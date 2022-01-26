ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບ ແລະຜູ້ຜະລິດພະລັງງານທັງຫຼາຍຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຊອກຫາທາງ ສົ່ງເຊື້ອໄຟໄປ ໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ຖ້າຫາກປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຕັດການສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ແລະແກັສ ໄປໃຫ້ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການລົງໂທດທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນຍ້ອນການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອລະບຸປະລິມານເພີ້ມເຕີມຂອງແກັສທຳມະຊາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງຣັດເຊຍ ຈາກເຂດຕ່າງໆຂອງໂລກ ຈາກອາຟຣິກາເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະສະຫະລັດ.”
ແຜນຮັບມືສຸກເສີນດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນແກ່ປະເທດພັນທະມິດໃນຢູໂຣບ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຜົນກະທົບ ຈາກການໃຊ້ພະລັງງານເປັນອາ ວຸດ. ມົສກູໄດ້ສະໜອງປະມານ 40 ເປີເຊັນຂອງແກັສທຳມະຊາດໃຫ້ແກ່ຢູໂຣບ ແລະການເກັບສະສົມພະລັງງານຂອງຢູໂຣບໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຫລຸດຕໍ່າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະວ່າຣັດເຊຍ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການສະໜອງແກັສໃຫ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຄົນທີສອງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການສົ່ງອອກນໍ້າມັນ ແລະແກັສ ປະກອບເປັນລາຍໄດ້ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງສຳລັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງຣັດ ເຊຍ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມົສກູພຽງແມ່ນກາງຕໍ່ລາຍໄດ້ຈາກພະລັງງານ ດັ່ງດຽວ ກັບທີ່ຢູໂຣບກາງຕໍ່ການສະໜອງພະລັງງານດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກຣັດເຊຍຕັດສິນໃຈໃຊ້ການສະໜອງແກັສທຳມະຊາດ ຫຼືນໍ້າມັນດິບເປັນອາວຸດ ມັນກໍຈະບໍ່ປາດສະຈາກຜົນທີ່ຈະຕິດຕາມມາ ຕໍ່ເສດຖະ ກິດຂອງຣັດເຊຍ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະຢືນຢັນລາຍງານ ທີ່ວ່າ ປະເທດກາຕາ (Qatar) ແມ່ນນຶ່ງຂອງບັນດາປະເທດທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດໃນຢູໂຣບໄດ້ໂອ້ລົມນຳ.
“ການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາບໍ່ກ່ຽວກັບປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງຫຼືອົງການໃດອົງການ ນຶ່ງ” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະກ່າເພີ້ມອີກວ່າ ລັດຖະບານກຳລັງພົວພັນ ກັບບັນດາຜູ້ຊື້ ແລະຜູ້ສະໜອງແກັສທຳມະຊາດທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນການປ່ຽນແປງໃນສັນຍາທີີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ເພື່ອໃຫ້ມີແຫຼ່ງສະໜອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຖ້າຢູໂຣບ ຫາກມີຄວາມຕ້ອງ ການ.
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