English in a Minute, ບົດທີ 93 “Willy Nilly” ແປວ່າ "ແບບບໍ່ມີແຜນ ຫລື ບໍ່ໄດ້ຄິດຮິ່ນຕອງກ່ອນ"

Welcome to English in a minute. ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.
Willy-nilly is definitely fun to say… But what does it mean? Let’s listen.
“Willy Nilly” ແນ່ນອນ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ຄ່ອງປາກທີ່ຈະເວົ້າ ...ແຕ່ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວ ໃດກັນແທ້? ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງ ອານນາ ກັບ ໂຈເນທານ ເບິ່ງເນາະ, ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ ຫລາຍຂຶ້ນ?
Jonathan: Hey, I am going to Brazil for a conference next week. You should come along.
ໂຈເນທານ: ເຮ້, ຂ້ອຍຈະໄປບຣາຊີລ ເພື່ອໄປປະຊຸມ ອາທິດໜ້ານີ້. ເຈົ້າຄວນໄປກັບ ຂ້ອຍໄດ໋.
Anna: Jonathan, I can’t just do something like that willy-nilly.
ອານນາ: ໂຈເນທານ, ຂ້ອຍບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແບບບໍ່ຮິ່ນຕອງ ແນວນັ້ນໄດ້ດອກ.
Jonathan: sure you can!
ໂຈເນທານ: ແນ່ນອນ ເຈົ້າເຮັດໄດ້!
Anna: The last time I traveled without planning I ended up sleeping in a movie theater for three nights. Not fun.
ອານນາ: ເທື່ອແລ້ວນີ້ ຂ້ອຍເດີນທາງໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນກ່ອນ ຜົນສຸດທ້າຍຂ້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ໄປນອນຢູ່ໃນໂຮງຮູບເງົາ ຕັ້ງ 3 ຄືນ. ມັນບໍ່ມ່ວນເລີຍ.
“Willy Nilly” comes from the writing of William Shakespeare. It is a shortened version of “will he nill he.” Back then, “nill” meant the opposite of “will.” These days, “willy nilly” describes something we do quickly and carelessly, without much thought or planning.
“Willy Nilly” ມາຈາກບົດຂຽນຂອງ ວີລລຽມ ເຊັກສເປຍ. ມັນເປັນຄຳທີ່ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ “will he nill he,” ຊຶ່ງແປວ່າ “ລາວຢາກຈະເຮັດບໍ ຫຼື ບໍ່ຢາກເຮັດ.” ໃນສະໄໝນັ້ນ, “nill” ມີຄວາມໝາຍກົງກັນຂ້າມກັບຄຳວ່າ “will.” ໃນປັດຈຸບັນ “willy nilly” ອະທິບາຍ ເຖິງສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະບໍ່ໄດ້ຮິ່ນຕອງ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການຄິດ ຫຼື ວາງແຜນ ກ່ອນ.
And that's English in a minute.
ແລະ ນັ້ນແມ່ນພາສາອັງກິດໃນ 1 ນາທີ.