ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ນັກ​ອະນຸລັກ​ ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ ສືບ​ຕໍ່​ຄັດຄ້ານ ການສ້າງ ເຂື່ອນປາກແບງ​ ໃນລາວ

ພາບນຶ່ງຂອງພວກ​ນັກ​ອະນຸລັກ​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດສືບ​ຕໍ່ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄັດຄ້ານ​ໂຄງ​ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ​ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

ບັນດາ​ນັກ​ອະນຸລັກ​ສິ່ງ​ແວດລ້ອມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດສືບ​ຕໍ່ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຄັດຄ້ານ​ໂຄງ​ການ
ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງ​ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ໃນລາວ ທີ່ລົງທຶນ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ​ໄຟຟ້າ​ຈາກ​
ຈີນ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນິວັດ ຮ້ອຍ​ແກ້ວ ​ແກນ​ນໍາ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນ​ໄທ ​ເພື່ອ​ອະນຸລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມທໍາ​
ມະ​ຊາດ​ໃນ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນ​ໄທ ​ແລະ​ອົງການອະນຸ
ລັກ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມທໍາ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ອາຊ່ຽນ ​ແລະ​ສາກົນ ຍັງ​ຄົງ​ສືບຕໍ່ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮ່ວມ​
ກັນ​ເພື່ອ​ຄັດຄ້ານ ບັນດາ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ໃນ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ​ໃນແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ ສປປ ລາວ. ​ໂດຍ​ທີ່​ໃນ
​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນ​ໄທກໍ​ໄດ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່ສານ​ປົກຄອງ​ໃນ​ໄທ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້
​ມີ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ລັດຖະບານໄທ ຕ້ອງ​ສະ​ແດງ​ການ​ຄັດຄ້ານ ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​
ກອງປະຊຸມ​ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື MRC ທີ່​ໄທ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຮ່ວມ​ກັບ
ກຳປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ​ແລະ​ລາວນັ້ນ.

ທັງ​ນີ້ກໍ​ເນື່ອງຈາກ​ວ່າໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ໃນ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ໃນ​ລາວ​ນັ້ນ ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ
​ກະທົບ​ຕໍ່ການ​ອົບ​ພະຍົບຂອງ​ປາ ທັງ​ຍັງ​ຈະສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ລະບົບ​ນິ​ເວດ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​ໃນ
​ແມ່​ນໍ້າຂອງ ຕະຫລອດ​ທັງ​ສາຍ ​ໃນ​ເຂດຕອນ​ຫລ່າ​ງຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ​ອີກ​ດ້ວຍ. ຫາກ​ແຕ່​
ວ່າກໍ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຄັດຄ້ານໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ​ ​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ໄທ ​ເພາະ​ໂຄງ
ການ​ດັ່ງກ່າວ​ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ອະທິປະ​ໄຕ​ຂອງ​ລາວ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ປະ​ເທດສະມາ​ຊິກ​ຂອງ
MRC ດ້ວຍ​ກັນ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ສາມາດ ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ແຊກ​ແຊງ​ໄດ້ ນອກຈາກ​ການ​ພິຈາລະນາ​ຂໍ້​ມູນ​
ຕ່າງໆ ຕາມ​ທີ່​ທາງ​ການ​ລາວ ​ແລະ​ຜູ້​ລົງທຶນ​ໃນ​ໂຄງການ​ໄດ້​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ
ພາ​ດົນ ຖາວອນ​ກຣິສຣັດ ຮອງ​ອະທິບໍດີ ກົມ​ຊັບພະຍາກອນ​ນໍ້າຂອງ​ໄທ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນ
ຢັນວ່າ:
“ການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ບໍ່ລ່ວງ​ລໍ້າ​ອໍານາດ​ອະທິປະ​ໄຕ​ໃນ​ກົດໝາຍ
ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນໆ ຂະນະ​ດຽວກັນ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່ມີ MRC ທາງ​ ສປປ ລາວ ກໍ​ສາມາດ
​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໄດ້​ເອງ​ຢູ່​ແລ້ວ ​ແຕ່​ວັນນີ້ ຕາມ​ກົດໝາຍທີ່​ເຮົາ​ມີ​ກໍ​ຄື ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຂອງ MRC
ທີ່​ເຮົາ​ມີ​ລະບຽບປະຕິບັດ ຊຶ່ງມັນ​ມີ​ການ​ພູດ​ຄຸຍ​ກັນ ໃນ​ເລື່ອງຂອງ​ການ​ຮັບຜິດຊອບ
ມັນ​ມີ​ຊ່ອງທາງ​ດຽວ ນະ​ເວລາ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ​ກັງວົນ​ນັ້ນນະ ມາ​ພິຈາລະນາ​
ຮ່ວມ​ກັນມັນ​ຕ້ອງ​ອາ​ໄສ​ວິຊາ​ການ ອາ​ໄສ​ວິທະຍາສາດ ຄື​ຈະ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກບໍ່​ໄດ້.”

