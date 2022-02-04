ການກັກຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ, ສົ່ງຄືນໃຫ້ປະເທດອັຟການິສຖານ ຫຼືເອົາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຄາະຮ້າຍ 11 ກັນຍາ ບໍ? ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ມີເວລາຈົນເຖິງວັນທີ 11 ກຸມພາ ທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ສານຂອງສະຫະລັດຊາບວ່າ ມັນຄວນຈະເປັນແນວໃດ ກັບກອງທຶນ 7 ຕື້ໂດລາ ຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານດັ່ງ ກ່າວ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ແມ່ນຖືກກັກໄວ້ຢູ່ ໃນທະນາຄານກາງນິວຢອກ.
ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຕໍ່ເສັ້ນຕາຍອອກໄປແລ້ວເຖິງສອງເທື່ອໃນປີນີ້ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານມີເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຈັດການກັບເລື້ອງນີ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່ສຳລັບ ແອນດຣູ ມາໂລນີ (Andrew Maloney) ທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນໂຕແທນຂອງຄອບຄົວພວກເຄາະຮ້າຍ 11 ກັນຍາ ຈໍານວນ 150 ຄົນນັ້ນ ກ່າວວ່າ ຊະຕາກໍາຂອງທຶນນີ້ ຄວນໄດ້ຮັບການຕັດສິນຊີ້ຂາດໄປແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ “ມື້ວານນີ້.”
ທ່ານມາໂລນີ ບອກກັບ VOA ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມັນແລ້ວໃນທັນທີ, ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນຄວນຈະເອົາເຂົ້າໃສ່ໃນບັນຊີໃນທັນທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສານໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ເງິນຈໍານວນນີ້ ມັນຖືກແບ່ງປັນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ສູນເສຍຄົນ ໃນຄອບຄົວ ສຳລັບເຫດການ 11 ກັນຍາ ຢ່າງຍຸຕິທໍາ ແລະເທົ່າທຽມກັນ.”
ສ່ວນຄົນອື່ນໆກ່າວວ່າ ເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນຂອງປະຊາຊົນຊາວອັຟການິິສຖານ ແລະມັນຄວນຖືກປ່ອຍ ເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະມະນຸດສະທໍາ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານສະຕີເວັນ ຄາເຕີ້, ຜູ້ຊ່ຽວຊານອິດສະຫຼະ ທີ່ນໍາພາການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ອັຟການິສຖານຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Global Witness ຢູ່ລອນດອນ ກ່າວວ່າ “ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຜູ້ທີ່ເຄາະຮ້າຍຂອງເຫດການ 11 ກັນຍານັ້ນ ຍ່ອມມີຄວາມທຸກທໍລະມານ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເນັ້ນຢໍ້ານະທີ່ນີ້. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕັດສິນປັດໄຈນັ້ນ ພຽງອັນດຽວ. ນັ້ນຄືສິ່ງຈໍາເປັນທາງຄຸນນະທໍາ ແລະເປັນພຽງອັນດຽວ ທີ່ຄວນປະຕິບັດ.”
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນອັຟການິສຖານພາກັນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການກັກເງິນດັ່ງກ່າວ, ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍເງິນທຶນເຫຼົ່າ ນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