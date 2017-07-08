Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ພວກນັກດົນຕີ ມັກຈະພາກັນເວົ້າລົມ ກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫລິ້ນດົນຕີຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນ
ເລື່ອງທໍານອງ ແລະສຽງຂອງມັນເລື້ອຍໆ ຊຶ່ງບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບການເວົ້າເຖິງຍີ່ຫໍ້
ຂອງມັນ. ພວກນັກຫລິ້ນກີຕາໄຟຟ້າ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດອະທິບາຍ
ໄດ້ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບສຽງ ‘ໃສໆ’ ຂອງກີຕາຍີ່ຫໍ້ Fender ຫລື ກ່ຽວກັບເບສ ຍີ່ຫໍ້
Gibsons ທີ່ມີສຽງຕໍ່າທີ່ສຸດນັ້ນ. ດຽວນີ້ ມີກີຕາ 3ມິຕິ ຫລື 3D ອັນນຶ່ງ ແລະສິ່ງນັ້ນ
ອາດຈະເປັນການເລີ້ມຕົ້ນຂອງເຄື່ອງຫລິ້ນດົນຕີ ທີ່ພິມ ຫລືຫລໍ່ແບບ 3D ກໍອາດ
ເປັນໄດ້. Kevin Enochs ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ຟັງເບິ່ງແລ້ວ ສຽງກີຕານີ້ ແນ່ນອນວ່າ ມັນບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັນກັບສຽງຂອງກີຕາໄຟຟ້າອັນນຶ່ງ ແຕ່ວ່າເທັກໂນໂລຈີດ້ານການພິມ ຫລືຫລໍ່ແບບ 3ມິຕິ ຫລື3D ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນ
ເຄື່ອງຫລິ້ນດົນຕີ ທີ່ເບິ່ງແລ້ວມີລັກສະນະສະເພາະຕົວຂອງມັນ ຊຶ່ງກໍຄືກັນກັບສຽງຂອງ
ນັກຫລິ້ນກີຕາ ທີ່ມີສຽງສະເພາະຕົວຂອງຕົນນັ້ນເອງ.
ກີຕາໜ່ວຍນີ້ຖືກພິມອອກ ຫລືຫລໍ່ ໂດຍສາດສະດາຈານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Lund
ຂອງສະວີເດັນ ໂດຍໃຊ້ຝຸ່ນໂລຫະແລະແສງເລເຊີ.
ສາດສະດາຈານ OLAF DIEGEL ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ LUND ກ່າວວ່າ:
"ສຽງຂອງມັນ ແມ່ນດີສຸດຍອດ. ນີ້ແມ່ນກີຕາໄຟຟ້າ, ສະນັ້ນເຈົ້າຮູ້ບໍ່ວ່າ ຖ້າສຶກສາມັນ
ໃນທາງວິທະຍາສາດແລ້ວກໍແມ່ນວ່າ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີສຽງດັ່ງກ່າວກໍຄືເຄື່ອງຍຶດ
ສາຍກີຕາ ທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກກ້າຢູ່ຂ້າງເທິງ ທີ່ດຶງດູດເອົາການສັ່ນສະເທືອນຂອງ
ສາຍກີຕານັ້ນ. ຈະແມ່ນອັນໃດກໍຕາມທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ ມັນກໍຈະ
ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ສຽງໃນລະດັບທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນເປັນກີຕາໄຟຟ້າ ມັນຈຶ່ງມີສຽງດີຄືກັນກັບກີຕາໄຟຟ້າຊະນິດອື່ນໆທົ່ວໄປ. ກີຕາທໍາມະດາ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ
ກີຕາໄຟຟ້າ ແມ່ນເປັນອີກເລື່ອງນຶ່ງ."
ພວກນັກຫລິ້ນກີຕາມືອາຊີບບາງຄົນ ບໍ່ຄ່ອຍປະທັບໃຈ ກັບກີຕາແບບນີ້ປານໃດ. ນັກ
ຫລິ້ນກີຕາຄົນນີ້ຈະເວົ້າວ່າ ກີຕາ 3D ກໍບໍ່ມີຫຍັງດີ ຫລືບໍ່ມີດີຫລາຍກວ່າກີຕາຊະນິດ
ອື່ນ, ມີແຕ່ວ່າມັນຕ່າງໝູ່ຊື່ໆ.
ທ່ານ TIM BRICHENO, ນັກຫລິ້ນດົນຕີຜູ້ນຶ່ງກ່າວວ່າ:
"ແຕ່ວ່າ ໃນທີ່ສຸດ ກີຕາທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸປະສົມ ເຊັ່ນວັດຖຸທີ່ໃຊ້ພິມນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ
ສຽງກ້ອງອັນແນ່ນອນ ແບບໃດແບບນຶ່ງ, ທີ່ຈະກະທົບໃສ່ສຽງ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນເລື່ອງດີ
ເພາະວ່າ ການເຮັດແນວນັ້ນ ເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີໄດ້."
ທ່ານ DIEGEL ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Lund ໄດ້ໃຊ້ການພິມ ຫລືຫລໍ່ແບບ 3D ເພື່ອເຮັດ
ເຄື່ອງຫລິ້ນດົນຕີໄຟຟ້າຫລາຍອັນ ແຕ່ວ່າ ທ່ານກໍຍັງຢາກຈະກ້າວໄປຫາການໃຊ້ອຸ
ປະກອນໃໝ່ຢູ່.
ທ່ານໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງນີ້:
"ຂ້ອຍຢາກເວົ້າວ່າ ນີ້ແມ່ນກີຕາໄຟຟ້າ, ມັນມີສຽງຄືກັນກັບກີຕາໄຟຟ້າ. ຂ້ອຍເຊື່ອວ່າ ການມີເຄື່ອງຫລິ້ນດົນຕີທີ່ອອກສຽງດ້ວຍລົມເປົ່າ, ເຮົາຈະສາມາດເຮັດສຽງສະເພາະ
ຕົວຂອງມັນໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຮັດຂຸ່ຍທີ່ມີສຽງປະສົມປະສານກັນໄດ້
ໃນເວລາເປົ່າມັນ."
ສິ່ງປະດິດສ້າງຂຶ້ນມາ ຂອງ Lund ບາງອັນກໍຈະເຫັນຄົນເອົາໄປຫລິ້ນຢູ່ເທິງເວທີ ແລະ
ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ຈຸດປະສົງຂອງທ່ານກໍຄື ການຜະລິດກີຕາຕາມຄໍາສັ່ງ ທີ່ມີລາຄາເທົ່າກັນກັບກີຕາດ້ວຍໄມ້ທີ່ອອກແບບຕາມໂບຮານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