ຍົກເລີກ DACA ​ອາດສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ຕໍ່ເສດຖະກິດ

ການຕັດສິນໃຈຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນອາທິດນີ້ເພື່ອຍົກເລີກ ໂຄງການປົກປ້ອງ ພວກ
ເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານ ບໍ່ໃຫ້ຖືກເນລະເທດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ DACA ນັ້ນ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄັດຄ້ານຢ່າງໃຫຍ່ ສຳລັບພວກເດັກນ້ອຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ເກືອບ 800,000 ຄົນ ທີ່ເປັນພວກຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ເວລາ
ເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ.
ແຕ່ວ່າຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ຍາກຈະວັດແທກເປັນຈຳນວນໄດ້ ສຳລັບແຮງງານທີ່ປະເຊີນ
ໜ້າກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຖືກປົດອອກຈາກວຽກ ແລະບັງຄັບໃຫ້ກັບຄືນປະເທດ
ນັ້ນ ແມ່ນຫລັກຖານສຳລັບບັນດານາຍຈ້າງ ຜູ້ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມອງເຫັນວ່າ ເປັນທັງ
ສິນລະທຳແລະຄວາມສັບສົນໃນດ້ານເສດຖະກິດໃນການທີ່ຈະຍຸຕິໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້
ວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນ.
ທ່ານນາງ Kathryn Wylde ປະທານ ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານອົງການຄູ່ຮ່ວມງານສຳລັບ
ນະຄອນ New York ກ່າວວ່າ “ການສູນເສຍ ໃນການປະກອບ ສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ DACA ເປັນການສູນເສຍໂດຍກົງ. ອົງ
ການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຕາງໜ້າຜູ້ນຳທຸລະກິດຂອງນະຄອນນິວຢອກ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ
ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຍດຈາກ DACA ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫລາຍພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີເຂົ້າ
ໃນທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານນາງ Wylde ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ຍັງເປັນສັນຍານໃຫ້ແກ່ໂລກທັງມວນວ່າ ສະຫະ
ລັດ ບໍ່ໄດ້ເປັນບ່ອນ ທີ່ອ້າແຂນຮັບເອົາພວກທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະເຮັດວຽກໜັກ ແລະ
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ກະຕືລືລົ້ນອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ຂ່າວຄາວດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຜົນໃນທາງລົບ
ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາມໃນການຂົນຂວາຍ ໂດຍບັນດາບໍລິສັດທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການພວກທີ່ມີພອນສະຫວັນ ພອນສະຫວັນໃນບຫລາຍພາສາ ທີ່ມາຈາກທົ່່ວໂລກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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