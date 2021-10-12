ການກັກບໍລິເວນ COVID-19 106 ວັນ ສິ້ນສຸດລົງໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ

ການກັກບໍລິເວນ COVID-19 ທີ່ແກ່ຍາວດົນນານໃນນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນ ຈັນວານນີ້ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ສັກຢາແລ້ວ. ຄຳສັ່ງໃຫ້ຢູ່ບ້ານທີ່ຖືກກຳນົດ ໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະ ອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການໂຄສະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ອອສເຕຣເລຍ ໄປສັກຢາຕ້ານ COVID-19, ໂດຍສັນຍາວ່າອິດສະຫຼະພາບຈະກັບຄືນມາ ເວລາທີ່ອັດຕາການສັກຢາໄດ້ກາຍຂີດໝາຍຄວາມສຳເລັດໃດນຶ່ງ. ຂໍ້ຄວາມທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ໄປຮອດຊຸມຊົນຕ່າງໆ.
ການກັກບໍລິເວນ 106 ວັນໃນນະຄອນ ຊິດນີ ລັດ ນິວ ຊາວ ແວລສ໌, ໄດ້ຖືກຍົກເລີກໃນວັນຈັນວານນີ້ຍ້ອນອັດຕາການສັກຢາແມ່ນໄດ້ກາຍ 70 ເປີເຊັນສຳລັບປະຊາຊົນອາຍຸ 16 ປີ ແລະ ສູງກວ່າ.
ໂຮງອອກກຳລັງກາຍ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານເສີມສວຍແມ່ນໄດ້ເປີດຄືນເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ. ການເຕົ້າໂຮມກັນຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ບ້ານແມ່ນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດ, ແລະ ກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າແມ່ນໄດ້ ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ພົບກັນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ແລະ ຫາດຊາຍຕ່າງໆ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ອິດສະຫຼະພາບແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບຜູ້ທີ່ສັກຢາຄົບແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນທຸກຄົນຍັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເດີນທາງທີ່ໄກກວ່ານະຄອນ ຊິດນີ. ກົດລະບຽບທັງຫຼາຍຈະຖືກຫຼຸດຜ່ອນລົງເວລາທີ່ອັດຕາການສັກຢາໃນລັດດັ່ງກ່າວຮອດ 80 ເປີເຊັນ. ໃນຈຸດນັ້ນ, ການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດນັບຕັ້ງ ແຕ່ເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈະສືບຕໍ່ຄືນ.
ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄາດວ່າ ການຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ນິວ ຊາວ ແວລສ໌ ທ່ານ ໂດມີນິກ ເພີຣັອດເທັດ ເວົ້າວ່າວິທີການທີ່ລະມັດລະວັງ ແລະ ເປັນຂັ້ນຕອນເພື່ອເປີດຄືນແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ.
ທ່ານ ເພີຣັອດເທັດ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຄື່ອນຜ່ານໄລຍະນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາແມ່ນລັດທຳອິດໃນປະເທດທີ່ຈະເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຄົນທີ່ອອກມາຂ້າງ ນອກເພື່ອໄປຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຄາເຟຕ່າງໆຕ້ອງຖືກສັກຢາສອງຄັ້ງ. ນັ້ນຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມານຳມັນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຖ້າທຸກຄົນປະຕິບັດກັບຄົນອື່ນດ້ວຍຄວາມເຄົາ ລົບ ແລະ ເມດຕາກະລຸນາໃນລະຫວ່າງໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາຈະເປີດຄືນຢ່າງປອດໄພ.”
ການສັກຢາແມ່ນຂໍ້ບັງຄັບໃນ ອອສເຕຣເລຍ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ, ນາຍຄູບາງຄົນ ແລະ ອາຊີບອື່ນໆ. ຜູ້ອອກກົດລະບຽບຢາຂອງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າຢາວັກຊີນແມ່ນ “ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ,” ແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນ ອອສເຕຣເລຍ ປະມານ 10 ເປີເຊັນແມ່ນລັງເລໃຈ ກ່ຽວກັບ ການສັກຢາກັນ COVID-19.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ຊິດນີ ທ້າວ ຈາມາລ ດາອູດ ເວົ້າວ່າລາວບໍ່ເຊື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຢາວັກຊີນ.
ທ້າວ ດາອູດ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ເຊື່ອວ່າໂຣກລະບາດແມ່ນຮ້າຍແຮງເຖິງຊີວິດຈົນເຖິງຈຸດທີ່ວ່າຕ້ອງບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນໄປສັກຢາທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູດວ່າປອດໄພ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍວ່າວັກຊີນນີ້ແມ່ນປອດໄພ.”
ໃນລັດ ນິວ ຊາວ ແວລສ໌, ຂໍ້ຫ້າມທຸກຢ່າງ ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາຈະຖືກຍົກເລີກເວລາທີ່ອັດຕາພູມຕ້ານທານໄດ້ຮອດ 90 ເປີເຊັນ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນ, ແນວໃດກໍຕາມ, ຍັງຄົງຖືກກັກບໍລິເວນໃນນະຄອນ ແມລເບິນ ແລະ ແຄນເບີຣາ ຂອງອອສເຕຣເລຍ.
ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກວດພົບການຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາ 127,500 ກໍລະນີນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ. ຫຼາຍກວ່າ 1,400 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
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