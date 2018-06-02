ເຖິງແມ່ນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແຕ່ ເຊື້ອອີໂບລາ ກໍຍັງເປັນ ອັນຕະລາຍ ຢູ່ໃນຄອງໂກ

ມີຄວາມຫວັງວ່າ ການແຜ່ລະບາດເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງເຊື້ອໄວຣັສອີໂບລາໃນໂລກ ອາດຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ ພາຍໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້ ອີງ ຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກ
ນັກຊ່ຽວຊານ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະນາຍແພດບໍ່ມີພົມແດນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນອາທິດນີ້ວ່າ ອັນຕະລາຍຍັງຄົງມີຢູ່ໃນ
ຂະນະທີ່ພະນັກງານ ຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ກຳລັງຮັບມືກັບ
ການລະບາດ ຢູ່ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ.
ດຣ. ປີເຕີ ຊາລາມາ ຫົວໜ້າຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ກ່າວວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາໝັ້ນໃຈ ພວກເຮົາຈະສາມາດ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະ
ບາດໃນທີ່ສຸດ. ຄຳຖາມກໍມີຢູ່ວ່າໄວປານໃດ ແລະຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ
ຕ່າງໆໄດ້ຈັ່ງໃດ. ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າ ພວກເຮົາເວົ້າເຖິງບ້ານທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກທີ່ສຸດ ທີ່
ຫ້ອມລ້ອມໄປດ້ວຍປ່າດົງຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດ.”
ດຣ. ຮີລເດ ເດີ ເຄລີຣ໌ກ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຢູ່ສູນກາງຮັບມືທີ່ນະຄອນ
ບຣັສເຊີລສ໌ ກ່າວວ່າ ຮ່ອງຮອຍທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈຢ່າງນຶ່ງ ກໍຄືບັນດານັກຊ່ຽວຊານທີ່ຄວບ
ຄຸມການແຜ່ລະບາດ ໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງທີ່ມາຢູ່ສູນກາງຂອງການລະບາດ ໃນເຂດຊົນ
ນະບົດຂອງຄອງໂກ.
“ແນ່ນອນຍັງໄວເກີນໄປທີ່ຈະກ່າວໄດ້ວ່າ ມັນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມ ແຕ່ປາກົດວ່າ
ເປັນໄປໃນທາງບວກ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ.
ບັນດານັກຊ່ຽວຊານທີ່ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງໃນອັນທີ່ທ່ານນາງ
ຮ້ອງວ່າ ທີ່ມາຂອງການແຜ່ຜາຍ ຊອກຫາພວກຄົນປ່ວຍ ແລະບັນ ດາຄອບຄົວເຂົາ
ເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ພວກນັກວິທະຍາສາດສາມາດມອງເຫັນພາບເປັນຢ່າງດີຂອງທີ່ມາໃນ
ການແຜ່ລະບາດ ແລະມັນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງໃດ.
“ມັນເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ດີ ທີ່ພວກເຮົາສາມາດມອງເຫັນ ແລະມັນກໍເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ດີ
ທີ່ຄະນະທີມງານຂອງພວກເຮົາເບິ່ງຄືໄດ້ກ່າວອອກມາວ່າ ພວກຄົນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນມີ
ການຕິດຕໍ່ກັນ” ແລະຈຳກັດຢູ່ໃນບາງຄອບຄົວ ແລະບໍ່ເທົ່າໃດບ້ານທໍ່ນັ້ນ.
ການລະບາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ມັນອາດແຜ່ລະບາດອອກໄປຄືກັບການລະບາດ ຢູ່ເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ຫາ 2016 ທີ່ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 11,000 ຄົນ ໃນກີເນຍ ໄລບີເຣຍ ແລະຊີແອຣາ ເລອອນ. ນັ້ນ
ແມ່ນການລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້.
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