ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທິໂອເປຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ “ຄວາມກ້າຫານ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ພົບປະກັບພວກນາຍພົນທີ່ປົກຄອງປະເທດຊູດານ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມຈະຜ່ອນຄາຍວິກິດການດ້ານການເມືອງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນ
ປະເທດນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໂອມາ ອາລ-ບາເຊຍ ທີ່ປົກຄອງປະເທດມາຍາວ
ນານໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ.
ໃນເມື່ອເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມແລ້ວ ທ່ານອາບີ ອາເໝັດ ໄດ້ປຶກສາ
ຫາລື ກັບສະພາປົກຄອງໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງທະຫານ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ TMC ທີ່ປະ
ກອບດ້ວຍ ຜູ້ບັນຊາການ ນາຍພົນ ອັບແດລ-ຟາຕາ ເບີຮານ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້
ເຂົ້າປະຊຸມຕ່າງຫາກ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຳລັງເພື່ອເສລີພາບແລະການປ່ຽນແປງ
ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ FFC ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມພັນທະມິດດ້ານການເມືອງ ທີ່ການປະທ້ວງຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຊ່ອຍຂັບໄລ່ ທ່ານບາເຊຍ ອອກຈາກອຳນາດ ໃນເດືອນເມສາ
ຜ່ານມານີ້.
ໃນຖະແຫລງການ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທິໂອເປຍ ໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວຊູດານ ແລະກຳລັງດ້ານການເມືອງທັງຫຼາຍ ຈົ່ງສະແດງ
ອອກເຖິງ “ຄວາມກ້າຫານ” ແລະໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ປະຊາທິປະໄຕ ຢ່າງວ່ອງໄວ
ແລະໄລຍະຂ້າມຜ່ານທີ່ປະກອບດ້ວຍທຸກພັກຝ່າຍ.
ທ່ານອາບີ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງ ສຳລັບການປະຕິຮູບພາຍໃນເອທິໂອເປຍ ແລະ
ການສ້າງສັນຕິພາບ ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ ແລະປະເທດທີ່ເປັນປໍລະປັກ
ມາດົນນານ ກໍຄື ເອຣິເທຣຍ ນັ້ນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆເລີຍ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ໄດ້ມີການຟື້ນຟູການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ກອງທັບຂອງຊູດານ ກັບກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ.
ພວກຜູ້ນຳການປະທ້ວງ ໃນວັນສຸກວາານນີ້ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ການເຈລະຈາໃໝ່ໃດໆ
ກໍຕາມ ກັບພວກນາຍພົນຂອງຊູດານ ຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍຕໍ່ເມື່ອເງື່ອນໄຂບາງຢ່າງ
ຈະໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ຮວມທັງການຍົກຍ້າຍພວກທະຫານອອກຈາກຖະໜົນ
ສາຍຕ່າງໆ.
ທະຫານໄດ້ປາບປາມ ຢູ່ສະຖານທີ່ຫຼັກຂອງການປະທ້ວງ ໃນນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມ
ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ທີ່ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນແລະອີກ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກທ່ານໝໍ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບພວກປະທ້ວງໄດ້ກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ
113 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການປາບປາມ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງຊູດານ ໄດ້ແຈ້ງຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ 61 ຄົນ.
ພວກສັງເກດການຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ໃສ່ໜ່ວຍສະໜັບສະໜຸນ
ຢ່າງວ່ອງໄວຂອງພວກທະຫານ ຊຶ່ງຕົ້ນກຳເນີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນມາຈາກໜ່ວຍ
ທະຫານບ້ານ ຈານຈາວີດ ທີ່ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີ ທີ່ທ່ານບາເຊຍ ເຄີຍໃຊ້ ໃນລະຫວ່າງ ບັນຫາ
ຂັດແຍ້ງໃນເຂດດາຟົວ ເມື່ອຕົ້ນຊຸມປີ 2000.
ກອງທັບຊູດານ ໄດ້ປົດທ່ານບາເຊຍ ອອກຈາກອຳນາດ ໃນວັນທີ 11 ເມສາ ຫຼັງຈາກ
ມີການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍເດືອນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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