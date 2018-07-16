ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ຜູ້ນຳເອລິເທຣຍ ກັບເອທິໂອເປຍ ສວມກອດກັນ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍພັນຄົນພາກັນຮ້ອງໂຮ ສະໜັບສະໜູນ

ປະທານາທິບໍດີ​ເອລິ​ເທຣຍ ທ່ານ​ໄອ​​ແຊ​ອັສ ອັຟ​ເວີ​ກີ ກັບ ຍາຍົກລັດຖະມົນຕີເອທິໂອເປຍ ທ່າ​ນອາ​ບີ ອາ​ເມດ ຈັບມືກັນຍົກຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການສະແດງຄອນເສີດ ທີ່ນະຄອນອາດດີສ ອາບາບາ ປະເທດເອເທິໂອເປຍ ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2018.

ຫຼາຍພັນ​ຄົນ​ພາກັນ​ຮ້ອງ​ໂຮ​ສະໜັບສະ​ໜູນ ທ່ານ​ອາ​ດດິສ ອາ​ບາ​ບາ ​ໃນຂະນະ​ທີ່ບັນ
ດາ​ຜູ້ນຳ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ​ແລະ​ເອລິ​ເທຣຍ ກອດ​ກັນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ສະ​ແດງ​ດົນຕີ​ສະຫຼອງ​ຂໍ້ຕົກລົງ​ສັນຕິພາບ​ລະ​ວ່າງອະດີດ​ຄູ່​ສັດຕູ​ທີ່​ເຄີ​ຍ​ນອງ​ເລືອດກັນມາ.

ປະທານາທິບໍດີ​ເອລິ​ເທຣຍ ທ່ານ​ໄອແຊ​ອັສ ອັຟ​ເວີ​ກີ ກ່າວ​ຕໍ່​ຊາວເອທິ​ໂອ​ເປຍ ທີ່​ທ່ານ
​ເກືອບ​ມີ​ນໍ້າຕາ​ອອກ​ມາ​ວ່າ “ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ ຄວາມ​ລຳອຽງ ​ແລະການວາງ​ແຜນ​ຮ່ວມ
ຫົວນັ້ນ ມາ​ບັດ​ນີ້​ໝົດ​ລົງ​ໄປ​ແລ້​ວ. ພວກ​ເຮົາ​ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ໄປ​ໜ້າ​ກັບ​ທ່ານ
​ເປັນອັນ​ນຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ. ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ສາມາດທີ່​ຈະ​ລັກ​ເອົາຄວາມ​ຮັກຫອມ​ທີ່​ບັດ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​
ໄດ້​ມາ.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ທ່າ​ນອາ​ບີ ອາ​ເມດ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຍົກ​ໂທດ​ປະລະ​
ຄວາມ​ສົງ​ໄສ. ​ເວລາ​ພວກ​ເຮົາ​ກ່າວ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ປະນີປະນອມ ພວກ​ເຮົາ​ໝາຍ
​ຄວາມ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ທາງ​ຂອງ​ການ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ ​ແລະ​ຮັກຫອມກັນ.”

ທ່ານ​ອາ​ເມດ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ເອລິ​ເທຣຍອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ນຶ່ງ​ເດືອນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ​ໃນ​ທີ່
​ສຸດ​ໄດ້ປະກາດຮັບ​ການ​ລົງ​ນາມ​ສັນຕິພາບ​ກັບ​ເອລິ​ເທຣຍ​ໃນ​ປີ 2000 ສິ້ນ​ສຸດ​ສົງຄາມ​
ສອງ​ປີລົງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ຊາວເອລິ​ເທຣຍ​ໄດ້​ກະທຳ​ຕາມ​ໃນທັນທີ.

ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ສະຖານທູດ ​ເລີ້​ມ​ເປີດສາຍການບິນ ​ແລະ
​ສ້າງທ່າ​ເຮືອ.

ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສັນຕິພາບ ​ເອທິໂອ​ເປຍ​ ຈະ​ມອບຄືນ ​ຂົງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ
​ໃຫ້​ແກ່​ເອລິ​ເທຣຍ.

ປະທານາທິບໍດີ​ເອລິ​ເທຣຍ ທ່ານ​ໄອແຊ​ອັສ ອັຟ​ເວີ​ກີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ທ່າ​ນອາ​ບີ ອາ​ເມດ
ປະທານາທິບໍດີ​ເອລິ​ເທຣຍ ທ່ານ​ໄອແຊ​ອັສ ອັຟ​ເວີ​ກີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ ທ່າ​ນອາ​ບີ ອາ​ເມດ

ເອລິ​ເທຣຍ​ເຄີຍ​ແມ່ນ​ພາກ​ສ່ວນຂອງ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ຈົນ​ກວ່າຈະ​ໄດ້​ແຍກ​ກອອກ​ໄປ ​ແລະ
​ປະກາດ​ເປັນ​ເອກ​ກະລາດ​ໃນ​ປີ 1993.

ບໍ່ມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຢູ່​ນອກ​ຊາຍ​ແດນ​ຮູ້​ຫຼາຍ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເອລິ​ເທຣຍ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ແຫຼມ​ອາ​ຟຣິກາ​ເລາະ​
ຕາມ​ທະ​ເລ​ແດງ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ວ່າ​ ໄດ້​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ
​ເພາະວ່າ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ແກ່​ພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຈັດ. ລັດຖະບານ
​ທີ່ຢູ່​ໂດດດ່ຽວ​ ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າ ​ລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ ​ແລະ​ຊາວ​ເອລິ​ເທຣຍຫຼາ​ຍພັນ​
ຄົນກໍ​ໄດ້​ພາກັນ​ຫລົບໜີ​ຈາກ​ປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ຫລົບຫລີກ​ຄວາມທຸກ​ຈົນ ​ແລະ​ຫລີກ​ລ່ຽງ
ການໜີບ​ເຕັງ​ຂອງ​ທະຫານ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພິ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Ethiopia Elitrea
Embed
Ethiopia Elitrea

No media source currently available

0:00 0:02:05 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG