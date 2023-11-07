ກຳມາທິການຢູໂຣບ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ ແກ່ຢູເຄຣນ 53 ຕື້ໂດລາ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຢູເຄຣນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືໃນການເຮັດສົງຄາມກັບຣັດເຊຍໃນລະດູໜາວຮອບໃໝ່ ແລະຢູເຄຣນ ກໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບສະພາບອາກາດໜາວຈັດອີກເທື່ອນຶ່ງ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈາກການໂຈມຕີຕາຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ Arash Ara- basadi ມີລາຍງານ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ພວກດັບໄຟ ພວມພາກັນມອດໄພ ຫຼັງຈາກອັນທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມາຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເມືອງຄາກິບ. ບໍ່ມີລາຍງານໃດໆ ກ່ຽວກັບການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ. ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງ ໃນການໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆ ໃນເຂດພາກໃຕ້ແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນ ການເຕືອນທີ່ໜ້າຢ້ານ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃນປີກາຍ ໃນຂະນະທີ່ລະດູໜາວຍັບໃກ້ເຂົ້າມາແລະອຸນຫະພູມພວມຫຼຸດຕ່ຳລົງ.
ການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການນຳວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ທີ່ຢູເຄຣນອ້າງວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງຂອງຕົນກໍໄດ້ສົ່ງໂດຣນ ໂຈມຕີຕໍ່ລົດຫຸ້ມເກາະຂອງຣັດເຊຍທີ່ພວມບຸກຄືບໜ້າ. ວີໂອເອບໍ່ສາມາດໃຫ້ການ ຢືນຢັນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ຫຼືວັນເວລາຂອງວີດີໂອ. ຢູເຄຣນເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີໂດຍໂດຣນມີຂຶ້ນໃກ້ໆກັບເມືອງອັບດິບກາ (Avdjibka) ໃນເຂດໂດແນັດ.
ປະຊາຊົນກ່ອນເກີດສົງຄາມທີ່ມີຢູ່ 30,000 ຄົນ ໄດ້ຫຼຸດລົງມາເຫຼືອຢູ່ 1,500 ຄົນໃນເວລານີ້ ແລະໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ພວມເຄື່ອນໄຫວຫາທາງປິດລ້ອມເມືອງອັບດິບກາຢູ່ນີ້ ຕຳຫຼວດໃນເຂດດັ່ງກ່າວຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເປີດເຜີຍວິດີໂອ ກ່ຽວກັບການອົບພະຍົບພົນລະເຮືອນອອກຈາກບັນດາຫົວເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖ່າຍຮູບເອົາ ການຖົກຖຽງລະຫວ່າງແມ່ ທີ່ມີອາຍຸແກ່ຄົນນຶ່ງກັບລູກຊາຍຂອງລາວ ຊຶ່ງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ເປັນແມ່ວ່າ “ຮີບໜີ” ແລະມັນ “ບໍ່ມີນ້ຳ ບໍ່ມີເຂົ້າຈີ່ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ.” ແມ່ຍິງຜູ້ເປັນແມ່ຕອບວ່າ “ຢ່າເປັນຫ່ວງຂ້ອຍເລີຍ.”
ຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນ ແລະທະຫານ ຍັງສືບຕໍ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ນາໆຊາດ ສະໜັບສະໜຸນ ແບບຍືນຍົງ ແລະຂໍອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝຕື່ມ. ນອກນັ້ນ ຢູເຄຣນຍັງຊອກຫາຊ່ອງທາງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບແລະອົງການເນໂຕ້.
ທ່າມກາງສະພາບການດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ ທ່ານນາງເອີຊູວາ ວອນ ເດິ ເລເຢັນ ໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ.
ທ່ານນາງວອນ ເດິ ເລເຢັນ ກ່າວວ່າ ກຳມາທິການຈະສະເໜີໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມອີກ 53 ຕື້ໂດລາ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບແກ່ຢູເຄຣນ.
ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ເບີລິນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ພົບປະແລະປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງອານນາລີນາ ແບໂບເອັກ (Annalena Baerbock) ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຢູເຄຣນຈະໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອີຢູ ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງໃນການຂະຫຍາຍໂຕທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ. “ພວກເຮົາຢາກເຫັນຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບຂອງພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນວັນອາທິດແລ້ວ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມ X ຕໍ່ລາຍການ Meet the Press ຂອງ NBC ວ່າ:
“ມີຫຼາຍໆຄົນ ແນ່ນອນ ໃນໂລກນີ້ແມ່ນເມື່ອຍແລ້ວ. ແນ່ນອນ ມັນເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້. ການອິດເມື່ອຍຂອງບາງຄົນໃນສະໜາມລົບ. ການອິດເມື່ອຍຂອງບາງຄົນໃນວຽກງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະບາງຄົນກໍອິດເມື່ອຍຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຢາກກັບຄືນປະເທດ ຫາສາມີຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫາທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫາພວກຜູ້ຊາຍເຫຼົ່ານີ້. ຫາພວກແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ແມ່ນແລ້ວ ແນ່ນອນ ຍ້ອນມັນເປັນສົງຄາມທີ່ຍືດຍາວ.”
ສຳລັບທະຫານ ຄືກັນກັບພວກທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງພົນຍານເກາະທີ 67 ທີ່ມີລາຍງານແຈ້ງວ່າ ໄດ້ສູ້ລົບເປັນເວລາ 20 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໄດ້ຮັບການພັກຜ່ອນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ ລະຫວ່າງສົງຄາມທີ່ຍືດເຍື້ອຍາວນານ ໄດ້ມາເຖິງຄອບຄົວແລະການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານການທູດ ເຖິງແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໃນອີກບໍ່ດົນ ເວລາສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງຢູເຄຣນ ໃນກາງເດືອນທັນວາ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ມາໄວພໍ.