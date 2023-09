ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Momentous

NEWS WORDS: MOMENTOUS

Welcome to the Voice of America’s “News Words”

ທ່ານ​ນັກ​ຮຽນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທັງ​ຫລາຍ ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນ​ຮັ​ບ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລາຍ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃນ​ຂ່າວ ບ່ອນທີ່​ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ຄຳສັບທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຂ່າວ.

In May, President Obama traveled to Vietnam as part of his larger trip to Asia.

ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ຫວຽດນາມ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເດີນທາງທີ່ກວ້າງຂວາງໃນເອເຊຍ.

MOMENTOUS

MOMENTOUS: ໂມເມັນເຕີສ

President Obama really enjoyed meeting young people in Ho Chi Minh City. That meeting ended a momentous visit to Vietnam. It began with the President meeting with Vietnamese Leaders in Hanoi and lifting a 50 year-year old arms embargo on former wartime enemy.

ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນແທ້ໆໃນການພົບປະກັບຊາວ ໜຸ່ມໃນນະຄອນ ໂຮ່ ຈີ ມິນ. ການພົບປະນັ້ນໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ. ມັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍທ່ານປະທານາທິບໍດີພົບປະກັບ ບັນດາຜູ້ນຳ ຫວຽດນາມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ ແລະ ຍົກເລີກກາຫ້າມ ຂາຍອາວຸດອາຍຸ 50​ປີໃຫ້ແກ່ອະດີດສັດຕູສະໄໝສົງຄາມ.

A momentous visit is one that is very important, especially for the future.

ການຢ້ຽມຢາມທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເພື່ອອານາຄົດ.

A momentous event is one you will always remember in a good way.

ເຫດການທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ ແມ່ນເຫດການທີ່ທ່ານມັກຈະຈື່ຈຳໄວ້ໃນທາງທີ່ດີຕະຫຼອດໄປ.