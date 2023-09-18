ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ໂຮມເພຈ
ລາວ
ຂ່າວຈີນ
ໂລກ
ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ຊຸມຊົນຊາວລາວ
ສຸຂະພາບ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕິດຕາມພວກເຮົາ ທີ່
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ສົດ
ສົດ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, ໑໘ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ MOMENTOS.mp3
໑໘,໐໙,໒໐໒໓
Embed
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ MOMENTOS.mp3
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:02:42
0:00
ລິງໂດຍກົງ
128 kbps | ແອັມພີ 3
64 kbps | ແອັມພີ 3
ຄລິກເພື່ອເປີດ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ MOMENTOS.mp3
ຂ່າວປະເພດຕ່າງໆ
ວີດີໂອຂ່າວສັ້ນ
ສະເປນ ກໍາລັງຈັດສົ່ງທີມກູ້ໄພໄປປະເທດໂມຣັອກໂກ
ທ່ານດິມິທຣີ ມູຣາຕອບ ຈະທໍາການຕ່າວປີ້ນທາງດ້ານກົດໝາຍ
ທ່ານພອລ ວີແລນ ຖືກສົ່ງໄປນິຄົມນັກໂທດ ຢູ່ຣັດເຊຍ
ຕື່ມອີກ
ຂ່າວວີໂອເອໃນ 60 ວິນາທີ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 13 ກັນຍາ ລີເບຍ: ທີມກູ້ໄພ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຍັງຄົງດໍາເນີນການຊອກຫາປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນຫຼາຍພັນຄົນ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວີນາທີ ວັນທີ 8 ກັນຍາ ກາເມຣູນ: ພວກຫົວຮຸນແຮງຕິດອາວຸດ ໄດ້ຍິງຜູ້ໂດຍສານ ແລະຈູດໄຟເຜົາລົດ
ວີໂອເອຮອບໂລກໃນ 60 ວິນາທີ ວັນທີ 5 ກັນຍາ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ: ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນປະທ້ວງໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ນອກສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ
ຕື່ມອີກ
ວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຈີ
ຮຽນຄຳສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Sovereign
ຄວັນພິດເປິເປື້ອນ
ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີລ້ຳຍຸກ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການອອກກຳລັງກາຍ
ຕື່ມອີກ
ວີດີໂອ ພາສາອັງກິດ
English in a Minute Unit 110: Rain On Someone's Parade
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຸສ ສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນການເຊັນນະໂຍບາຍ HIV/AIDS
ຕື່ມອີກ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG