ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Mindfulness ແປວ່າ ມີສະຕິສໍາປະຊັນຍະ

Welcome to the Voice of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

This week’s news word can help improve your work.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວຂອງອາທິດນີ້ ສາມາດຊ່ວຍຍົກລະດັບວຽກງານຂອງພວກທ່ານໄດ້.

MINDFULNESS: MINDFULNESS

This is what mornings sound like at a school in Maryland. But, here, before opening their books -- breathe in like a balloon, fill your lungs -- the students take part in a mindfulness exercise.

ນີ້ຄືສິ່ງລັກສະນະຂອງສຽງ ທີ່ໄດ້ຍິນໃນຕອນເຊົ້າ ຢູ່ໂຮງຮຽນໃນລັດແມຣີແລນ. ແຕ່, ຢູ່ທີ່ນີ້ ກ່ອນທີ່ປຶ້ມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປີດອອກ -- ຫາຍໃຈຄືດັ່ງໝາກບາລລູລ, ເຂົ້າເຕັມປອດຂອງພວກເຈົ້າ -- ບັນດານັກຮຽນ ພາກັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການອອກກໍາລັງກາຍແບບມີສະມາທິ.

Mindfulness means being aware of your environment while keeping quiet and calm.

Mindfulness ໝາຍຄວາມວ່າ ການຮັບຮູ້ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມໂຕຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ມິດງຽບ ແລະ ສະຫງົບ.

It is meant to be an experience in which you pay attention only to the present.

ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ການມີປະສົບການໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເອົາໃຈໃສ່ໃນຊ່ວງເວລາຂອງປັດຈຸບັນເທົ່ານັ້ນ.

Deep breathing exercises help achieve mindfulness.

ອອກກໍາລັງກາຍ ໂດຍການຫາຍໃຈເລິກໆ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸການມີສະມາທິໄດ້.