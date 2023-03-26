ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ເອທິໂອເປຍ ຖອນພັກການເມືອງ ທິເກຣ ອອກຈາກລາຍຊື່ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຍົກເລີກການລະບຸກຸ່ມແນວໂຮມປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ທິເກຣ, ເຊິ່ງແມ່ນພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ທິເກຣ ອອກຈາກລາຍຊື່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ສີ່ເດືອນຫຼັງຈາກຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມກາງເມືອງສອງປີ ລະຫວ່າງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະ ກອງກຳລັງລັດຖະບານ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມາຢາ ມິຊີເກຍ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ອາດິສ ອາບາບາ, ປະເທດ ເອທິໂອເປຍ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມພິເສດເມື່ອວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຖອນການກຳນົດໃຫ້ ກຸ່ມແນວໂຮມປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ທິເກຣ, ຫຼື TPLF ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ອະນຸມັດການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ. ຈາກສະມາຊິກ 472 ຄົນ, ມີພຽງ 61 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຕ້ານ ການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ແລະ 5 ຄົນບໍ່ໄດ້ອອກສຽງ.
ການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວແມ່ນບາດກ້າວຫຼ້າສຸດ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບທີ່ສະຫະພາບ ອາຟຣິກາ ໄດ້ໄກ່ເກ່ຍເມື່ອເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້ ລະຫວ່າງລັດຖະບານກາງຂອງ ເອທິໂອເປຍ ແລະ TPLF ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມກາງເມືອງສອງປີ.
ລັດຖະບານກາງຂອງ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ໝາຍ TPLF ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນກ່ອນສົງຄາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງກອງກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ແຕ່ລະຝ່າຍ.
ສົງຄາມນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກຫຼາຍລ້ານຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ.
ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງ ທິເກຣ ມອບອາວຸດໜັກໃຫ້ລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງໃນການຕອບແທນໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສືບຕໍ່ການບໍລິການທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ພາກພື້ນນັ້ນ.
ລັດຖະບານຊົ່ວຄາວແມ່ນໄດ້ຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວຈົນກວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະຖືກຈັດຂຶ້ນ, ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.
ທ່ານ ເກຕາຈິວ ເຣດາ, ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໂດຍ TPLF ໃຫ້ນຳພາລັດຖະບານພາກພື້ນຊົ່ວຄາວ, ແມ່ນນຶ່ງໃນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທິເກຣ ຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາລັດທິກໍ່ການຮ້າຍກ່ອນໜ້ານີ້ພາຍໃຕ້ການກຳນົດນັ້ນ.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກຍົກເລີກເຊັ່ນກັນ.
ໂຄສົກ TPLF ແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄຳເຫັນໃນທັນທີ.
ກຸ່ມປົກປອງສິດທິມະນຸດໄດ້ກ່າວຫາທຸກຝ່າຍທີ່ເຮັດສົງຄາມກັນ, ລວມທັງກອງກຳລັງ ເອຣິເທຣຍ ແລະ ອຳຮາຣາ ໃນພາກພື້ນ, ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປ ເອທິໂອເປຍ ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ, ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກ່າວປະນາມຄວາມໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ທີ່ໄດ້ກະທຳໂດຍທຸກຝ່າຍໃນຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສະແຫວງຫາຄວາມຍຸຕິທຳໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງ.
ລັດຖະບານ ເອທິໂອເປຍ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ບລິງເຄັນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຍຸແຍ່ ແລະ ບໍ່ຖືກກາລະເທສະ.