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75 ປີ​ແລ້ວ ສຸ​ສານນໍ​ມັງ​ດີ ເຕືອນ​ໃຫ້​ຫວນເຖິງ ການ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ ຂອງທະຫານອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ ໃນການປົດ​ປ່ອຍ​ຝ​ຣັ່ງ

ສຸ​ສານ Normandy ຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ເມືອງໂກ​ລ​ເລີ​ວິນ ຊຽກ-ແມ, ເຂດ Normandy, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ເປັນ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ລະ​ນຶກເຖິງການ​ເສຍ​ສະ​ຫຼະ​ຂອ​ງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່ປະ​ກອບ​ສ່ວນ ເ​ຂົ້າ​ໃນ​ການ​ປົດ​ປ່ອຍຝ​ຣັ່ງ ໃນປີ​ 1944 ແລະ 1945

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ວັນ​ທີ 6 ມິ​ຖຸ​ນາທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້, ບັນ​ດາຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆລວມ ​ທັງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ ຢູ່​ແຄມ​ຫາດ​ຊາຍ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ ເພື່ອສະ​ຫລອງວັນ​ຄົບ​ຮອບ 75 ປີ ແຫ່ງ​ການເປີດບັ້ນລົບ​ບຸກ​ຂອງປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ຫລື D-Day. ​ຢູ່​ໃນການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານທາງ​ທະ​ຫານ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ແຕ່ເສຍ​ຫາຍຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້, ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະຂອງ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ອື່ນໆ ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທຳ​ອິດ​ ຂອງ​ການ​ບຸກ​ບັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ ເພື່ອ​ປົດ​ປ່ອຍ​ປະ​ເທດ​ຝ​ຣັ່ງ ແລະ​ທະ​ວີບຢູ​ໂຣບ ​ໃຫ້​ຫລຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ຍຶດ​ຄອງ ​ຂອງພວກ​ນາ​ຊີ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ. ສະ​ຫລຸບ​ແລ້ວ ມີ​ທະ​ຫານ​ຫລາຍກວ່າ 425,000 ຄົນ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງທະ​ຫານ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ຫລືບໍ່​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫລື​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປ. ​ສຸສານ ແລະ​ອາ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານນໍ​ມັງ​ດີອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ (Normandy American) ເປັນສະ​ຖານ​ທີ່ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ລັກເພື່ອ​ໃຫ້ຄົນ​ໄປສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ນັກ​ລົບ​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປ. Nicolas Pinault, ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງເຂດ​ນໍ​ມັງດີ (Normandy) ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນ D-Day ແລະ ສຸ​ສານ​ນໍ​ມັງ​ດີຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຢູ່​ຝ​ຣັ່ງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເມື່ອ​ສ່ອງ​ຈາກ​ເທິງ​ຟ້າ​ລົງໄປ, ຫາດ​ຊາຍໂອ​ມາ​ຮາ (Omaha) ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ງຽບ​ສະ​ຫງົບ​ດີ.
ບໍ່​ເປັນ​ໜ້າ​ຢາກ​ເຊື່ອ​ເລີຍ​ວ່າ 75 ປີກ່ອນ ໄດ້ມີການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ການ​ທາງ​ທະ​ຫານ ທີ່ນອງ
​ເລືອດ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດຢູ່​ທີ່ນີ້. ການ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ໂອ​ເວີ​ລອດ (Overlord) ແມ່ນ​ຊື່ທີ່​ເປັນ
​ລະ​ຫັດ​ລັບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ວ່າ ວັນດີ ຫລື D-Day. ທະ​ຫານ​ພັນ​ທະ​ມິດ
​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ແລະ​ຍຸດ​ໂທ​ປະກອນ ທາງ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ສົ່ງໄປ​ເຖິງ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ຝ​ຣັ່ງ
ໂດຍທາງອາ​ກາດ ແລະ​ທາງທະ​ເລ.

ທ່ານສະ​ກອດ ເດີ​ສ໌ຊ​າ​ດິນ​ສ໌ (Scott Desjardins), ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ດ້ານ​ອະ​ນຸ​ສາ​ວະ​ລີ ແຫ່ງ​ການ​ສູ້​ລົບຂອງອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫລື American Battle Monuments ກ່າວ​ວ່າ:
"ມັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຕັ້ງ​ຫລາຍ​ປີ​ເພື່ອຈະ​ວາງ​ແຜນບັ້ນ​ລົບໄດ້. ມັນ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ເປັນ​ຫລາຍໆ​ພັນ​ອັນ, ມີ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈເປັນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄັ້ງ. ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ສັບ​ສົນ​ຫລາຍ​ອີ່​ຫລີ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ​ຄືນ​ໄດ້​ອີກ​ຫລືບໍ່ໃນ​ທຸກມື້ນີ້ ໂດຍ​ທີ່​ມີ​ເຄື່ອງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີຢູ່. ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າຜູ້​ຊາຍ​ພວກນີ້​ເຮັດ​ເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີເຄື່ອງບອກ​ທິດ​ທາງ ຫລື GPS, ບໍ່​ມີ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດເລີຍ."

