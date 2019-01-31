ອີຢູ ປະຕິເສດ ບໍ່ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີ ຂອງອັງກິດ ທີ່ໃຫ້ປ່ຽນແປງ ຂໍ້ຕົກລົງ Brexit

ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼືອີຢູ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງ
ອັງກິດ ທີ່ຢາກເຈລະຈາເລື້ອງເງື່ອນໄຂ ຂອງການຖອນໂຕອອກຈາກ ອີຢູ.
ພວກສະມາຊິກສະພາຂອງອັງກິດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນຄໍ່າຄືນວັນອັງຄານໃຫ້ ສົ່ງ
ທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຕົນ ກັບຄືນໄປ Brussels ເພື່ອຫາ
ທາງໃຫ້ໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂດີກວ່າເກົ່າ ສຳລັບແຜນການຂອງຕົນທີ່ຈະອອກ ໄປຈາກອີຢູ
ຊຶ່ງມີສະມາຊິກ 28 ປະເທດ ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 29 ມີ ນານີ້.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານ Jean-Claude Junker ປະທານກຳມາທິການຂອງສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ບອກພວກຜູ້ແທນອີຢູ ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈະຮັບຟັງແນວຄິດຂອງ ທ່ານນາງເມ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ນັ້ນ ມັນກໍແມ່ນ “ຍັງຄົງ
ເປັນອັນທີ່ດີທີ່ສຸດຢູ່ ທັງຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ ຈັງເກີ ເວົ້າວ່າ “ການອະພິປາຍກັນ ແລະການລົງຄະແນນສຽງ ໃນສະພາຕໍ່າ
ຂອງອັງກິດມື້ວານນີ້ ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງຫຍັງ. ຂໍ້ຕົກລົງເລື້ອງການຖອນໂຕອອກ ຈະບໍ່
ມີການເຈລະຈາກັນ.”
ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວສຳລັບທ່ານ ວ່າ ອັງກິດຢາກເຮັດຫຍັງ ຈຶ່ງ ຢາກ
ເຈລະຈາ. ເມື່ອສອງອາທິດກ່ອນ ພວກຜູ້ແທນອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງ ຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ມາດຕະການທີ່ທ່ານນາງເມ ໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບອີຢູ ປ່ອຍໃຫ້ ບາງຄົນຢ້ານວ່າ
ຈະ “ບໍ່ມີການຕົກລົງກັນ” ເລື້ອງ Brexit ໃນອີກສອງເດືອນ.
ທ່ານນາງ ເມ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຕັດສີນໃຈວ່າ ຕົນຈະ ເຮັດຈັ່ງ
ໃດແທ້ ໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຖອນໂຕອອກຈາກສະ ຫະພາບຢູ
ໂຣບ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງໄປມາຂອງປະຊາຊົນ
ແລະການຄ້າຂາຍ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງອີຢູກັບໄອຣ໌ແລນ ແລະໄອຣ໌ແລນເໜືອ ຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງອັງກິດນັ້ນ.
ທ່ານ Dan Coats ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ບອກ
ພວກຜູ້ແທນຄະນະນຶ່ງໃນວໍຊິງຕັນໃນວັນອັງຄານນີ້ວ່າ ການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກ ລົງສຳລັບ Brexit ຈະສ້າງບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມອ່ອນແອ ຢ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ແກ່ປະເທດ
ອັງກິດ ແລະຢູໂຣບກໍເປັນໄດ້.” ນອກນັ້ນພວກຜູ້ນຳ ທຸລະກິດ ກໍກັງວົນວ່າ ການບໍ່ມີຂໍ້ຕົກ
ລົງ Brexit ຈະນຳໄປສູ່ ຄວາມວຸ້ນວາຍ ທາງດ້ານເສຖະກິດ.
ທ່ານ ຈັງເກີ ເວົ້າວ່າ ອີຢູ “ຈະເຮັດວຽກທັງເວັນແລະຄືນ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າ ການ
ຖອນໂຕອອກຂອງອັງກິດຈາກອີຢູ ຈະເປັນໄປດ້ວຍດີ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນຍັງຄົງ ມີຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງກົດໝາຍ ຂອງຂໍ້ຕົງລົງ ການຖອນໂຕນີ້ ສຳລັບການ
ສົນທະນາຕໍ່ໄປ ລະຫວ່າງອັງກິດກັບອີຢູ.
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