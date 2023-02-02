ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນກີິຢິບໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພ້ອມດ້ວຍສານຂອງການສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ເຕືອນເຖິງການບຸກໂຈມຕີໂດຍກຳລັງຣັດເຊຍ ກ່ອນ ວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງການຮຸກຮານໂດຍຣັດເຊຍ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດີເລເຢັນ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດວ່າ “ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ນຳກັນເພື່ອສະແດງວ່າ ສະ ຫະພາບຢູໂຣບຢືນຢູ່ກັບຢູເຄຣນ ຢ່າງແຂງຂັນແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ແລະລົງເລິກການສະໜັບສະໜູນ ແລະການຮ່ວມມືຂອງພວກເຮົາ.”
ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊຟ ບໍແຣລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ແທນໄດ້ຢູ່ໃນນະຄອນກິຢິບເພື່ອນຳພາສະຫະພາບຢູໂຣບ “ສົ່ງສານເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຊາວຢຸູ່ເຄຣນທັງໝົດເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດເຂົາເຈົ້າ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີິ້ມອີກວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ຢືນຢູ່ກັບຢູເຄຣນ ນັບແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍ ແລະ “ຍັງຈະຢືນຢູ່ກັບທ່ານເພື່ອເອົາຊະນະ ແລະບູລະນະສ້າງສາຄືນໃໝ່.”
ບັນດາຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຢູເຄຣນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບປະຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອສົນທະນາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮັບມືຕໍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ ການບູລະນະສ້າງສາຄືນໃໝ່ ແລະຄວາມພະຍາຍາມບັນເທົາທຸກ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ໃນຕອນຄ່ຳວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ສະໜາມລົບຈຳນວນນຶ່ງ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບປີອຳອິດ ຂອງສົງຄາມ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ.
“ຢູ່ໃນສະພາບການດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງການ ໂດຍສະເພາະທ້ອນໂຮມກັນ ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ແມ່ນການປັບໂຕ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວ “ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາຈະຍັງຢູ່ຄືດັ່ງນັ້ນ.”
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດໃນອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ການບຸກໂຈມຕີເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍກ່າວວ່າສະຖານະການ “ກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າຄວບຄຸມເອົາເມືອງບັກມຸດ ໃນແຂວງໂດແນັດ ມາເປັນເວລາຫລາຍເດືອນ.
ຢູ່ທີ່ເມືອງກຣາມາຕັອດສ໌ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ພວກກູ້ໄພໄດ້ຊອກຫາບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດ ຫລັງຈາກລູກສອນໄຟຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງທຳລາຍຕຶກອາພາດເມັນຫລັງນຶ່ງ. ການໂຈມຕີໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສາມຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ 20 ຄົນ.
European Union leaders arrived Thursday in Kyiv with a message of support for the Ukrainian people, while Ukraine’s president warned of a push by Russian forces ahead of the one year anniversary of Russia’s invasion.
“We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever. And to deepen further our support and cooperation,” EU Commission President Ursula von der Leyen tweeted.
EU foreign policy chief Joseph Borrell said the delegation was in Kyiv to convey the EU’s “strongest message of support to all Ukrainians defending their country.” He added that the EU has stood with Ukraine since the start of Russia’s war and “will still stand with you to win and rebuild.”
EU and Ukrainian leaders are set to meet at a summit Friday to discuss the EU’s response to the conflict, reconstruction and relief efforts, global food security, and Ukraine’s application to join the EU.
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said in his nightly address Wednesday that Russia is trying to achieve some battlefield gains to show on the first anniversary of the war on February 24.
“In such circumstances, we all need to be especially united, especially focused on the national interest, and, as a result, especially resilient,” Zelenskyy said. “I am confident that we will stay like that.”
He noted what he called an increase in Russia’s offensive actions in eastern Ukraine, saying the situation “is becoming even more severe.”
Russian forces have been trying to secure control of Bakhmut, in Donetsk province, for months.
In nearby Kramatorsk, rescuers searched for survivors after a Russian missile destroyed an apartment building. The attack killed at least three people and wounded 20 others.