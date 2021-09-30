ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ກຽມທີ່ຈະຮັບຮອງ ທຶນຊົ່ວຄາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ເປີດຢູ່ຄືເກົ່າ

ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍໃຫ້ທຶນຊົ່ວຄາວເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານກາງເປັນບາງສ່ວນ.
ການຮັບຮອງໃນສະພາສູງຈະສົ່ງສຳເນົາໄປໃຫ້ສະພາຕໍ່າສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ເລັ່ງເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ທັນເວລາຂີດເສັ້ນຕາຍໃນຕອນທ່ຽງຄືນມື້ນີ້.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະຮັກສາລະ ດັບເງິນທຶນໃນປັດຈຸບັນໃນທົ່ວບັນດາອົງການລັດຖະບານໄປຈົນຮອດວັນທີ 3 ທັນວາ. ມັນຍັງຈະລວມມີເງິນ ຫົກພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ໃຫ້ອົບພະຍົບ ອັຟການິສຖານ ທີ່ຍ້າຍມາ ສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ສິ້ນສຸດສົງຄາມດົນສອງທົດສະວັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ເງິນ ຊາວແປດພັນຫົກຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາລັດພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ ຈາກການຖືກທຳລາຍໂດຍພາຍຸເຮີຣິເຄນ ແລະ ບັນດາລັດທາງພາກຕາເວັນຕົກຈາກເຫດໄຟໄໝ້ປ່າ.
ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ຢູ່ສະພາສູງໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ດ້ວຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ສິ່ງສຸດທ້າຍທີ່ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ຕ້ອງການໃນເວລານີ້ກໍແມ່ນການປິດລັດຖະບານ. ຂໍ້ສະເໜີນີ້ຈະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ.”
ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ໄດ້ກີດກັ້ນການຮັບຜ່ານກົດໝາຍອີກສະບັບນຶ່ງເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການປິດລັດຖະບານຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ກຳນົດເພື່ອຢຸດຂີດຈຳ ກັດໜີ້ສິນໄລຍະຍາວຂອງປະເທດ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະບັງຄັບພັກເດໂມແຄຣັດໃຫ້ຮັບ ຮອງເອົາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໂດຍປາສະຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ແຕ່ຜູ້ນຳພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາສູງ ທ່ານ ມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນຈະສະໜັບສະໜູນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍເງິນທຶນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເປີດໄປຈົນຮອດປີການເງິນໃໝ່ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນວັນສຸກນີ້.
ມັນໄດ້ມີການປິດລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ສ່ວນນຶ່ງ 21 ຄັ້ງ, ເຊິ່ງທັງໝົດເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ບັນດາອົງການລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຕ້ອງຖືກລັດຖະສະພາອະນຸມັດເງິນທຶນ ເພື່ອທີ່ຈະປະຕິບັດງານໄດ້. ການປິດລັດຖະບານປົກກະຕິຈະເກີດຂຶ້ນ ເວລາທີ່ສະພາກັບ ທຳນຽບຂາວບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບ ລະດັບເງິນທຶນສຳລັບການປະຕິບັດງານທີ່ສະ ເພາະເຈາະຈົງ ຫຼື ວ່າໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສົງໄສນັ້ນ ສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບເງິນທຶນຫຼືບໍ່.
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