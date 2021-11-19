ໂຄສົກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສເຕຟານ ດູຈາຣິກ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພະນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 6 ຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ແຕ່ອີກ 5 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍັງຖືກຄຸມຂັງທີ່ນະຄອນຫຼວງອາດິສອາບາບາ.
ມີພະນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນ ແລະສະມາຊິກໃນຄອບຄົວໄດ້ຖືກຄຸມຂັງເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບການຈັບກຸມຄຸມຂັງພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍທິເກຣເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານນາງອາລິສ ໄວຣີມູ ເອັນເດຣິຕູ ທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານປ້ອງກັນການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ກ່າວວ່າ “ການເກັບກຳຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບພວກຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຫດການຮ້າຍແຮງນີ້ ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ແລະສາມາດນຳໄປສູ່ສະຖານະການ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຕື່ນຕົກໃຈແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.”
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ທ່ານນາງເອັນເດຣິຕູ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານນາງກ່ຽວກັບ “ສະຖານະການທີ່ກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ” ໃນປະເທດເອທິໂອເປຍ ແລະປະນາມຢ່າງແຮງ ຕໍ່ “ການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນແລະການຈັບກຸມຄຸມຂັງພວກຊົນເຜົ່າທິເກຣໂດຍພາລະການ ຮວມທັງພະນັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບເຫັນຄວາມໂຫດຮ້າຍຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ ທີ່ພວມຊຸມໂຊມລົງ ຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ” ແລະທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຕ້ອງໄດ້ມີການນຳໃຊ້ທຸກມາດຕະການທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ຮີບດ່ວນສຸດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ.”
ຕຳຫຼວດໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ທຳການຈັບກຸມຄຸມຂັງທີ່ມີຈຸດປະສົງທາງດ້ານເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈັບກຸມແຕ່ພວກສະໜັບສະໜຸນກຳລັງກະບົດທິເກຣທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານເອທິໂອເປຍເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນາງ ເອັນເດຣິຕູ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ໃນມື້ກ່ອນທີ່ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ປະຈຳເຂດແຫຼມຮອນຂອງອາຟຣິກາ ທ່ານແຈຟຟຣີ ແຟລທ໌ແມນ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາ ປະຈຳເຂດແຫຼມຮອນ ທ່ານໂອລູເຊກຸນ ໂອບາຊານໂຈ ເດີນທາງກັບຄືນໄປເອທິໂອເປຍ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະຟື້ນຟູການເຈລະຈາສັນຕິພາບຄືນໃໝ່ ແລະເຈລະຈາການຢຸດຍິງ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ນຶ່ງປີແລ້ວນັ້ນ.
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