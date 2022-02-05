ທັອງກາ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ການປິດເມືອງ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຟື້ນໂຕຈາກຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນພູໄຟລະເບີດ ແລະຄື້ນສຸນາມິໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ມີລາຍງານຜູ້ປ່ວຍໄວຣັສໂຄໂຣນາສອງຄົນ ລຸນຫຼັງທີ່ຫາກໍມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບຄົນຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ. ຟີລ ເມີເຊີ ລາຍງານຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່າເຮືອສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະ ນຸດສະທໍາຢູ່ໃນທັອງກາ ມີຜົນກວດໂຄວິດ-19 ອອກມາເປັນບວກ.
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຊ່ວຍບັນເທົາທຸກຂອງລະຫວ່າງປະເທດຢູ່ໃນທັອງກາ ເບິ່ງຄືວ່າບ່ອນອື່ນໆຈະບໍ່ຄືກັນກັບທັອງກາ ທີ່ຈະຟື້ນຟູຈາກໄພພິບັດອັນນຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນ ຈາກອີກອັນນຶ່ງ. ມັນມີຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຂັ້ມງວດໃນກົດ ລະບຽບ “ບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດຕໍ່” ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຂັດຂວາງເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະ ບາດໃນການແຜ່ເຊື້ອຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ ຈາກກໍາປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອແລະ ເຮືອບິນຂອງຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວທັອງກາ.
ແຕ່ການປ້ອງກັນເຫຼົ່ານັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ແລະໝູ່ເກາະປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ ກໍຈະຖືກປິດຢ່າງໜ້ອຍສອງມື້ ໂດຍໄດ້ເລີ້ມໃນມື້ວັນພຸດແລ້ວນີ້. ກໍາປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອອອສເຕຣເລຍ HMAS Adelaide ໄດ້ຂົນສະບຽງໄປໃຫ້ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນຈະມີການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອ 20 ຄົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວກໍຕາມ. ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ນິວຊີແລນ ແລະສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ນໍາສົ່ງເຄື່ອງຂອງທີ່ຈໍາເປັນໄປທີ່ນັ້ນເຊັ່ນກັນ.
ນັກຂ່າວຊາວທັອງກາ ທ່ານນາງມາຣີແອນ ກູປູ (Marian Kupu) ບອກກັບສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່າເຮືອທັງສອງຄົນ ໄດ້ຮ່ວມເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບພະນັກງານຈັດສົ່ງສິ່ງຂອງຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ ອື່ນໆ.
ທ່ານນາງມາຣີແອນ ກູປູ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົານໍາເຮືອກໍາປັ່ນ ຫຼືເຮືອບິນເຂົ້າມາໃນທັອງກາເພື່ອຂົ່ນສົ່ງສິນຄ້າ, ແລະດັ່ງນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນແນວໜ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຕິດຕໍ່ພົວ ພັນກັບທຸກໆສິ່ງທີ່ລົງຈອດນະທີ່ນີ້ຢູ່ໃນທັອງກາ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອພະຍາຍາມຊອກຫາ ຫຼືຕິດຕາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ທີ່ໃດ ໃນຊ່ວງສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ.”
ທັອງກາ ມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 100,000 ກວ່າຄົນ, ປະເທດໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ໄດ້ປິດຊາຍແດນຂອງປະເທດໃນປີ 2020 ເນື່ອງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວໂລກ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ປະເທດໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ໄດ້ກວດພົບຜູ້ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ພຽງແຕ່ກໍລະນີດຽວ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ເດີນທາງກັບມາຈາກປະເທດນິວຊີແລນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈົນເຊົາແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕອນນັ້ນ.
ການລະເບີດຂອງພູໄຟ ທີ່ຢູ່ຫ່າງອອກໄປທາງທິດເໜືອ 65 ກິໂລແມັດຈາກນະ ຄອນຫຼວງນູກູອາໂລຟາ ຂອງທັອງກາ ເຊິ່ງເປັນການລະເບີດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ອັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄື້ນຟອງສຸນາມິຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະຂີ້ເຖົ້າທີ່ເປັນພິດປົກຄຸມໄປທົ່ວບໍລິເວນໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຜູ້ເສຍຊີວິດສາມຄົນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ນໍ້າດື່ມຍັງຄົງເປັນບັນຫາທ້າທາຍຫຼັກທີ່ທັອງກາກໍາລັງປະເຊີນຢູ່.
ສາຍເຄເບີລໃຕ້ທະເລ ສໍາລັບການສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງປະ ເທດໝູ່ເກາະແຫ່ງນີ້ກັບໂລກພາຍນອກທັງໝົດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ.
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