂທດຮອບໃໝ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະສະໜັບສະໜຸນການເອົາ ກຳລັງພິທັກປະຕິວັດເຂົ້າໃນບັນຊີນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນລັດຖະມົນຕີຫລາຍທ່ານ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເຂົາເຈົ້າເວົ້າຖືກ.”
ການປະທ້ວງຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ໃນອີຣ່ານ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ຫລັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງນາງມາຊາ ອາມີນີ ຍິງສາວຊາວເຄີດ-ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກຕຳຫຼວດສິນທຳກັກຂັງ ໃນຂໍ້ຫາຝ່າຝືນລະບຽບການນຸ່ງຖືທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ແມ່ຍິງ.
ບັນດາຜູ້ນຳອີຣ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະດຳເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າເປັນພວກສັດຕູ ລວມທັງກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ເປັນຜູ້ຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບ.
ການຈັດປະເພດໃຫ້ IRGC ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຈະມີໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈະກາຍເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ ຖ້າໃຜເຂົ້າຢູ່ໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ ແລະຖືເຄື່ອງໝາຍຂອງກຸ່ມຢູ່ບ່ອນສາທາລະນະ.