ວັນ​ທີ 6 ມິ​ຖຸ​ນາ, 1944 ເປັນ​ວັນ​ທີ່​ມີ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ເພື່ອຈະ​ຕັ້ງ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນຢູ່​ໃນ​ເຂດຢູ​ໂຣບ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກໄດ້. ບັ້ນ​ລົບ​ຕ່າງໆຢູ່​ບ່ອນນີ້ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ຂອ​ງ​ທະ​ຫານ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ໄປ 8,500 ຄົນ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນລ​ວ​ມ​ມີທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ຢູ່ 2,012 ຄົນ.

​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຫລື GI ​ອີກສອງ​ພັນ​ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ ຫລືບໍ່ ​ກໍ​ຊອກ​ຫາບໍ່​ເຫັນ​ເລີຍ. ເພື່ອ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ແກ່​ການ​ເສຍ​ສະ​ລະ​ອັນ​ນີ້ຢູ່​ໃນເຂດ Normandy, ມີດິນ​ທີ່ມອບ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດເພື່ອໃຫ້​ຕັ້ງ​ສຸ​ສານຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງໂກ​ລ​ເລີ​ວິນ ຊຽກ-ແມ (Colleville-sur-Mer). ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຝຣັ່ງ ຍັງ​ຮູ້​ສຶກ​ເຖິງ​ບຸນ​ຄຸນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່ໃນ 75 ປີ​ຕໍ່ມາ.

​ນາງສ​ເຕັ​ຟ​ຟາ​ນີ ເລີ ບ​ຣິ​ສ (STEPHANIE LE BRIS), ຜູ້​ນຳ​ທ່ຽວຢູ່​ໃນ​ສຸ​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ:
"ຄ້າຍ​ກັບວ່າ ມັນຫາກໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ວານນີ້. ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍ, ຂອງ​ພໍ່​ຕູ້-ແມ່​ຕູ້​ຂອງ​ຂ້ອຍ ແລະ​ທຸກມື້ນີ້ຂ້ອຍ​ຮູ້ຊຶ້ງ​ເຖິງຄຸນຄ່າ​ຂອງເສ​ລີ​ພາບ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ຖ້າ​ຫາກບໍ່​ມີ​ພວກ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ຝັງ​ຢູ່​ໃນ​ທີ່ນີ້ ຂ້ອຍບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ຂ້ອຍ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ​ແລ້ວ.”

ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ປະ​ມານ 1 ລ້ານ​ຄົນ ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກເດີນ​ທາງໄປຢ້ຽ​ມ​ຊົມອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ເພື່ອ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ບຸນ​ຄຸນ​ຂອງ​ຄົນ​ລຸ້ນ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ໄດ້​ເສຍສະ​ລະ​ຊີ​ວິດ​ເພື່ອ​ຄົນ​ອື່ນ.

ທ້າວ ສ​ຕີ​ຟ, ​ຜູ້​ໄປ​ທ່ຽວ​ຊົມ​ສະ​ຖານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ​ເວົ້າ​ວ່າ:
"ມີຕັ້ງ​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ເສ​ຍ​ສະ​ລະ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ເພື່ອ​ເສ​ລີ​ພາບ, ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫລາຍ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາຫລາຍ. ການ​ໄດ້ມາ​ທີ່ນີ້ ແລະໄດ້​ເບິ່ງ​ດ້ວຍ​ໂຕ​ເອງ, ມັນ​ເປັນ​ປະ​ສົບ​ກາ​ນ​ທີ່ໜ້າຊຶ້ງໃຈ​ຫລາຍ."

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ​ໂຣບ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ການ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ຢູ່ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄປ​ຢ້ຽ​ມ​ຢາມສະ​ຖານ​ທີ່​ເຫລົ່າ​ນີ້ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ​ແກ່ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ສະ​ລະ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ນາມ​ວ່າ​ ເປັນ​ການ​ເອົາທະ​ວີບນັ້ນ ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ໃຫ້​ໂລກເສ​ລີ.

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