ບັນດານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ພາກັນມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍໃຈປານໃດຕໍ່ການ
ປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານການເມືອງຢູ່ໃນສະຫະລັດທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແລະ
ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຢູ່ທີ່ນີ້ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ ອີງ ຕາມສະມາຄົມຄູອາຈານ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສະພາຕອບຮັບ. ກິ່ງສະຫວັນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີ
ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ອົງການ NAFSA ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ສະມາຄົມນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານ
ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ພວກນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທຳ ຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ ເຮັດໃຫ້ຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂຶ້ນ
ເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມປອດໄພປະເທດ ແລະກາຍມາເປັນຊັບສົມບັດ
ສຳລັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ. ແຕ່ການເຂົ້າມາຮຽນ
ຂອງພວກສຶກສາຕ່າງປະເທດໄດ້ຫລຸດລົງຢ່າງໜ້າວິຕົກຢູ່ໃນທົ່ວສະຫະລັດ.”
ສະຫະລັດໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການດຶງດູດເອົາພວກສຶກສາຮຽນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາສູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ. ມີນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ເຄິ່ງນຶ່ງມາຈາກຈີນ ຫຼືອິນເດຍ ອີງຕາມສະຖິຕິປະຈຳປີທີ່ໄດ້ເກັບກຳຈາກສະຖາບັນ
ການສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຫຼື IIE.
ການສຶກສາຕ່າງປະເທດແມ່ນອຸດສາຫະກຳ 39 ພັນລ້ານໂດລາ ແລະເປັນລາຍໄດ້ທີ່
ສຳຄັນສຳລັບບັນດາເມືອງ ແລະລັດຕ່າງໆ. ນຶ່ງໃນຈຳນວນສຶກສາຕ່າງປະເທດສາມຄົນ
ໃດ ແມ່ນພາກັນຮຽນຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ນິວຢອກ ຫຼືເທັກຊັສ ໃນຂະນະທີ່ແມັສຊາຈູ
ແຊັສ ອິລລີນອຍ ເພັນຊິລເວເນຍ ຟລໍຣິດາ ໂອຮາຍໂອ ມີຊີແກນ ແລະອິນເດຍນາ ມີ
ຈຳນວນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ສຳຄັນໆເຊັ່ນກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ IIE.
ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ດັດແປງນະ
ໂຍບາຍຄົນເຂົ້າເມືອງສຳລັບພວກນັກຮຽນ ເລີ້ມຕົ້ນໂດຍອອກດຳລັດໃນປີ 2017 ທີ່
ໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຂອງປະຊາຊົນຈາກເຈັດປະເທດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນ
ຊາວມຸສລິມ. ເວລາອອກດຳລັດ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ ເປັນມາດຕະການດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດ. ຈຳນວນພວກນັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນໄດ້ຫລຸດລົງ ຢູ່ໃນບັນ
ດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນພ້ອມດຽວກັນກັບອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ
ການຫ້າມການເດີນທາງ ຊຶ່ງບັນດາຄູອາຈານຫຼາຍຄົນ ແລະພວກນັກສຶກສາ ໄດ້ປະ
ນາມລັດຖະບານ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ລັດຖະບານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຈຳກັດກຳນົດເວລາ ໃນການອອກວີຊາ
ໃຫ້ພວກສຶກສາຈຳນວນນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະພວກນັກຮຽນມາຈາກປະເທດຈີນ.
ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງບັນດານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ
ສຳລັບສະຫະລັດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ. ຖ້າຫາກວີຊາຂອງພວກ
ນັກສຶກສາ ຖືກຍົກເລີກກ່ອນຮຽນຈົບ ເຂົາເຈົ້າອາດເລີ້ມຮຽນຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດອື່ນ
ເສຍຄ່າໂຮງຮຽນ ຄ່າທຳນຽມ ເສຍຄະແນນ ສູນເສຍການຕິດຕໍ່ ສູນເສຍການຄົບຄ້າ
ສະມາຄົມແລະບາງທີອາດສູນເສຍໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ.
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