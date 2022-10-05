ແຜນການສໍາລັບທາງລົດໄຟທີ່ແລ່ນຈາກຈີນໄປຫາຢູໂຣບ ໂດຍຜ່ານກຽກກິສຖານ ແລະອຸສເບັກກິສຖານໃນທີ່ສຸດກໍກ້າວໄປໄດ້ຫຼັງຈາກມີການສົນທະນາ ເຈລະຈາກັນ ໄດ້ສອງທົດສະວັດ. ຊາວເອເຊຍກາງບາງຄົນຍັງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆ ຄາດວ່າຈະເປັນຜົນດີທາງດ້ານເສດຖະກິດສຳລັບຂົງເຂດນັ້ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ເຊັນກັນຢູ່ທີ່ເມືອງຊາມາການ (Samarkand) ຂອງອຸສເບັກກິສຖານໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອົງການຮ່ວມມືຊຽງໄຮ້ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ເຮັດໃຫ້ສາມາດມີການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ້ານຂົນສົ່ງຂອງທຸກປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດການປະເມີນໂຄງການໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນກາງປີຫນ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນການກໍ່ສ້າງກໍຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ເສັ້ນທາງໃໝ່ທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 4.5 ຕື້ໂດລາ ຈະເປັນທາງເລືອກນຶ່ງຂອງຈີນທີ່ປັດຈຸບັນເພິ່ງພາອາໄສເສັ້ນທາງຜ່ານຣັດເຊຍ ແລະກາຊັກສະຖານເພື່ອໃຫ້ມີທາງຜ່ານທີ່ເປັນທາງບົກໄປຫາຢູໂຣບ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທາງດ້ານການ ເມືອງຍ້ອນການລົງໂທດຂອງຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ຕໍ່ຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸ້ນ ມາຈາກສົງຄາມຂອງປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍປູຕິນໃນຢູເຄຣນ.
ຊາວເອເຊຍກາງບາງຄົນເວົ້າວ່າ ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກເອົາລວມເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນທາງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນວິທີທາງທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນຈຸດສິ້ນສຸດສໍາລັບປະເທດອື່ນ ແລະມີຄວາມສົງໄສວ່າໂຄງການທາງລົດໄຟຫລ້າສຸດນີ້ ຈະບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າເລີຍ.
"ຊາວເອເຊຍກາງໄດ້ແຕ່ໂບກມືໃສ່ຕູ້ຄອນເທນເນີ ທີ່ບັນທຸກສິນຄ້າຂອງຜູ້ອື່ນຢູ່ ບ່ອນອື່ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງພະນັກງານຫນຸ່ມປະຈຳຢູ່ໃນລົດໄຟອາໂຟຣຊິຢອບ (Afrosiyob) ທີ່ເປັນລົດໄຟດ່ວນພາຍໃນປະເທດຂອງອຸສເບັກກິສຖານ ທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າອາຊີສ (Aziz) ແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ຊື່ຈິງຂອງລາວ.
"ນີ້ກໍເປັນເອກະສານອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ຈະບໍ່ພາພວກເຮົາໄປຮອດໃສ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ທ່ານຮິກແມດ (Hikmat), ພໍ່ຄ້າອາຍຸ 33 ປີຢູ່ໃນເມືອງຊາມາການ (Samarkand) ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງອຸສເບັກກິສຖານ ທີ່ບໍ່ຢາກໃຫ້ໃຊ້ນາມສະກຸນຂອງລາວ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ການວິພາກວິຈານຂອງລາວ ອາດຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຮ່ວມມືຂອງລາວໃນ ກຽກກິສຖານ ແລະຈີນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຫຍັງ ຈາກໂຄງການນີ້? ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ມາກ່ອນແລ້ວບໍ?”
ວີໂອເອໄດ້ຍິນສຽງເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຈາກຜູ້ຢູ່ໃນປະເທດກຽກກິສຖານ. ນັກວິເຄາະໂຊເວັດເບັກ ຊິຄີຣອຟ (Sovetbek Zikirov) ຊີ້ແຈງອອກມາວ່າ ຫລາຍຄົນໃນຂົງເຂດເອເຊຍກາງເຊື່ອວ່າ ຈີນມີຄວາມສົນໃຈໃນການສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານຂົງເຂດນັ້ນຫລາຍກວ່າການລົງທຶນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ຫລື ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ.
ທ່ານຊິຄີຣອຟ (Zikirov) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ "ມັນບໍ່ໄດ້ຊອກຫາທາງທີ່ ຈະມາຢູ່ໃນ ຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນດອກ."