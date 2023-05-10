ຊາວໄທຈະພາກັນໄປປ່ອນບັດໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພານີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ບັນດາພັກສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕກ່າວວ່າ ເປັນເລື້ອງສຳຄັນສຳລັບການຟື້ນຟູການເມືອງຂອງລາດຊະອານາຈັກແຫ່ງນັ້ນ ໃນຮອບເກືອບນຶ່ງທົດສະວັດ ຫຼັງຈາກພວກທະຫານ ແລະພວກສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງຂອງທະຫານ ໄດ້ຍຶດອຳນາດ ຢູ່ໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານ.
ການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ບັນດາພັກ ທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງພັກຝ່າຍຄ້ານຕົ້ນຕໍ ຄືພັກເພື່ອໄທ ແລະພັກກ້າວໄກ ທີ່ເປັນພັກຊາວໜຸ່ມນັ້ນ ແຂ່ງກັບບັນດາຄູ່ແຂ່ງ ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮັກສາການ ປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ.
ທ່ານປຣະຢຸດ ອາຍຸ 69 ປີ ເປັນອະດີດຜູ້ບັນຊາການກອງທັບທີ່ນຳພາການລັດ ຖະປະຫານ ໃນປີ 2014 ໃນຖານະທີ່ເປັນຫົວໜ້າທະຫານ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ ການລັດຖະປະຫານ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງສານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສືບຕໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງຂອງປະເທດ ມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ.
ພວກຕຳໜິທ່ານປຣະຢຸດ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານແຫ່ງການຫຼຸດລົງຂອງເສລີພາບ ແລະການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ມາໄດ້ເກືອບ 9 ປີແລ້ວ ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ມີພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໜຸ່ມ ຖືກນຳຕົວໄປສານ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຖືກແບ່ງໃຫ້ກຸ່ມຂອງຊົນຊັ້ນສູງທີ່ເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້.
ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະມີຄວາມໝາຍໜ້ອຍໄປກວ່າ ການທີ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດທີ່ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພານີ້, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກັນພົງ ປຣະຢູນສັກ ຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຈາກພັກກ້າວໄກ ໃນເຂດບາງກອກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນຕົ້ນເດືອນເມສາຜ່ານມານີ້.