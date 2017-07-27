ສຫລ ແລະ ສປປ ລາວ ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ສອງຝ່າຍ ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 8

ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ພົບປະ ປຶກສາຫາລື ຮອບດ້ານ
ສອງຝ່າຍ ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ ຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ແມ່ນນຳພາໂດຍທ່ານນາງ Susan Thornton ຮັກສາການ
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບກິດຈະການ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ຍ່ານມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຊຶ່ງຍັງຮວມທັງບັນດາ ຜູ້ຕາງ
ໜ້າ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດ ແລະກະຊວງການຄ້າ
ຕະຫຼອດທັງຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນ
ຂອງສະຫະລັດ. ສຳລັບຝ່າຍ ສປປ ລາວນັ້ນແມ່ນນຳພາໂດຍ ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ.
ທັງສອງຝ່າຍ ຕ່າງກໍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ລາວ
ແມ່ນນັບມື້ແໜ້ນແຟ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ ກວ່າທີ່ເຄຍມີມາ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ
ຕໍ່ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮ່ວມມືທີ່ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນ
ຄຳປະກາດຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ປີ 2016.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ສປປ ລາວໄດ້ຫາລືກັນໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ
ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນພູມີພາກ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຂົງເຂດຮວມ
ທັງໄພຂົ່ມຂູ່ ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ນຳດ້ວຍ. ທ່ານນາງ Thornton ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງ
ຄວາມໝັ້ນໝາຍແບບຍາວນານ ຕໍ່ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ
ເຂດເອເຊຍປາຊີຟິກ ແລະສືບຕໍ່ການມີຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລາວ.
ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດແລະ ສປປ ລາວຍັງໄດ້ທົບທວນເບິ່ງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການ
ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢູ່ລາວ ແລະ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ໃນການສືບຕໍ່
ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ດັ່ງກ່າວ
ໂດຍເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດເບິ່ງລະເບີດລູກຫວ່ານ
ໃນເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະ ລາວຍັງໄດ້ທົບ
ທວນເບິ່ງ ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃນດ້ານ
ສຸຂະພາບ ໂພຊະນາການ ແລະ ການສຶກສາ ຕະຫລອດທັງການຫາລື ກ່ຽວກັບສິດ
ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ແລະ ສິດທິໃນ
ດ້ານແຮງງານ ໂດຍໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງບົດບາດອັນສຳຄັນຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ
ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ຕະຫລອດທັງ ການປົກຄອງທີ່ດີ ການແບ່ງປັນ
ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີແລະການມີສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ
ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນຕໍ່
ຂໍ້ລິເລີ່ມລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ການຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ລາວ ກຳປູເຈຍ
ມຽນມາ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການພັດທະນາ
ຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການຮວມຕົວ ຂອງພາກພື້ນ. ພ້ອມນີ້ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ຂອບໃຈ
ລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ
ກຸ່ມລິເລີ່ມລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫລົ່ນປີນີ້. ນອກນັ້ນທັງ
ສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳ ຄັນຂອງສິດທິພວກທີ່ອ່ອນໄຫວ ຮວມທັງພວກ
ຄົນພິການ ຕະຫລອດທັງການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ຊາດ ເພື່ອປາບປາມການຄ້າມະນຸດ.
ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນ ກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງຊາວລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳ
ສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຂັ້ນຕອນ ທົບທວນ
ເບິ່ງກໍລະນີຕ່າງໆ ແລະ ອຳນວຍຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດສົ່ງພວກກ່ຽວໂດຍໄວ.
ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດ ແລະ ລາວ ຍັງໄດ້ຕົກລົງກັນ ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃນການ
ລົງເລິກຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນ ກັບ ປະຊາຊົສ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງ
ເກດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນແລກປ່ຽນການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ
ການສຶກສາ ວິຊາຊີບ ແລະ ພວກຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ
ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທັງສອງຝ່າຍ
ຍັງໄດ້ທົບທວນເບິ່ງກົນໄກ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຄ້າຂອງຝ່າຍ ຮວມທັງຂໍ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂອບການຄ້າແລະການລົງທຶນ ແລະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບໂອກາດໃນ
ການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
The United States and the Lao People’s Democratic Republic held their 8th annual Comprehensive Bilateral Dialogue on July 25 in Washington. Acting Assistant Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs Susan Thornton led the U.S delegation, which included representatives from the U.S. Departments of State, Defense, and Commerce; Office of the U.S. Trade Representative; and the United States Agency for International Development. Lao PDR Vice Minister of Foreign Affairs Thongphane Savanphet led the Lao delegation. The two sides affirmed that the U.S.-Lao relationship is stronger than ever and expressed satisfaction at progress in forging greater cooperation as outlined in the 2016 Joint Declaration on the Comprehensive Partnership.
U.S. and Lao officials discussed broader regional developments and threats to regional security, including those posed by the DPRK. Thornton reiterated the enduring U.S. commitment to Southeast Asia, ASEAN, and the Asia Pacific region and to continued close relations with Laos.
The U.S. and Lao delegations reviewed progress in removing unexploded ordnance (UXO) in Laos and welcomed continued U.S. support for clearance efforts, highlighting progress made on a national cluster munition survey which will define and quantify contamination in the most heavily impacted areas. U.S. and Lao officials also reviewed wide-ranging development cooperation in health, nutrition, and education and discussed freedom of expression, religious freedom, and labor rights, emphasizing the important role of civil society and rule of law to good governance, shared prosperity, and stability in the region. The two delegations reaffirmed their support for the Lower Mekong Initiative (LMI), a collaborative agreement between the United States, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, and Vietnam that facilitates transboundary development and regional integration. The United States thanked the Lao government for agreeing to host the upcoming LMI Regional Working Group in Vientiane in the fall. The two sides pointed to the importance of human rights of vulnerable groups, including disabled persons, as well as the Lao PDR’s efforts to implement its National Action Plan to combat trafficking in persons.
The two delegations agreed to cooperate on the repatriation of Lao nationals subject to final orders of removal, pledging to establish a standing process to review cases and facilitate speedy removals.
The U.S. and Lao delegations agreed on the importance of deepening people-to-people ties, noting the potential of English language training; academic, professional, and youth exchanges; and university partnerships to enhance mutual understanding. They also reviewed mechanisms to facilitate bilateral trade and investment, including their Trade and Investment Framework Agreement, and noted the opportunities for increased business between the two countries. Both delegations look forward to holding the ninth Comprehensive Bilateral Dialogue next year.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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