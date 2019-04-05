ໂບອິ້ງ ຍອມຮັບວ່າ ເຄື່ອງເຊັ່ນເຊີ້ ທີ່ມີບັນຫາ ອາດພາໃຫ້ເຮືອບິນ ສາຍການບິນ ເອທີໂອເປຍ ເກີດອຸບັດຕິເຫດຕົກ

ບໍລິສັດໂບອິ້ງ ໄດ້ຍອມຮັບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຄື່ອງເຊັ່ນເຊີ້ທີ່ມີບັນຫາ ໃນລະບົບ ການຕໍ່ຕ້ານພາວະຢຸດບິນກາງອາກາດ ມີບົດບາດສ່ວນນຶ່ງທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນ ຂອງສາຍ
ການບິນເອທີໂອເປຍ ເກີດອຸຸບັດຕິເຫດຕົກຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ບັນດານັກສືບສວນຂອງເອທີໂອເປຍ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າ ກ່ຽວກັບອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຜູ້ໂດຍສານ ແລະຈຸບິນທັງໝົດ 157 ຄົນ
ໂດຍກ່າວວ່າ ລະບົບການຕໍ່ຕ້ານພາວະຢຸດບິນກາງອາກາດ ພາໃຫ້ຫົວຂອງເຮືອບິນ
ບິນດິ່ງລົງສູ່ພື້ນດິນ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ບິນຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ພວກນັກບິນໄດ້ສູ້ຊົນທີ່ຈະ
ຄວບຄຸມສະຖານະການ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງເອທີໂອເປຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກນັກບິນ ທີ່ຂັບ
ເຮືອບິນໂບອິ້ງ 737 ແມັກສ໌ 8 ນັ້ນ “ໄດ້ປະຕິບັດງານຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ສະໜອງໂດຍ
ຜູ້ຜະລິດເຮືອບິນ ທຸກປະການຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມເຮືອ
ບິນໄດ້.”
ຜົນການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງເຊັ່ນເຊີ້ທີ່ມີບັນຫາ ຕາມທີ່ໄດ້ສົງໃສກັນ
ມານັ້ນ ແມ່ນເກືອບວ່າ ເປັນສາເຫດດຽວກັນ ທີ່ພາໃຫ້ເຮືອບິນ 737 ແມັກສ໌ 8 ຂອງ
ອິນໂດເນເຊຍ ຕົກໃນເດືອນຕຸລາ ປີກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 189 ຄົນ ໃນເວລາເຮືອບິນ
ດັ່ງກ່າວ ບິນດິ່ງລົງສູ່ທະເລຈາວາ.
ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ບໍລິສັດໂບອິ້ງ ທ່ານເດັນນິສ ມີວເລນເບີກ ໄດ້ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າ
ເສຍໃຈຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ໂປແກຣມຊອບແວໃໝ່ ທີ່ຈະຖືກຕິດຕັ້ງ
ໃສ່ເຮືອບິນ ແມັກສ໌ 8 ທັງໝົດທີ່ໄດ້ຈອດໄວ້ນັ້ນ ຈຶ່ງຈະແກ້ໄຂບັນ ຫາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະກຳຈັດຄວາມສ່ຽງ
ນີ້. ພວກເຮົາຮັບເອົາມັນ ແລະພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ.”
ບໍລິສັດໂບອິ້ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊອບແວ ຈະເພີ້ມລະດັບການປ້ອງກັນ ຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດພາດ
ໃນການອ່ານຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ແລະຍັງຈະປະກອບດ້ວຍ “ການຝຶກແອບໃນສິ່ງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ນັກບິນຢ່າງຮອບດ້ານ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງທີ່ຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບໃນສະຫະລັດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວ
ໂລກ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຮັບເອົາຊອບແວໃໝ່ ເສຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດ
ນຳໄປຕິດຕັ້ງໄດ້.
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