ກອງ​ທັບ​ອີ​ຣັກ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ລູກ​ຈະ​ຫລວດ​ຫລາຍ​ລູກ ​ໄດ້​ຍິ​ງ​ມາ​ໃສ່ ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງແ​ບັກ​ແດດ ບ່ອນ​ທີ່​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 22 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ນັບ​ແຕ່ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກນັກ​ສອນ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊີ​ໄອ​ ມົກ​ຕາ​ດາ ອາ​ລ-ຊາດ (Moqtada al-Sadr) ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເມືອງ.

​ການ​ປະ​ທ​ະ​ກັນ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ດຳ​ເນີນ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ຂ້າມ​ຄືນ ທີ່​ພົ​ວ​ພັນ​ກັ​ບພວກ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ທ່ານອາ​ລ-ຊາດ ຫລັງ​ຈາກ​ນຶ່ງ​ມື້ ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ຮວມ​ທັງ​ການ​ສູ້​ລົບ​ກັບ​ທັງ​ສອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອີ​ຣັກ ແລະ​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຊີ​ໄອ.

​ກອງ​ທັບ​ອີ​ຣັກ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ຫ້າມ​ອອກນອກ​ບ້ານ​ຢູ່​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ ອອກໄປຈາກ​ເຂດ​ສີ​ຂຽວ (Green Zone) ທີ່​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ໃນການ​ມີ​ໜ້າ​ຂອງ​ສາ​ກົນ ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ແບັກ​ແດດ.

​ຄວ​າ​ມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫລັງ​ຈ​າກ​ຫລາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ ທີ່​ທ່ານອາ​ລ-ຊາດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖອນໂຕ ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເມືອງ ເພາະ​ວ່າ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ.

​ນັກ​ສອ​ນ​ສ​າດ​ສະ​ໜາທ່ານນີ້ ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ບ່ອນ​ນັ່ງຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເມື່ອເດືອນ​ຕຸ​ລາ ແຕ່​ບໍ່ໄດ້​ກຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​. ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖອນ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ທ່ານອອກຈາກສະ​ພາໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ ຫລັງ​ຈາກ​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຍອມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ສົມ ​ກັບ​ກັບ​ສາ​ດ​ສະ​ໜາ​ຊີ​ໄອ​ອື່ນ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງທີ່​ມີ​ອີ​ຣານ​ໜູນ​ຫລັງ​.

​ທ່ານ​ອາ​ລ-​ອາ​ຊາດ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ວ່າ ໃຫ້ຍຸບສະ​ພາ​ທັງໝົດ ແລະຈັດໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ.

ສະ​ພາບ​ການ​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດຄວາມ​ບໍ່​ແນ່ນອນ​ທາງ​ດ້ານການ​ເມືອງແລະ ​ແຕກ​ຫັກ​ງ່າຍຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ​ທ່ານ​ອາ​ລ​-ຊາດ ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ ​ໂດຍນັ່ງ​ຢູ່​ນອກ​ສະ​ພາ ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ​ເພື່ອ​ກົດ​ດັນໃຫ້​ມີ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ນັກສອນ​ສ​າດ​ສະ​ໜາທ່ານນີ້.

​ທ່ານ​ອາ​ລ-ຊາດ ໄດ້​ຖອນ​ອອກ​ຈາກ​ການ​ເມືອງ​ມາ​ກ່ອນ ແລະຕໍ່​ມາໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມລັດ​ຖະ​ບານ. ​ຜູ້​ຕຳ​ນິ​ທ່​ານບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເປັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ອຳ​ນາດຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

​ນັກສອນ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ທ່ານນີ້ ​ມີ​ຜູ້ຕິດ​ຕາມຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ ຊຶ່ງໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຈາກ​ພວກ​ທີ່ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ຄືສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີ​ຣານ.

ອົງການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຊ່​ວຍ​ເຫລືອສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ ​ຮ້ອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ເພີ້​ມ​ທະ​ວີ​ທີ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ” ຂອງ​ເຫດ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ.

ໂດຍໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ “ອອກ​ຈາກເຂດ​ສີ​ຂຽວ​ຂອງສາ​ກົນໃນ​ແບັກ​ແດດໂດຍ​ທັນ​ທີ” ແລະ “ອອກ​ຈາກ​ຕຶກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທັງ​ໝົດ.”

Iraq’s military said Tuesday multiple rockets were launched at a heavily fortified section of Baghdad where at least 22 people have been killed since violence erupted after powerful Shiite Muslim cleric Moqtada al-Sadr announced he would resign from politics.

Clashes continued overnight involving al-Sadr supporters after a day of violence Monday that included fighting with both Iraqi security forces and rival Shiite groups.

Iraq’s military announced a nationwide curfew and called on protesters to leave the Green Zone, the center of the international presence in Baghdad.

The violence broke out hours after al-Sadr announced he was withdrawing from politics because of the country’s political deadlock.

The cleric won the most seats in the October election, but not a majority. He withdrew all his lawmakers from parliament in June after refusing to form a coalition government with Iran-backed Shiite rivals.

Al-Sadr has insisted that the entire parliament be dissolved and early elections be held.