ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ Hybrid ແປວ່າ ພັນປະສົມ ເຊັ່ນ: ສັດ ຫຼືພືດ

Welcome to the Voive of America’s News Words.
ທ່ານນັກຮຽນນັກສຶກສາທັງຫຼາຍ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮຽນຄໍາສັບພາສາອັງກິດໃນຂ່າວ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຄໍາສັບ ທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຍິນຢູ່ໃນຂ່າວ.
This news word was seen at this year’s Washington Auto Show.
ຄໍາສັບໃນຂ່າວນີ້ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງຍານພາຫະນະປະຈໍາປີ ໃນຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
HYBRID: HYBRID
The Washington Auto Show was filled with shiny new cars and, and for fun, a car simulator.
ງານສະແດງຍານພາຫະນະໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍລົດ ໃໝ່ທີ່ເງົາງາມ, ແລະ ລົດຈຳລອງ, ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
There was a lot of interest in the fully electric and hybrid electric cars.
ມັນມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຍານພະຫະນະໄຟຟ້າເຕັມຮູບແບບ ແລະ ຍານພາຫະນະປະສົມໄຟຟ້າ.
A hybrid is something that is formed by combining two or more things.
Hybrid ແມ່ນບາງສິ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍການປະສົມປະສານສອງຢ່າງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
A hybrid vehicle is one that is powered by both electricity and liquid fuel gasoline.
ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍາມັນເຊື້ອໄຟ.
In biology, a hybrid is an animal or plant produced from two different species.
ໃນຊີວະວິທະຍາ, hybrid ແມ່ນສັດ ຫຼື ພືດ ທີ່ຜະລິດຈາກສອງສາຍພັນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ.