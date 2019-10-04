ສານສູງສຸດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫລື ອີຢູ (EU) ໄດ້ຕັດສິນວ່າ Facebook ສາມາດຖືກບັງຄັບໃຫ້ລຶບຂໍ້ຄວາມທີ່ເອົາລົງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນຢູ່ທົ່ວໂລກອອກ ຖ້າຫາກຂໍ້ຄວາມເຫລົ່ານັ້ນຖືກຖືວ່າຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນປະເທດນຶ່ງທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອີຢູ (EU).
ຄຳຕັດສິນໂດຍສານຍຸຕິທຳຂອງຢູໂຣບບໍ່ສາມາດຖືກອຸທອນຄືນໄດ້.
ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວເກີດມາຈາກຄຳຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຍື່ນໂດຍທ່ານນາງ ອີວາ ກລາວິສນິກ ພຽດສເຊັກ (Eva Glawischnig-Piesczek), ອະດີດຂອງຜູ້ນຳພັກສີຂຽວຂອງອອສເຄຣເລຍທີ່ຢາກໃຫ້ Facebook ເອົາເນື້ອໃນຄຳເວົ້າທີ່ສຽດສີຕໍ່ທ່ານນາງອອກໄປ. ສານຂອງອອສເຕຣເລຍພົບວ່າຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວລະເມີດຕໍ່ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການໝິ່ນປະໝາດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເວທີຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ Facebook ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະລຶບເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ໃນປະເທດໃດອອກຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນຖ້າຫາກເຫັນວ່າມັນມັນຜິດກົດໝາຍ. ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ທີ່ອອກມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ທົ່ວໂລກ.
"ກົດໝາຍຂອງ EU ບໍ່ໄດ້ຫ້າມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສື່ສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ Facebook ບໍ່ໃຫ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ລຶບຄຳເຫັນທີ່ຄືກັນ ແລະຢູ່ໃນກໍລະນີແນ່ນອນໃດນຶ່ງ, ເທົ່າກັນກັບຄຳເຫັນທີ່ໄດ້ຖືກປະກາດໃນເມື່ອກ່ອນວ່າຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ອອກຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນ.
Facebook ໄດ້ຕອບຄືນຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ "ມັນທຳລາຍຫລັກການທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ທີ່ປະເທດນຶ່ງບໍ່ມີສິດທີ່ຈະເອົາກົດໝາຍຂອງຕົນໄປໃຊ້ຕໍ່ ຄຳເວົ້າທີ່ເວົ້າທີ່ຂຽນຢູ່ປະເທດອື່ນ."
ພວກຕຳໜິຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນໂຕ້ຖຽງຄືນວ່າ ມັນຈະບັງຄັບໃຫ້ເວທີທາງອິນເຕີເນັດຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງກັ່ນຕອງເນື້ອໃນຂອງຄຳເຫັນແບບໂອໂຕເມຕິກ ທີ່ບໍ່ສາມາດແຍກແຍະອອກໄດ້ວ່າ ຄຳເວົ້າໃດເປັນຖ້ອຍຄຳບອກເຖິງຄວາມກຽດຊັງ ແລະຄຳເວົ້າໃດຄືການເວົ້າຫລິ້ນ.