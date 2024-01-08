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ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

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ຍານພາຫະນະ hybrid ແມ່ນສິ່ງນຶ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

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