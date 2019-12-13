ປະທານອົງການກວດສອບລັດຖະບານ ລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການທຸຈະລິດຂອງພະນັກງານລັດມີຫຼາຍວິທິການໂດຍທີ່ກວດພົບຫຼາຍທີ່ສຸດຄືການນຳເອົາລາຍໄດ້ຂອງລັດໄປຝາກທະນາຄານເພື່ອຍັກຍອກເອົາດອກເບ້ຍ.
ທ່ານນາງ ວຽກທອງ ສີພັນດອນ ປະທານອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 7 ພະຈິກ - 6 ທັນວາ 2019 ນີ້ ວ່າການທຸຈະລິດໂດຍບັນດາພະນັກງານລັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງນັ້ນເປັນຍ້ອນໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງເປັນຂະບວນການໃນທຸລະດັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂາຍໄມ້ຂອງລັດຖະບານໃນລາຄາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງປະມູນ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫາຍໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທັງຍັງກວດພົບວ່າມີພະນັກງານລັດທີ່ນຳເອົາເງິນລາຍໄດ້ຂອງລັດໄປຝາກກັບທະນາຄານເອກະຊົນ ເພື່ອຍັກຍອກເອົາດອກເບ້ຍໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດເຂົ້າໃນການກວດສອບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງຈິງຈັງ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ວຽງທອງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ
"ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ນຳເອົາເງິນຢູ່ທະນາຄານທຸລະກິດມາເປີດບັນຊີຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກວດຄືນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນລັດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງສັນຍາເຊົ່າສຳປະທານທີ່ດິນລັດໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໃຫ້ດຳເນີນການກວດກາການຂາຍໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການປະມູນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການຊື້-ຂາຍຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກວດຄືນການກຳນົດລາຄາຂາຍໄມ້ບ່ວງຂຸດຄົ້ນອອກຈາກໜ້າເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ຕຳກວ່າລາຄາກາງ."
ສ່ວນທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານຄະນະກວດກາພັກ-ລັດຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳໃນທຸກດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານທີ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພະນັກງານລັດ ກັບພາກທຸລະກິດເອກະຊົນນັ້ນຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງສູນເສຍລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງຍັງກວດພົບພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສົ່ງລາຍຮັບຈາກສ່ວນສາອາກອນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງລັດເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານອີກດ້ວຍ ຫາກແຕ່ການລົງໂທດພະນັກງານລັດທີ່ທຸຈະລິດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກັບສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນທອງ ໄດ້ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ
“ໃນກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໄດ້ກຳນົດແຈ້ງວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງເອົາຂອງລັດມາເປັນຂອງຕົນເອງແບບຍັກຍອກສໍ້ໂກງທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ຫ້າລ້ານກີບຂຶ້ນເມືອຕ້ອງໄດ້ຖືກລົງໂທດ ມາດຕະການໄດ້ກຳນົດແຈ້ງແນວນັ້ນ ແຕ່ວ່າພາກປະຕິບັດຂອງໄທເຮົານີ້ ຂອງທັງໝົດອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດໄປຕາມໂຕນັ້ນ ບາງເທື່ອຜູ້ທີ່ມັນວ່າມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍກວ່າຫ້າລ້ານກີບກໍບໍ່ຖືກດຳເນີນຄະດີ.”
ທ່ານ ບຸນທອງ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງຂອງການກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ 209 ໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາພົບວ່າ 103 ໂຄງການບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນ ສ່ວນ 106 ໂຄງການໄດ້ຈັດການປະມູນແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ສູນເສຍງົບປະມານໄປເກີນກວ່າ 5,331 ຕື້ກີບ ສ່ວນໂຄງການນອກແຜນຂອງລັດຖະບານ 285 ໂຄງການທີ່ກວດພົບໃນຊ່ວງປີ 2016-2018 ນັ້ນກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້ກີບ ທັງການຍົກເວັ້ນອາກອນນຳເຂົ້ານໍ້າມັນໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນ ລາວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ສູນເສຍສູນເສຍລາຍຮັບໄປເຖິງ 2,407 ຕື້ກີບໃນແຕ່ລະປີ.
ສ່ວນອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ລາຍງານວ່າລັດຖະບານ ລາວ ມີຄວາມໂປ່ງໃນໃນການບໍລິຫານພຽງ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນໃນປີ 2018 ໝາຍຄວາມວ່າມີນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດໃນ ລາວ ເຖິງ 71 ໃນ 100 ຄົນທີ່ເຫັນວ່າມີການທຸຈະລິດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ ລາວ ອັນເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນານາຊາດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລາວນັ້ນ ໄດເພີ່ມການກົດດັນລັດຖະບານ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມ ແລະ ລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ທຳການທຸຈະລິດໃນວົງການລັດຖະບານຢ່າງຈິງຈັງ.
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