ຂະແໜງກະສິກຳຂອງອັງກິດໄດ້ກາຍເປັນຂະແໜງການທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີສູງ. ພວກຊາວນາ ຊາວສວນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ທົດລອງເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝ ເຊັ່ນການໃຊ້ຫຸ່ນຍົນ ເພື່ອເຝົ້າເດີ່ນຟາມລ້ຽງສັດ ແລະງົວຄວາຍທີ່ມີເຄື່ອງຈັບສັນຍານຂອງອຸປະກອນສື່ສານໄຮ້ສາຍ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຟາມໄດ້ໄວກວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ກັບໂປຣແກມ ຫລື ແອັປທີ່ທ່ານມັກນັ້ນໄດ້. ຂໍ້ຄວາມນີ້ ກໍາລັງສົ່ງມານຳລາຍງານຂອງ Arash Arabasadi, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເຮັດໄຮ່ ເຮັດສວນ ຫາກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ. ເຄື່ອງຈັກໃຫຍ່ໆ
ແລະໜັກ ໄດ້ຖືກຫລຸດຂະໜາດລົງມາເທົ່າກັບຂະໜາດຂອງສັດລ້ຽງຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນ
ຂອງຄົນ.
ຂະນະທີ່ຢູ່ທີ່ນີ້, ຢູ່ໃນສູນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກກະສິກຳໃນອັງກິດນີ້ ງົວທີ່ເຊີ້ຊ້າໂຕນີ້
ບອກເຄື່ອງຈັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມັນຮອດເວລາຮີດນ້ຳນົມແລ້ວ.
ທ່ານ ດັນແຄນ ຟັອບສ໌ (Duncan Forbes), ຜູ້ຈັດການໂຄງການຂອງສູນຄົ້ນຄວ້າ Agri-EPI ກ່າວວ່າ: "ພວກມັນມີປອກຄໍທີ່ມີເຄື່ອງເຣດາຈັບສັນຍານອິນເຕີແນັດຢູ່ກ້ອງຄາງຂອງພວກມັນ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງທີ່ຄວບຄຸມປະຕູ ແລະສິ່ງອື່ນໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກມັນສາມາດ ເຂົ້າເຖິງຫຸ່ນຍົນ ຫລື ໂຣບອດໄດ້. ຈາກນັ້ນຫຸ່ນຍົນກໍຮູ້ຈັກດີ ແມ່ນບໍ່. ‘ຂ້ອຍຮູ້ຈັກງົວໂຕນີ້. ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຫົວນົມຂອງມັນຢູ່ໃສ'."
ນອກຈາກວຽກຮີດນົມງົວແລ້ວ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ຍັງສາມາດທີ່ຈະຮູ້ຈຸດທີ່ພວກມັນຢູ່ ແລະສຸຂະພາບຂອງງົວຄວາຍທັງຫລາຍ ໂດຍການຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງຮ່າງກາຍຂອງມັນ.
ທັງໝົດນີ້ເປັນໄປໄດ້ ກໍຍ້ອນມີເຄືອຂ່າຍອິນເຕີແນັດລະບົບ 5G ທີ່ພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ມີ ຢູ່ໃນໂທລະສັບມືຖືຂອງພວກເຮົາ.
ທ່ານ ນິກ ຄຣິສໂຊສ໌ (Nick Chrissos), ອຳນວຍການດ້ານການປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງບໍລິສັດ Cisco EMEAR ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: “ຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ ຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາມີສັດຢູ່ທົ່ວທຸກບ່ອນ. ພວກມັນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກກັກໃຫ້ຢູ່ແຕ່ໃນຂອບເຂດຟາມລ້ຽງສັດເທົ່ານັ້ນ."
ທ່ານ ຄຣິສໂຊສ໌ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ເທັກໂນໂລຈີຂອງເຄື່ອງສື່ສານໄຮ້ສາຍ ທີ່ກຳລັງປາກົດຂຶ້ນມານີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີຂະໜາດຄວາມຖີ່ຂອງສັນຍານການສື່ສານເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະມີເຄື່ອງຈັບສັນຍານທີ່ສະຫລາດຫລາຍຂຶ້ນ ທີ່ສົ່ງຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນນຶ່ງໄປຫາອີກບ່ອນນຶ່ງ ທີ່ໃນເມື່ອກ່ອນອິນເຕີແນັດບໍ່ໄປເຖິງນັ້ນ ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານ ຄຣິສໂຊສ໌ ກ່າວດັ່ງນີ້: "ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີລະບົບການເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ເຄື່ອງຈັບສັນຍານຢູ່ນັ້ນ ຫລາຍກວ່າເກົ່າຫລາຍ. ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ອິນເຕີແນັດລະບົບ 5G ສາມາດເຮັດໃຫ້ແກ່ການເຮັດຟາມຕ່າງໆໄດ້. ມັນສາມາດທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ອຳນາດທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນຟາມນີ້….ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໃນອັງກິດ ທຸກຫົນ ທຸກແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ ເກີດຜົນຢ່າງແຮງອີ່ຫລີ."
