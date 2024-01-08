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ຮຽນ-ພາສາອັງກິດ

ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Hybrid ແປວ່າ ພັນປະສົມ ເຊັ່ນ: ສັດ ຫຼືພືດ

ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
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ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

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ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

Welcome to the Voive of America’s News Words.

ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.

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ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

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This news word was seen at this year’s Washington Auto Show.

ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງຍານພາຫະນະປະຈໍາປີ ໃນຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

HYBRID: HYBRID

The Washington Auto Show was filled with shiny new cars and, and for fun, a car simulator.

ງານສະແດງຍານພາຫະນະໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍລົດ ໃໝ່ທີ່ເງົາງາມ, ແລະ ລົດ​ຈຳ​ລອງ, ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ.

There was a lot of interest in the fully electric and hybrid electric cars.

ມັນມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຍານພະຫະນະໄຟຟ້າເຕັມຮູບແບບ ແລະ ຍານພາຫະນະປະ​ສົມໄຟ​ຟ້າ.

A hybrid is something that is formed by combining two or more things.

Hybrid ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍການປະສົມປະສານສອງຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

A hybrid vehicle is one that is powered by both electricity and liquid fuel gasoline.

ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍາມັນເຊື້ອໄຟ.

In biology, a hybrid is an animal or plant produced from two different species.

ໃນຊີວະວິທະຍາ, hybrid ແມ່ນສັດ ຫຼື ພືດ ທີ່ຜະລິດຈາກສອງສາຍພັນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ.

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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