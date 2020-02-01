ການຢັ່ງຫາງສຽງຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເວີມັອນ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ, ທັງໃນການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃນລັດ ໄອໂອວາ, ເຊິ່ງຈະເປັນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງທຳອິດຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນຈະມາເຖິງນີ້. ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນລະດັບສູງຫຼາຍຄົນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນເພື່ອຍາດເອົາການສະໜັບສະໜູນ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີທີ່ລັດ ໄອໂອວາ ແລະ ຜົນທີ່ອອກມາໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າສຳຄັນຫຼາຍ ໃນສິ່ງທີ່ອາດເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ດົນນານເພື່ອການຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຕາງໜ້າໃນພັກເດໂມແຄຣັດ. ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ຈິມ ມາໂລນ ມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈາກນະຄອນ ຫຼວງ ວໍຊິຕັນ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນລັດ ໄອໂອວາ, ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ແມ່ນກຳລັງອາໄສແຮງຜັກດັນທີ່ມາຕາມຫຼັງ ເພື່ອນຳພາທ່ານໄປສູ່ໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນທີ່ລັດ ໄອໂອວາ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວວ່າ “ສະນັ້ນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເວົ້າວ່າ, ບໍ່ຮູ້ສຶກອາຍ, ບໍ່ຮູ້ຈັກໃຫ້ອະໄພ, ກໍແມ່ນແທ້, ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ ຈະເປັນລັດຖະບານຂອງກຳມະກອນຜູ້ອອກແຮງງານຂອງປະເທດນີ້. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາຈາກ ແລະ ນັ້ນແມ່ນຄົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ.”
ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ຫວັງທີ່ຈະຈົບການແຂ່ງ ດ້ວຍການສ້າງຄະແນນໃນລະດັບສູງສຸດໃນລັດ ໄອໂອວາ ດ້ວຍການເອົາຊະນະຜູ້ມີຄະແນນນຳໜ້າທົ່ວປະເທດຄືທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ໄບເດັນໄດ້ໂຕ້ຖຽງມາດົນນານວ່າ ທ່ານຈະເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດ ໃນການແຂ່ງຂັນກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ ຈະທ້ອນໂຮມປະເທດຄືນ.
ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຈະສືບສານປະເທດທີ່ຖືກແບ່ງແຍກ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນໂລກ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະສະເໜີດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີເວລາສຳລັບການຝຶກງານນັ້ນ. ມັນຈະຕ້ອງຮູ້ໃນທັນທີວ່າລາວຜູ້ນັ້ນຈະເຮັດຫຍັງ.”
ຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ແຂງແກ່ນອີກທ່ານນຶ່ງໃນລັດ ໄອໂອວາ ແມ່ນສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ແມັສຊາຈູເຊັດສ໌ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັນຍາວ່າຈະທຳການປ່ຽນແປງແບບກວາດລ້າງ ຖ້າຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າມັນຕ້ອງໄດ້ມີການຕັດສິນໃຈໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮັບປະກັນວ່າ ມັນໄດ້ຖືກຄອບງຳໂດຍເງິນ. ແລະເຮົາຢາກຈະແກ້ໄຂມັນ, ເຈົ້າ ຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເທື່ອລະເລັກລະນ້ອນເທົ່ານັ້ນ. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢິບຢູ່ນີ້ອອກເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະ ບິດຢູ່ຫັ້ນອອກເທື່ອລະນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ມັນຈະຕ້ອງເປັນການປ່ຽນແປງໂຄງຮ່າງຂະໜາດໃຫຍ່.”
ຜູ້ແຂ່ງຂັນລະດັບສູງອີກຄົນນຶ່ງແມ່ນອະດີດເຈົ້າເມືອງ ຊ້າວ ເບັນ (South Bend) ທ່ານ ພີດ ບູດຕີເຈຈ, ຜູ້ທີ່ຖືກຖືວ່າເປັນນ້ອງໃໝ່ໃນເວທີການເມືອງແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ພີດ ບູດຕີເຈຈ໌ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີບໍ່ແມ່ນການເຊີດຊູບູຊາປະທານາທິບໍດີ. ມັນແມ່ນເພື່ອໃຫ້ອຳນາດ ແລະ ລວບລວມສາມັກຄີປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເພື່ອເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກທ່ານ ແລະ ນັ້ນກໍແມ່ນສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄືນນີ້ສຳລັບພວກເຮົາ.”
ການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະພາສູງ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ແຂ່ງຂັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດສີ່ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການທີ່ວ່ານັ້ນ.
ນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ແຊນເດີສ໌, ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ, ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ທ່ານ ໄມເກິລ ເບັນເນັດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ ມິນເນໂຊຕ້າ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຈາ ອອກຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງໃນເວລາທີ່ສຳຄັນໃນລັດ ໄອໂອວາ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຈາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະນັ່ງຢູ່ຫັ້ນຈົນຈົບ. ພວກເຮົາຈະຟັງເບິ່ງຫຼັກຖານ. ແລະ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວຢ້ຳ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດຫຼາຍຢ່າງໃນເວລາດຽວ. ແລະ ພວກເຮົາຈະຫາວິທີນຶ່ງ ຫຼືບໍ່ກໍອີກວິທີນຶ່ງ ເພື່ອແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ.”
ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຕີບໂຕໃນຕອນທ້າຍຂອງທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ກໍຕາມ, ການຢັ່ງຫາງສຽງແມ່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີ ແລະ ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ໃນລັດ ໄອໂອວາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກວິເຄາະທ່ານ ຈອນ ຟໍທີເອ.
ທ່ານ ຈອນ ຟໍທີເອ ຈາກສູນກາງນະໂຍບາຍສອງພັກການເມືອງໄດ້ກ່າວວ່າ “ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນຫາກໍໄດ້ເລີ່ມເອົາໃຈໃສ່ໃນເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຍ້ອນແນນນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ມັນຍັງມີບ່ອນສຳລັບການປ່ຽນແປງຢູ່. ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນລັດ ໄອໂອວາ ແລະ ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທົ່ວປະເທດມີຄວາມຮູ້ສຶກບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ວ່ານີ້ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະເລີ່ມເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມຄິດເຂົາເຈົ້າແທ້ໆ. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສິ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນຄວາມຄິດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ນັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກເອົາຊະນະທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.”
ການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຕົ້ນໃນລັດ ໄອໂອວາ ແມ່ນໄລຍະທຳອິດ ຂອງຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງຂັນຂັ້ນຕົ້ນທີ່ຍາວ ທີ່ຈະສ້າງຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຢູ່ກອງປະຊຸມການສະເໜີຊື່ຂອງພັກ ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ນະຄອນ ມິລວໍກີ, ລັດ ວິສຄອນຊິນ.
The latest polls show Vermont Senator Bernie Sanders surging in the Democratic primary race, both in national surveys and in Iowa, where the first contest of the 2020 campaign kicks off on Monday (2/3).Sanders is among several top Democratic contenders competing for support in the Iowa presidential caucuses and the outcome is seen as crucial in what could be a long battle for the Democratic Party's presidential nomination.
In Iowa, Bernie Sanders is counting on late momentum to carry him to victory in the Iowa caucuses.
"So what we are saying, unabashedly, unapologetically, is yes, our administration will be an administration of the working class of this country.That is where I come from and that is who I am."
Sanders is hoping to score a top finish in Iowa at the expense of national frontrunner Joe Biden.
Biden has long argued that he would be the strongest Democrat to take on President Donald Trump in November and unite the country.
"The next president is going to inherit a country that is divided and a world in disarray.And I will respectfully suggest there is going to be no time for on the job training.It is going to have to be immediately known what he or she is going to do."
Another strong contender in Iowa is Massachusetts Senator Elizabeth Warren, who promises to bring sweeping change if elected.
"If there is a decision to be made in Washington, I guarantee it has been influenced by money.And if we are going to fix that, you can't just nibble around the edges.You can't do just a little tweak here or a little twist there.It is going to take big structural change!"
Rounding out the top tier is former South Bend, Indiana mayor Pete Buttigieg, a relative newcomer to the national political stage.
"And I believe that the purpose of the presidency is not to glorify the president.It is to empower and unify the American people to get big things done.That is why I am asking for your support and that is what tonight is about for us."
The Senate impeachment trial of President Donald Trump has forced four of the Democratic contenders to attend the proceedings.
That has taken Sanders, Warren, Colorado Senator Michael Bennet and Minnesota Senator Amy Klobuchar off the campaign trail in Iowa at a crucial time.
"We are going to sit there until the very end.We are going to listen to the evidence.And as I noted, we can do two things at once.I'm a mom.And we will find one way or another to run for president."
Even with the late Sanders surge, the polls suggest a close, unpredictable race in Iowa, says analyst John Fortier.
"Democratic voters are really just starting to focus on this and that is why I do think there is room for change.The voters on the ground in Iowa and the voters nationally have some sense of these candidates but are really going to start focusing their minds.And I think the biggest thing on Democrat's minds is that they want to beat Donald Trump."
The Iowa caucuses are the first stage of a lengthy primary process that will produce a Democratic presidential nominee at the party's nominating convention in July in Milwaukee, Wisconsin.
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