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​ພັກ​ທີ່​ນ້ອຍກວ່າ ທີ່ນິຍົມ ອີຢູ ພວມໂພ່ໂຕຂຶ້ນມາ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນສະພາຢູ​ໂຣບ

​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໂບກ​ທຸງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລາ​ວ​ເບິ່ງ​ໜ້າ​ຈໍ​ໂລ​ທະ​ພາບໃຫຍ່ ທີ່​ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ໃນ​ນະ​ຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ​ແບນ​ຢ້ຽມ ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ບັນ​ດາພັກ​ການເມືອງຢູ​ໂ​ຣບ​ທີ່​ນ້ອຍກວ່າ ໄດ້​ເຫັນວ່າມີ​ການ​ເພີ້ມ​ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ
ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່ ກວ້າ​ງອອກໄປ​ທົ່ວ​ທະ​ວີບ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຢູ​ໂຣບ ອັນ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ
ແລະ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຫັນ​ພ້ອມ ທີ່ວ່າ ​ອາດຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ໃນທີ່​ສຸດ ນັບ​ແຕ່
​ປີ 1979 ເວ​ລາ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ເລີ້ມ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປ່ອນ​ບັດ
​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດເພື່ອໃຫ້​ເປັນຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍຂຶ້ນມາ.

ຜົນ​ຂອງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານ​ນີ້ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າບ່ອນ​ນັ່ງ​751
ບ່ອນ ໃນ​ສະ​ພາ​ ຈະ​ແບ່ງ​ແຍກຫຼາຍ​ຂຶ້ນກວ່າ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ ເປັນພັກ​ນ້ອຍໆ​ກ​ວ່າ ທັງ​ສອງ
​ຈະ​ບໍ່ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຢູ​ໂຣບ ແລະ​ສະ​ໜັ​ບ​ສະ​ໜູນ​ຢູ​ໂຣບ ຖອຍຫ່າງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ ພັກ
ກາງອຽງຂວາແລະກາງອຽງ​ຊ້າຍ​ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ກັນ. ​

ບັນ​ດາຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຫົວເສ​ລີ​ຂອງອີຢູ ແລະ​ພັກສີ​ຂຽວ​ຈະ​ໄດ້​ອຳ​ນາດທີ່​ກ້ຳ​ເກິ່ງກັນຢູ່​
ໃນ​ສະ​ພາ​ໃໝ່ ທີ່​ຈະ​ຄອບ​ຄອງ​ຢູ່​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫ້າ​ປີ. ທ່ານ​ຟິ​ລ​ລິບເປ ລຳ​ເບີ​ຣດ໌ ຜູ້​ນຳ​ກຸ່ມ​ສີ​
ຂຽວ​ກ່າວ​ວ່າ “ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ທຸ່ນ​ທ່ຽງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ ບັດ​ນີ້ພັກ​ສີ​ຂຽວຈຶ່ງ​ເປັນ
​ທີ່​ຫລີກລ້ຽງ​ບໍ່​ໄດ້.

ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປ່ອນ​ບັດເລື້ອກ​ຕັ້ງ​ຢູ​ໂຣບ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ບູ​ດາ​ແປັ​ສ ປະ​ເທດ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລົງຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປ່ອນ​ບັດເລື້ອກ​ຕັ້ງ​ຢູ​ໂຣບ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ບູ​ດາ​ແປັ​ສ ປະ​ເທດ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ວັນ​ທີ 26 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ການ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ໃໝ່ຕ່າງໆປະ​ກົດ​ວ່າ​ເປັນການ​ທັບ​ມ້າງ​ສອ​ງ​ພັກ​ທີ່​ຄອບ​
ຄອງ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ປະ​ເພ​ນີ​ຢ່າງ​ສະບາຍ​ໂດຍ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ​ໂຣບ​ກາງ​ອຽງຂວາ (EPP)
ແລະ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ແລະ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ (S&D)

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນິ​ຍົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ຢູ່​ເສັ້ນ​ທາງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ພຽງ​ແຕ່​
ພາຍ​ໃຕ້​ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສີ່​ຂອງ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍໄດ້​ຈ້ອງ​ສາຍ​ຕາ​ໃສ່ວ່າ​ຈ​ະ
ຄວ້າ​ເອົາໃຫ້ໄດ້ນຶ່ງສ່ວນສາມ​. ຢູ່​ໃນປະເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີເອມ​ມາ​ນູ ແອ​ລ
ມາກ​ຣົງ ໄດ້​ປະ​ລາ​ໄຊ ຕົກມາ​ຢູ່​ທີ​ສອງ​ລອງລົງມາຈາກ​ທ່ານ​ນາງ​ມາ​ຣິນ ເລີ ເພັນສ໌ ພັກ
​ຂວາ​ຈັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ທ່ານ​ນາງເລີ ເພັນ​ສ໌ ໄດ້​ຍິນ​ດີ​ກັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ​ຕົນ​ໄດ້
​ສົ່ງອອກ ​ຢ່າງແຂງ​ແຮງອຳ​ນາດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຝ​ຣັ່ງ.

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