ຢູ່ຟາມລ້ຽງສັດອີກແຫ່ງນຶ່ງໃນອັງກິດ, ບໍລິສັດຜະລິດຫຸ່ນຍົນຂະໜາດນ້ອຍ ຫລື Small Robot Company ຫາວິທີປ່ຽນແບບແຜນເຮັດທຸລະກິດໂດຍການຂາຍບໍລິການດ້ານການເຮັດສວນໃຫ້ເປັນການບໍລິການທີ່ມີການຄວບຄຸມດ້ວຍຕົວເອງຂອງຫຸ່ນຍົນ.
ທ່ານ ໂຣບິນ ແຈັກສັນ (Robin Jackson), ວິສະວະກອນຈາກບບໍລິສັດ Small Robot Company ອະທິບາຍວ່າ: "ທອມ (Tom) ເປັນຫຸ່ນຍົນທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຟາມ….. ຖ່າຍເອົາຮູບຂອງພືດຜົນຫລາຍຮ້ອຍພັນອັນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ ແມ່ນແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການ ກະເສດກໍອາດຈະບໍ່ສາມາດຊອກເຫັນໄດ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະທຳການສິ້ງຊອມ ຕິດຕາມເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະເອົາໃຈໃສ່ແທ້ໆນັ້ນ."
ພວກນັກວິສະວະກອນເວົ້າວ່າຫຸ່ນຍົນທອມ (Tom) ສາມາດທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ ຕໍ່ຕົ້ນໄມ້ທຸກຕົ້ນຢູ່ທົ່ງຂອງຟາມໂດຍການໃຊ້ລະບົບ GPS ທີ່ຈັບພາບໄດ້ໃກ້ເຖິງ 2 ຊັງຕີແມັດ. ຈົ່ງສົມທຽບການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ໃສ່ກັບໂທລະສັບຂອງທ່ານທີ່ອາດສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ໃກ້ປະມານ 2 ແມັດນັ້ນເບິ່ງ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງຄວາມຄິດນີ້ ກໍຄືພວກຊາວນາ ຊາວສວນບໍ່ຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຢູ່ທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາອີກ.
ທ່ານ ເບນ ສະກັອດ ໂຣບິນສັນ (Ben Scott Robinson), ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຮ່ວມຂອງ ບໍລິສັດ Small Robot Company ບອກວ່າ: "ໂດຍການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ພວກເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຊາວນາ ຊາວສວນໄດ້ສຸມຈິດສຸມໃຈ ໃສ່ການຫາວິທີເຮັດໃຫ້ກິດຈະການເຮັດໄຮ່ເຮັດນາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ມີຜົນສຳເລັດ ແລະມີຜົນກຳໄລ."
ມັນອາດຈະພາໃຫ້ມີອະນາຄົດທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃບຕອກຂຽວສະອຸ່ມຫລາຍຂຶ້ນ. ບໍລິສັດ ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາບເປີ ອາດາມສ໌ (Harper Adams) ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຄວບຄຸມຕົນເອງຂອງເຄື່ອງຈັກ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບຂອງການເຮັດວຽກງານກະສິກຳໃນດ້ານລະບົບນິເວດຫລຸດລົງໄດ້ຫລາຍເຖິງ 95 ເປີເຊັນ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ອ່ານລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້
British agriculture is going high-tech. Farmers recently tested cutting-edge technology like robots that autonomously tend fields and wireless cattle that may connect faster to the farm than you to your favorite app.
Farming just got an upgrade. Big, heavy machinery shrinks to the size of a household pet.
While here, at an agricultural research center in England, the humble bovine ((cow)) tells a machine it is milking time.
Duncan Forbes, Project Manager, Agri-EPI Centre
"They have a collar with a transponder underneath their chin, which is the one that controls the gates and so on that gives them access to the robot. The robot then knows, Right. I know this cow. I know where its teats are.'"
Aside from custom milk-jobs, researchers can keep tabs on the whereabouts and wellbeing of cattle by monitoring physical activity.
It is all made possible by the 5G networks most of us still do not have on our phones.
Nick Chrissos, Director of Innovation, Cisco EMEAR:
"The ability to have ubiquitous connectivity means that we can have the animals everywhere. They don't have to be confined within the boundaries of the farm."
Nick Chrissos from Cisco says emerging wireless technology means increased bandwidth and smarter sensors relaying more data from places the internet once didn't reach.
Nick Chrissos, Director of Innovation, Cisco EMEAR:
"We can now have a much more intelligent system much further away from where the sensors are. That's what 5G can do for farming. (It) really can unleash the power we have on this farm everywhere… everywhere in the UK… everywhere around the world."
At another farm in England, the Small Robot Company looks to change the business model by selling farming as an automated service.
Robin Jackson, Engineer, Small Robot Company:
"Tom is the robot that will live on the farm… take hundreds of thousands of photos of the crops to see things that even an expert agronomist may not be able to pick up on without very serious, careful detective work."
Engineers say Tom can do that for every plant in the field with a GPS that's accurate to two centimeters. Compare that to your phone, which may be accurate to about two meters.
The company's co-founder says the idea is to remove farmers from the field.
Ben Scott Robinson, Co-Founder, Small Robot Company:
"By doing that we're freeing the farmer up to really concentrate on making their farm a successful and profitable business."
It may even lead to a greener future. The company cites recent studies by Harper Adams University showing that automation can help reduce agriculture's ecological impact by as much as 95 percent.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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