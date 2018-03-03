ຝັ່ງທະເລ ພາກຕາເວັນອອກ ຂອງ ສຫລ ຖືກຖະຫຼົ່ມ ດ້ວຍພາຍຸ ທີ່ນຳເອົາ ຝົນ ຫິມະ ແລະລົມແຮງ ມາພ້ອມ

ພາຍຸນໍອິສເຕີ ໄດ້ພັດຖະຫລົ່ມເຂດຝັ່ງທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ດ້ວຍ
ລົມທີ່ມີຄວາມແຮງຂະໜາດເຮີຣິເຄນ ທີ່ພາໃຫ້ຫິມະ ແລະຝົນຕົກໜັກ ທີ່ໄດ້ເປັນຜົນກະ
ທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ ແຕ່ລັດເມນ ໄປຫາລັດນອດ ຄາໂຣໄລນາ.
ຕຳຫລວດກ່າວວ່າ ຫ້າຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈາກຕົ້ນໄມ້ ຫຼືງ່າໄມ້ຫັກທັບ ຮວມທັງເດັກນ້ອບ
ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 6 ປີ ຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ ແລະເດັກນ້ອບຜູ້ຊາຍອີກຄົນນຶ່ງອາຍຸ 11 ປີຢູ່ທີ່ລັດນິວຢອກ. ການເສຍຊີວິດຄົນອື່ນໆ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດເວີຈີເນຍ ແມຣີແລນ ແລະໂຣດ
ອາຍແລນ.
ສາຍການບິນໄດ້ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນ ຫລາຍກວ່າ 2,800 ຖ້ຽວ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດ ນະຄອນ
ນິວຢອກ ແລະລັດຖະບານກາງປິດຫ້ອງການ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ລົດໄຟແອມ
ແທຣັກ ໄດ້ຢຸດບໍລິການລົດໄຟທັງໝົດລະຫວ່າງນະຄອນບອສຕັນ ແລະວໍຊິງຕັນ ແລະ
ລົດໄຟອີກຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ພາກໃຕ້ວໍຊິງຕັນ ເພາະວ່າມີລົມແຮງ ຕົ້ນໄມ້ຫັກ ແລະບາງ
ເຂດມີນໍ້າຖ້ວມ.
ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລກ້ຳຕາເວັນອອກ ໄດ້ມີປະສົບກັບພັດແຮງ ກາຍ 80 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວ
ໂມງ ແລະລາຍງານຈາກເຄບ ຄອດ ລັດແມັສຊາຈູແຊສແຈ້ງວ່າ ມີລົມແຮງເກືອບເຖິງ
145 ກິໂລແມັດຕໍ່ໍຊົ່ວໂມງ.
ອົງການພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການເດີນທາງ
ແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍສະເພາະພວກລົດຂົນສົ່ງ ແລະລົດໂດຍສານ
ຕ່າງໆ.
ນໍ້າທະເລໄດ້ໄຫລເຂົ້າມາຖ້ວມ ຢູ່ຕາມຖະໜົນແຄມຝັ່ງໃນນະຄອນບອສຕັນ ຊຶ່ງໄດ້ບັນທຶກລະດັບຄວາມສູງສຸດຂອງຟອງທະເລເປັນປະຫວັດການ ນັບແຕ່ໄດ້ ເລີ້ມບັນ
ທຶກມາໃນປີ 1928 ຢູ່ໃນລະດັບ 4.45 ແມັດ. ປະຊາຊົນໄດ້ພາກັນຍົກຍ້າຍຈາກເຂດ
ແຄມຝັ່ງທະເລໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດແມັດຊາຈູແຊັສ ທ່ານຊາລີ ເບເກີ ໄດ້ຮ້ອງສັ່ງໃຫ້ກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ໄປຮັບມືກັບພາຍຸນີ້.
ນອກນັ້ນ ພາຍຸຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າມອດຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 6 ແສນຫລັງຄາເຮືອນ
ແລະທຸລະກິດ ແຕ່ລັດເມນ ໄປຫາລັດນອດຄາໂຣໄລນາ ແລະໄປທາງຕາເວັນຕົກຫາ
ລັດມີຊີແກນ.
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