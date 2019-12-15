ການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີສອງຂອງການຕໍ່ເວລາພິເສດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກເກືອບ 200 ປະເທດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະແກ້ໄຂທາງຕັນ ກ່ຽວກັບ ຈຸດທີ່ສຳຄັນໃນການບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນນັ້ນ.
ປະທານຂອງກອງປະຊຸມ, ລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດ ຊີເລ ທ່ານນາງ ຄາໂຣໄລນາ ສມິດ (Carolina Schmidt) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ແທນທີ່ມີຄວາມອ່ອນເພຍ ໃຫ້ພິນາລະນາຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ທີ່ຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍທີມຂອງທ່ານນາງ ແລະ ປະຊຸມກັນຕອນ 1 ໂມງເຄິ່ງຕອນເຊົ້າ ສຳລັບການເຈລະຈາຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີ 14 ວ່າ “ມັນໄດ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ດົນຫຼາຍ. ທ່ານນາງ ສມິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ຄວາມກ້າວໜ້າບາງຢ່າງຕ້ອງໄດ້ມີການລົງມືເຮັດ, ໂດຍກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ສິ່ງຕ່າງໆແມ່ນກຳລັງມາພ້ອມກັນ.”
ບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາ ແລະ ກຸ່ມສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ເຕືອນວ່າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ວົນວຽນໄປມາໃນຂ້າມຄືນວັນເສົານັ້ນ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະທຳລາຍ ຫຼື ຢຸດຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ເຮັດໃນຂໍ້ຕົກລົງສະພາບອາກາດ ປາຣີ ປີ 2015.
ທ່ານ ອາລເດັນ ເມເຢີ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍ ສະພາບອາກາດ ຢູ່ສະຫະພັນນັກວິທະນາສາດທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາກສະພາບອາກາດນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 1991, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຫຍັງ ທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງຄືທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢູ່ນີ້, ໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ລະຫວ່າງສິ່ງບັນດານັກເຈລະຈາສະພາບອາກາດຕ້ອງການ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງໂລກຮຽກຮ້ອງ, ແລະ ສິ່ງທີ່ບັນດານັກເຈລະຈາສະພາບອາກາດກຳລັງແກ້ໄຂ.”
ທ່ານ ເມເຢີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງໃນປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄຳເຕືອນທີ່ຮີບດ່ວນຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດ ທີ່ວ່າການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄວ.
ທ່ານ ເມເຢີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂລກແມ່ນກຳລັງຖືກເຜົາໄໝ້ ແລະ ປ້ອງຢ້ຽມເພື່ອຫຼົບໜີຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງຍາກທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາ ໃນເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລົງມືເຮັດດົນກວ່ານີ້.
ໃນບັນຫາຫຼັກຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ມາດຣິດ ແມ່ນກົດລະບຽບທັງຫຼາຍສຳລັບຕະຫຼາດອາຍຄາບັອນສາກົນ ແລະ ລະບົບສຳລັບການສົ່ງເງິນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທີ່ທຸກຍາກຕ່າງໆ ໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.