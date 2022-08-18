ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລິບານໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນການເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດແຕກໃນຕອນຂ້າມຄືນ ຢູ່ວັດອິສລາມໃນນະຄອນຫລວງກາບຸູລ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງຢ່າງໜ້ອຍ 21 ຄົນ.
ທ່ານຄາລິດ ຊາດຣານ (Khalid Zadran) ໂຄສົກຂອງຕຳຫລວດ ໃນນະຄອນຫລວງອັຟການິສຖານ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ພວກຄົນທີ່ໄຫວ້ພະສູດມົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 33 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ແລະຕຳຫລວດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະເບີດແຕກທີ່ແຕກຂຶ້ນຢ່າງແຮງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ວັດ Siddiquiva ເພພັງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງເມືອງໃນຄຸ້ມບ້ານ ເຄີ ຄານນາ (Kher Khanna) ໃນລະຫວ່າງການໄຫ້ວພະ ເມື່ອຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້.
ຜູ້ນຳພາສູດມົນ ທ່ານອາເມຍ ໂມຮຳມາດ ກາບູລີ (Amir Mohammad Kabuli) ທີຮູ້ກັນດີວ່າ ເປັນນັກປາດອັຟກາ ນິສຖານ ແລະອາຈານສອນສາດສະໜາອິສລາມ ຊູຟິ (Sufi Islam) ໄດ້ຖືກກ່າວກັນວ່າ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ ເສຍຊີວິດ.
ໂຮງໝໍສຸກເສີນເພື່ອການກຸສົນທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍອີຕາລີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ກ່າວໃນຖະແຫລງການ ວ່າ ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 27 ຄົນທີ່ໄດ້ນຳມາໂຮງໝໍຈາກບ່ອນລະເບີດແຕກນັ້ນ ສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະອີກນຶ່ງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນຫ້ອງສຸກເສີນ. ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ ເດັກນ້ອບຫ້າຄົນ ພ້ອມທັງ ເດັກອາຍຸ 7 ປີ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນຜູ້ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
(( https://twitter.com/emergency_ngo/status/1559947673968467970?s=20&t=29EBT9p9WRjmYwwjZ7hwWA ))
ຫົວໜ້າໂຄສົກຜູ້ປົກຄອງ ກຸ່ມຕາລິບານທີ່ປົກຄອງປະເທດ ທ້າວຊາບີຣູລລາ ມູຈາຮີດ (Zabihullah Mujahid) ໄດ້ ປະນາມການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ກ່າວວ່າ “ພວກກໍ່ອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ຈະຖືກນຳມາຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ ແລຈະຖືກລົງໂທດ.”
ຍັງບໍ່ມີໃຜອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີ ຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ສົງໄສຕົກໃສ່ກຸ່ມ ທີ່ປະກາດອ້າງ ວ່າ ຕົນເອງເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກຸ່ມນີ້ ໄດ້ປະນາມການປະຕິບັດ ລັດທິຊູຟີ ຫຼື Sufism ທີ່ເປັນການນັບຖືຫລາຍສາດສະໜາ.
ແຂວງໂຄຣາຊານ ຂອງລັດອິສລາມ ຫລື ISIS-K ທີ່ເປັຍເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອັຟການິສຖາ ໄດ້ເພີ້ມ ການໂຈມຕີຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ນັບແຕ່ກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ຍຶດເອົາອຳນາດເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ. ພວກກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ ໃນເຄື່ອງແບບໄດ້ດຳເນີນການວາງລະເບີດໂຈມຕີຕໍ່ ພວກນັກລົບກຸ່ມຕາລິບານ ແລະພວກພົນລະເຮືອນ ໂດຍສະເພາະຊາວມຸສລິມ ນິກາຍຊີໄອ ທີ່ເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍທີ່ຕົນໄດ້ປະນາມວ່າ ເປັນຜູ້ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຖື.
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບ ທີ່ສັງຫານຜູ້ມີຊື່ສຽງ ແລະນັກປາດຕາລິບານທີ່ໜ້າ ນັບຖືທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນວັດອິສລາມຂອງທ່ານ ຫລື madressa ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ.
Taliban authorities in Afghanistan said Thursday that the death toll from an overnight bomb blast inside a mosque in Kabul had risen to at least 21.
Khalid Zadran, a police spokesman in the Afghan capital, told VOA that at least 33 worshipers also were wounded.
Witnesses and police said the powerful blast ripped through the Siddiquiya Mosque in the city’s northern Kher Khanna neighborhood during evening prayers on Wednesday.
Prayer leader Amir Mohammad Kabuli, a renowned Afghan scholar and preacher of Sufi Islam, was said to be among the dead.
The Italian-run Emergency7 charity hospital in Kabul said in a statement that of the 27 victims brought to the facility from the blast site, two were dead and a third patient died in the emergency room. It said five children, including a 7-year-old, were among the injured.