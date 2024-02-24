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ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
Mindfulness ໝາຍຄວາມວ່າ ການຮັບຮູ້ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມໂຕຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ມິດງຽບ ແລະ ສະຫງົບ
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ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ຈະບໍ່ເຂົ້າແຊກແຊງໃນເຫດການເຮືອຫຼົ້ມເມື່ອມໍ່ໆມານີ້
ການພົບປະ ແລະຫາລືກັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ກະສັດຈໍແດັນ
ຍຸດທະສາດໃນການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມຂອງ ອະດີດນາຍພົນອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອສະໝັກປະທານາທິບໍດີ
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ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024
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ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ເຊີນຮັບຊົມ ລາຍການ LogOn: ການຈຳລອງດ້ວຍຄອມພິວເຕີ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນຳໃຊ້ແມ່ນໍ້າ ຈັດການກັບການປ່ຽນແປງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
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ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “hit it out of the park” ແປວ່າ “ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ດີເລີດ)/ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງໄດ້ດີແທ້ໆ”
ເຊີນຮັບຊົມລາຍງານ ຮຽນອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “to take a stab at something” ແປວ່າ “ລອງເຮັດ (ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ) ເບິ່ງ/ລອງຄາດເດົາເບິ່ງ”
ຮຽນພາສາອັງກິດ ໃນນຶ່ງນາທີ: “Loose cannon” ແປວ່າ “ຄົນທີ່ເປັນໂຕບັນຫາ/ຄົນມັກສ້າງບັນຫາ (ສ້າງເລື້ອງ)/ຄົນທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້”
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