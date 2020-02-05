ສະຫະພາບຢູໂຣບ EU ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ແຜນສັນຕິພາບ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີ
ໄປ ກ່ຽວກັບພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະກ່າວວ່າ ຕົນທ້າທາຍຕໍ່ແຜນການ ທີ່ອິສຣາແອລ
ຈະປະກາດຮວມເອົາເອົາດິນແດນຂອງປາແລສໄຕນ໌ຕື່ມອີກ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນດັ່ງກ່າວໃນອາທິດແລ້ວ
ນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລໄດ້ຮັບເອົາ ແຕ່ວ່າໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ເຫັນພ້ອມໂດຍບັນດາ
ຜູ້ນຳປາແລສໄຕນ໌.
ໃນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ແຜນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ຫົວໜ້າ
ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງ EU ທ່ານໂຈເຊັຟ ບໍແຣລ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ຂອງກຸ່ມ 27 ປະເທດ ໃນການແກ້ໄຂ ແບບມີສອງປະເທດທີ່ປະກອບດ້ວຍອິສຣາແອລ
ແລະ “ລັດປາແລສໄຕນ໌ ທີ່ເປັນເອກກະລາດ ມີປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ໃກ້ຊິດຕິດກັນ ມີອະທິ
ປະໄຕ ແລະສາມາດຢູ່ລອດໄດ້.”
ເຖິງແມ່ນວ່າແຜນການດັ່ງກ່າວຫຼິງເຫັນໃນທີ່ສຸດໃຫ້ມີການສ້າງຕັ້ງປະເທດປາແລັສໄຕນ໌
ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ແລະໃຫ້ອິສຣາແອລເກືອບ
ທຸກຢ່າງ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ລະຫວ່າງຫຼາຍທົດສະວັດຂອງຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ຮວມທັງເກືອບ
ດິນແດນຂອງປາແລັສໄຕນ໌ທັງໝົດ ຢູ່ບ່ອນທີ່ອິສຣາແອລຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ.
ທ່ານບໍແຣລ ກ່າວວ່າ ການຮວມເອົາດິນແດນປາແລສໄຕນ໌ “ຖ້າຫາກມີການຈັດຕັ້ງປະ
ຕິບັດ ອາດຈະບໍ່ຜ່ານ ໂດຍບໍ່ມີການຖືກທ້າທາຍ.”
ທ່ານບໍແຣລກ່າວວ່າ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນວ່າ ການສ້າງຕັ້ງຊາຍແດນຂອງປະເທດປາ
ແລັສໄຕນ໌ ແລະຖານະຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງນະຄອນເຈຣູຊາແລມ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ແກ້ໄຂ
ກ່ອນສາມາດທີ່ຈະມີສັນຕິພາບໄດ້ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
“ເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບທີ່ເປັນທຳແລະຍືນຍົງ ບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນຕົກແຕກຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະ
ຕ້ອງໄດ້ມີການຕົກລົງກັນ ໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາໂດຍກົງ ລະຫວ່າງທັງສອງຝ່າຍ”
ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບໍແຣລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ແຜນນີ້ “ແມ່ນໄດ້ຫັນເຫໄປຈາກ
ຂອບເຂດທີ່ນາໆຊາດໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ແລ້ວ.”
ສະມາຊິກຈຳນວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມ 27 ປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ປະເທດປາແລັສໄຕນ໌ ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນໃຫຍ່ ກໍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.”
ແຜນຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກຍ້ອງຍໍໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ
ເນຕັນຢາຮູ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປດ້ວຍແຜນທີ່ຈະ
ປະກາດຮວມເອົາດິນແດນໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດັນ ເຂົ້າເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີ ປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບາສ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ແຜນສັນຕິພາບນີ້
ໂດຍກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຕາເລື້ອງ” ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດອາຣັບ ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ໂດຍຖືວ່າ “ມີຄວາມລຳອຽງ.”