ອົງການຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ພິມຮ່າງຂອງອັນທີ່ມີກຳນົດວ່າ ຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບອາກາດ COPE28 ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນວ່າ ປ່ຽນແປງໄປຈາກພາສາທີ່ຄາດກັນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະບໍ່ໄດ້ບັນຈຸມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ ທີ່ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະທ່າອຽງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຫຼາຍໆຮ້ອຍລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ອົງການຮັບຜິດຊອບເລື້ອງອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ພິມຮ່າງຂອງອັນທີ່ມີກຳນົດວ່າ ຈະເປັນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່ຽວກັບອາກາດ COPE28 ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນວ່າ ປ່ຽນແປງໄປຈາກພາສາທີ່ຄາດກັນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະບໍ່ໄດ້ບັນຈຸມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ ທີ່ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະທ່າອຽງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຫຼາຍໆຮ້ອຍລ້ານຄົນ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວແມ່ນບໍ່ພໍໃຈກ່ຽວກັບຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຂຽນຂຶ້ນໂດຍປະທານອົງການ COPE28 ທີ່ດຳເນີນງານໂດຍຄະນະບໍລິຫານບໍລິສັດນ້ຳມັນຂອງເອເມີເຣັສ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼດລົງເປັນໄລຍະໆໃນການໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດດຶກດຳບັນ ຫຼືເຊື້ອໄຟຟອສເຊີລ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍ ຂອງ 100 ກວ່າປະເທດ.
ໃນການກ່າວເຖິງເຊື້ອໄຟຟອສເຊີລນັ້ນ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງເວົ້າວ່າ ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ພົວພັນ ໃນການ “ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງໃນການໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນເຊື້ອໄຟຟອສເຊີລທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສິ້ນເປືອງໃນການນຳໃຊ້ ແລະບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂການຂາດແຄນພະລັງງານ ຫຼືເພື່ອການຫັນປ່ຽນ ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ປະທານຂອງ COPE28 ມອງເບິ່ງວ່າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຄວາມສຳເລັດ ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ ເປັນ “ບາດກ້າວໄປໜ້າທີ່ສຳຄັນ.”