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຂື່ອນປາກແບງທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອົງການແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື MRC ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເຂື່ອນປາກແບງທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ອົງການແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື MRC ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ບໍລິສັດ ຕ້າຖັງ ຈາກຈີນ ຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ
ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໃນພາກຕົວຈິງໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2017 ນີ້
ພາຍຫລັງ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ໄດ້ສະເໜີເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄປຍັງປະເທດສະມາ
ຊິກຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື MRC ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ແລ້ວ​ນັບ​ແຕ່​ເດືອນ​ມິຖຸ
ນາ​ປີ 2017 ​ເປັນຕົ້ນ​ມາ ນີ້ໝາຍຄວາມ​ວ່າ ທາງ​ການກຳປູເຈຍ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ​ແລະ​
ລາວໄດ້​ຮັບຊາບເຖິງລາຍ​ລະອຽດທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບແຜນການ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ
ເຂື່ອນປາກແບງດັ່ງກ່າວຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລ້ວນັ້ນ​ເອງ.

ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງ​ໃນແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເມືອງ ເງິນ, ແຂວງໄຊຍະບູ
ລີ ກັບເມືອງ ປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະມີຕົວເຂື່ອນຍາວ 1,000 ແມັດ ສັນເຂື່ອນສູງ
64 ແມັດ ປະກອບມີຈັກປັ່ນໄຟຟ້າຈຳນວນ 16 ເຄື່ອງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 912 ເມກາ
ວັດ ມີລະບົບປ່ອຍຂີ້ຕົມຮອດພື້ນອັດຕະໂນມັດ, ມີຊ່ອງທາງເດີນເຮືອແບບ LIFT ຍົກ
ນໍ້າໜັກໄດ້ປະມານ 500 ໂຕນ ທັງກໍຍັງຈະມີຊ່ອງທາງສຳລັບປາຂຶ້ນ-ລົງຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງ
ເຂື່ອນ ທີ່ກວ້າງປະມານ 15 ແມັດ ແລະ ຍາວ 1,000 ແມັດ ເຮັດໃຫ້ປາສາມາດຂຶ້ນ-ລົງ ໄດ້ຢ່າງສະດວກອີກດ້ວຍ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຶນກໍ່ສ້າງຫຼາຍກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາ.

ນອກຈາກໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງດັ່ງກ່າວແລ້ວ ກຸ່ມບໍລິສັດຈີນ
ຍັງໄດ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນໍ້າອູອີກ 7 ໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນການລົງທຶນຂອງ
ກຸ່ມບໍລິສັດ Power China ຈຳກັດ ທີ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ວ່າ ຈະກໍ່ສ້າງເຂື່ອນນ້ຳອູທັງ
7 ໂຄງການໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດພາຍໃນປີ 2020 ດ້ວຍເງິນລົງທຶນລວມ 2,800 ລ້ານໂດ
ລາ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 1,272 ເມກະວັດ ໂດຍຈະຂາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ
ລາວ EDL ໃນຕະຫຼອດໄລຍະສຳປະທານ 29 ປີ.

ທັງນີ້ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ໂດຍໄລຍະທີ 1 ໄດ້ເລີ່ມ
ການກໍ່ສ້າງໃນປີ 2012 ໂດຍມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້ກໍໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ 3 ໂຄງການຄື
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 2, 5 ແລະ 6 ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມ 540 ເມກາວັດ. ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ປະກອບດ້ວຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 1,3,4 ແລະ 7 ທີ່ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວເກີນກວ່າ 50 ເປີ
ເຊັນຂອງແຜນການ ແລະຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງ​ໃຫ້ສຳເລັດທັງ 4 ໂຄງການພາຍໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູທັງ 7 ໂຄງການສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າເພື່ອຂາຍ
ໃຫ້ EDL ໄດ້ເກີນກວ່າ 2,59 ລ້ານກິໂລວັດ/ໂມງຕໍ່ປີ ນັບ​ແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

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