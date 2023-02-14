ມີລາຍງານວ່າ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ ແລະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານສື່ມວນຊົນທີ່ເກີດມາຈາກການກັບຄືນມາກຳອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນອັຟການິສຖານປີ 2021 ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະມານ 34 ເປີເຊັນ ຂອງສະຖານີວິທະຍຸໃນປະເທດປິດລົງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງຫລາຍຮ້ອຍຄົນຫວ່າງງານ.
ສະຫະພັນນັກຂ່າວອິດສະຫລະຂອງອັຟການິສຖານ ຫລື AIJU, ຜູ້ຕິດຕາມກວດກາສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເປີດເຜີຍຕົວເລກດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນວິທະຍຸໂລກ.
ປະທານຂອງ AIJU, ທ່ານຮູຈາຕຸລາ ມູຈາດີດີ (Hujatullah Mujadidi) ກ່າວຕໍ່ວີ ໂອເອວ່າ ວິທະຍຸ 345 ຊ່ອງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນງານຢູ່ໃນປະເທດ ກ່ອນກຸ່ມຕາລີບານຍຶດ ຄອງປະເທດໃນເດືອນສິງຫາປີ 2021 ນັ້ນ ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານເກືອບຮອດ 5,000 ຄົນ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 25 ເປີເຊັນ ແມ່ນແມ່ຍິງ.
ແຕ່ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ວິທະຍຸ 117 ສະຖານີ ໄດ້ຢຸດການອອກອາກາດ ຍ້ອນບັນຫາເສດ ຖະກິດ, ອີງຕາມທ່ານ ມູຈາດີດີ (Mujadidi) ຊຶ່ງທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ມີຫລາຍ ກວ່າ 1,900 ຄົນ, ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນແມ່ຍິງໄດ້ສູນເສຍວຽກເຮັດ ງານທຳ.
ສະຖານີວິທະຍຸ 228 ແຫ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ ຈ້າງພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນ, ຊຶ່ງໃນ ນັ້ນມີແມ່ຍິງປະມານ 40 ຄົນ.
ການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດ ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ແລະການງົດ ການ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານການເງິນ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາເສດຖະກິດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເພິ່ງ ພາການຊ່ວຍເຫລືອເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາສື່ມວນຊົນ ອັຟການິສຖານເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ພວກຕຳໜິກ່າວວ່າ ການເພີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະການລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາ ຕໍ່ ພວກນັກຂ່າວໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລີບານ ໄດ້ບ່ອນທຳລາຍສື່ມວນຊົນເສລີຂອງອັຟກາ ນິສຖານຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນອັຟການິສຖານ ລາຍງານໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາວ່າ ມີນັກຂ່າວຫລາຍກວ່າ 200 ຄົນ ຕ້ອງທົນທຸກຕໍ່ “ການຈັບກຸມ, ການກະທຳຕໍ່ແບບບໍ່ດີ, ການຂົ່ມຂູ່, ແລະຂູ່ເຂັນ” ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ຍຶດເອົາກັບປະເທດຄືນມາ.