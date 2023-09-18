ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Momentous

NEWS WORDS: MOMENTOUS
Welcome to the Voice of America’s “News Words”
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລາຍການຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.
In May, President Obama traveled to Vietnam as part of his larger trip to Asia.
ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຫວຽດນາມ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເດີນທາງທີ່ກວ້າງຂວາງໃນເອເຊຍ.
MOMENTOUS
MOMENTOUS: ໂມເມັນເຕີສ
President Obama really enjoyed meeting young people in Ho Chi Minh City. That meeting ended a momentous visit to Vietnam. It began with the President meeting with Vietnamese Leaders in Hanoi and lifting a 50 year-year old arms embargo on former wartime enemy.
ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນແທ້ໆໃນການພົບປະກັບຊາວ ໜຸ່ມໃນນະຄອນ ໂຮ່ ຈີ ມິນ. ການພົບປະນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ. ມັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍທ່ານປະທານາທິບໍດີພົບປະກັບ ບັນດາຜູ້ນຳ ຫວຽດນາມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ ແລະ ຍົກເລີກກາຫ້າມ ຂາຍອາວຸດອາຍຸ 50ປີໃຫ້ແກ່ອະດີດສັດຕູສະໄໝສົງຄາມ.
A momentous visit is one that is very important, especially for the future.
ການຢ້ຽມຢາມທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເພື່ອອານາຄົດ.
A momentous event is one you will always remember in a good way.
ເຫດການທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ແມ່ນເຫດການທີ່ທ່ານມັກຈະຈື່ຈຳໄວ້ໃນທາງທີ່ດີຕະຫຼອດໄປ.