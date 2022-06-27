ການຄ້າ ແລະ ການຜະລິດຢາເສບຕິດຢູ່ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຫຼື ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງມຽນມາ-ລາວ-ໄທ ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 7 ເທົ່າໃນປີ 2021 ທຽບໃສ່ປີ 2020 ໂດຍຍຶດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ ໄດ້ເກີນກວ່າ 171 ໂຕນ.
ດຣ. ເຈເຣມີ ດັກກລາສ ຜູ້ແທນອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳ ແລະ ຢາເສບຕິດ (UNODC) ຖະແຫຼງວ່າການຮ່ວມມືເພື່ອປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ສາມາດຍຶດຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 171.5 ໂຕນໂດຍໃນນີ້ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນເປັນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເປັນເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ມຽນມາ-ລາວ-ໄທ ນັ້ນທັງຍັງເປັນການຍຶດຢາເສບຕິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 7 ເທົ່າຕົວ ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານ ສົມສັກ ເທບສຸທິນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງ ໄທ ຖະແຫຼງວ່າການປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມນັ້ນສາມາດຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ ແຕ່ວ່າການຄ້າຢາເສບຕິດກໍຍັງບໍ່ເບົາບາງລົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢາບ້າ ແລະ ຢາໄອຊ໌ນັ້ນ ກໍຄືຢາເສບຕິດທີ່ມີການຜະລິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳທີ່ UNODC ປະເມີນວ່າມີມູນຄ່າລະຫວ່າງ 7 ໝື່ນລ້ານໂດລາ ຫາ 1 ແສນລ້ານຕໍ່ປີ.
ທັງນີ້ປະເທດ ລາວ ຖືກໃຊ້ເປັນທາງຜ່ານຂອງການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຈາກເຂດສາມຫຼ່ຽມຄຳໄປຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ສ່ວນຢາເສບຕິດທີ່ຍຶດໄດ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງກໍປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ່ຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜ່ານລາວໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກໍຄືຂະບວນການຂ້າມຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລາວ ແລະ ປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງໂດຍຈາກການຮ່ວມລາດຕະເວນໃນແນວແມ່ນ້ຳຂອງລະຫວ່າງທາງການຕຳຫຼວດ ຈີນ, ມຽນມາ, ລາວ, ໄທໃນຕະຫຼອດປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດຈັບກຸມການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ເຖິງ 8,325 ກໍລະນີ ຄວບຄຸມຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 8,043 ຄົນ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 35 ໂຕນ. ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ກັບ ໄທ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເພື່ອປາບປາມການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກຳທຸກຮູບແບບໃນຕະຫຼອດແນວເຂດຕິດຕໍ່ຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ພົນເອກ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
“ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດເຂົ້າໃນການລາດຕະເວນຕາມແລວຊາຍແດນ ເພື່ອປ້ອງກັນການລັກລອບຂ້າມແດນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢາເສບຕິດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ແຈ້ງຄວາມພ້ອມຂອງ ໄທ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການຂະຫຍາຍຜົນການຈັບກຸມ ແລະ ການມອບອຸປະກອນສືບສວນສອບສວນທີ່ທັນສະໄໝ ນອກຈາກນີ້ສອງຝ່າຍຈະຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາແກັ່ງ Call Center ແລະ ບັນຫາການຄ້າມະນຸດຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຈາກການກະທຳຂອງມິດສາຊີບ ແລະ ເຮົາເຫັນພ້ອມທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດໃນດ້ານສື່ມວນຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີລະຫວ່າງປະຊາຊົນທັງ 2 ຝ່າຍ.”
ສ່ວນພົນຕີ ຄຳກິ່ງ ຜຸຍຫຼ້າມະນີວົງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າໄດ້ມີການຂຶ້ນບັນຊີລາຍຊື່ນັກຄ້າຢາເສບຕິດທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໃນການຕິດຕາມຈັບກຸມຕົວໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ຈຳນວນ 2,299 ຄົນ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງ 1,996 ຄົນທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງຂະບວນການຄ້າຢາເສບຕິດຂ້າມຊາດກັບ 196 ຄົນທີ່ພົ້ນໂທດແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງສືບຕໍ່ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ 7 ຄົນທີ່ຫຼົບໜີຈາກສະຖານທີ່ຄຸມຂັງທັງຍັງໄດ້ມີການອອກໝາຍຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາເພີ່ມຂຶ້ນອີກເຖິງ 100 ຄົນທີ່ເປັນຜົນຈາກການສືບສວນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ພົບດ້ວຍວ່າຂະບວນການຄ້າຢາເສບຄຕິດຂ້າມຊາດໄດ້ນຳໃຊ້ 13 ພື້ນທີ່ໃນລາວ ສຳລັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຢາເສບຕິດ ແລະ ສານເຄມີຢູ່ຊາຍແດນຕິດຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ.
ທັງນີ້ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ-ທັນວາ 2021 ຖືເປັນໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືສາມາດມ້າງທຳລາຍເຄືອຂ່າຍການຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 2,884 ຄັ້ງຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ 3,989 ຄົນ ໃນນີ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວ ຫວຽດນາມ, ຈີນ ແລະ ໄທເກືອບ 100 ຄົນພ້ອມທັງຍຶດຢາບ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 125 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ເກີນກວ່າ 2,521 ກິໂລກຣາມ, ສານເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຢາເສບຕິດເກີນກວ່າ 35 ໂຕນ, ຍານພາຫະນະ, ອາວຸດປືນ ແລະ ອຸປະກອນສື່ສານທັນສະໄໝຫຼາຍກວ່າ 25,000 ລາຍການ. ສ່ວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຊ່ວງເດືອນກັນຍາ-ທັນວາ 2021 ນັ້ນກໍເປັນໄລຍະທີ່ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ ແລະ ຍຶດຢາເສບຕິດໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກໍຄືສາມາດມ້າງເຄືອຂ່າຍຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້ 1,909 ກໍລະນີ, ຈັບຜູ້ຕ້ອງຫາ 2,982 ຄົນ, ຍຶດຢາບ້າໄດ້ກວ່າ 190 ລ້ານເມັດ, ຢາໄອຊ໌ກວ່າ 3 ໂຕນ, ສານເຄມີກວ່າ 45 ໂຕນ ແລະ ຍຶດຊັບຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 150 ລ້ານບາດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