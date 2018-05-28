ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແຕ່ດໍາເນີນໄປຢ່າງສັນຕິ ຢູ່ໃນໂຄ
ລອມເບຍນັ້ນ ປາກົດວ່າ ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດລະຫວ່າງຝ່າຍຊ້າຍ ທີ່
ເຄີຍເປັນຝ່າຍກະບົດ ແລະຝ່າຍອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ຢາກຂຽນສັນຍາສັນຕິພາບກັບພວກ
ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານນັ້ນຄືນໃໝ່.
ໂດຍທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງເກືອບໝົດແລ້ວນັ້ນ ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງຈາກ
ພັກອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານ ອີວານ ດຸກ (Ivan Duque) ຄາດວ່າ ຈະຈົບລົງດ້ວຍການ
ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 39 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນຄະແນນນໍາໜ້າ ໄກຈາກໝູ່ຫລາຍ, ຕິດຕາມ
ມາດ້ວຍທ່ານ ກັສຕາໂວ ເພໂຕຣ (Gustavo Petro) ຈາກຝ່າຍຊ້າຍໂດຍໄດ້ຮັບຄະ
ແນນສຽງ 25 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫລາຍເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍ ທີ່ຈະຫລີກ
ເວັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດ ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນານີ້ໄດ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເລືອກຕັ້ງເວົ້າວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນ "ທໍາມະດາ" ໂດຍມີຜົນ
ການເລືອກຕັ້ງສູງ ຢູ່ໃນບາງຕົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆ.
ການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ດໍາເນີນໄປ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເປັນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທໍາອິດນັບ
ແຕ່ໂຄລອມເບຍໄດ້ເຊັນສັນຍາສັນຕິພາບກັບພວກກຸ່ມເອັຟເອອາຊີ (FARC) ທີ່ຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ນິຍົມລັດທິມາກ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ. ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລຸກຮືຂຶ້ນ ຂອງກອງໂຈນທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລານານກວ່າ 50 ປີ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 220,000 ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ ຢຸດລົງ.
ພວກທີ່ເຄີຍເປັນກະບົດໄດ້ພາກັນຍອມວາງປືນ ແລະກຸ່ມເອັຟເອອາຊີ (FARC) ໄດ້ຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນພັກການເມືອງທີ່ຊອກຫາວິທີຍາດເອົາບ່ອນນັ່ງໃນລັດ
ຖະສະພາ.
ທ່ານ ດຸກ (Duque) ທີ່ອຽງຂວາ ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງວ່າ ຈະຂຽນສັນຍາສັນຕິພາບກັບ
ກຸ່ມເອັຟເອອາຊີ (FARC) ຄືນໃໝ່ ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ເປັນສັນຍາທີ່ອ່ອນຫລາຍເກີນໄປ. ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກທີ່ເປັນອະດີດຜູ້ບັນຊາການຂອງກອງໂຈນ ຕ້ອງໄດ້ໄປຢູ່ໃນຄຸກ ບໍ່ແມ່ນຈະມາຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.
ທ່ານ ດຸກ (Duque) ຍັງເປັນຄົນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ການເຮັດທຸລະກິດ ອີກ
ດ້ວຍ ໂດຍໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະຕັດພາສີລົງສຳລັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການ
ກະຕຸ້ນເສດຖະກິດວິທີນຶ່ງ.
ທ່ານເພໂຕຣ ແມ່ນອະດີດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກະບົດ M19 ທີ່ສະຫລາຍຕົວໄປແລ້ວ ແລະເປັນຄົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ມີສັນຍາສັນຕິພາບກັບກຸ່ມເອັຟເອອາຊີ (FARC).
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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