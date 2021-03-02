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ຝູງຊົນ ພາກັນປະທ້ວງອີກ ເພື່ອຄັດຄ້ານ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ໃນມຽນມາ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈນໍາການປາບປາມ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່

ການພົ່ນແກສນໍ້າຕາ ແລະແກັສດັບເພີງໃສ່ພວກປະທ້ວງໃນຂະນະທີ່ມີການປະທະກັນກັບຕໍາຫລວດປາບຈາລະຈົນຂະນະທີ່ ມີການປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການລັດຖະປະຫານ, ຢູ່ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງຂອງມຽນມາ, ວັນທີ 1 ມີນາ, 2021

ພວກປະທ້ວງໃນມຽນມາໄດ້ເດີນຂະບວນຢູ່ໃນຫລາຍຕົວເມືອງໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອຄັດຄ້ານການປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ.

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຍິງແກສນໍ້າຕາ ແລະແກວ່ງລະເບີດມືທີ່ສົ່ງສຽງດັງໃສ່ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຢາງກຸ້ງໃນວັນຈັນວານນີ້, ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກ 18 ຄົນ ໃນທົ່ວມຽນມາຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກຫລາຍກວ່າ 30 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນມື້ປະທ້ວງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ມີການລັດຖະປະຫານຂອງທາງທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ເປັນຕົ້ນມາ, ອີງຕາມຫ້ອງການສິດທິມະ ນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ຢູ່ໃນເມືອງດາວາຍ (Dawei), ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດບ່ອນທີ່ມີລາຍງານວ່າ ມີຫລາຍຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນອາທິດຜ່ານມານັ້ນ ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ກັບຄືນໄປຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ແຕ່ໃນຈຳນວນ ໜ້ອຍກວ່າເກົ່າ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງມຽນມາທີ່ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ, ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູຈີ ໄດ້ປາກົດໂຕ ຜ່ານທາງວິດີໂອຢູ່ໃນສານແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງເນປີດໍ. ນີ້ແມ່ນການປາກົດໂຕໃນທີ່ສາທາລະນະຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງ ນັບແຕ່ ທ່ານນາງ ແລະສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ໃນລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຂອງມຽນມາໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງແລະຖືກທະຫານຄຸມຂັງ.

ທະນາຍຄວາມຂອງຜູ້ນຳອາຍຸ 75 ປີຄົນນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງເບິ່ງແລ້ວຍັງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຢູ່. ທະນາຍຄວາມກ່າວອີກວ່າ ບັນດາໄອຍະການໄດ້ກ່າວຫາທ່ານນາງວ່າ ກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃໝ່ອີກສອງກະທົງ ໃນໄລຍະທີ່ມີການດຳເນີນຄະດີຢູ່ໃນສານ ນັ້ນກໍຄື: ພະຍາຍາມຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນປວງຊົນ ແລະລະເມີດກົດໝາຍທາງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກ່ຽວກັບການມີອຸປະ ກອນໃຊ້ປະຕິບັດງານໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ.

ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູຈີ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢູ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າແລະນຳໃຊ້ວິທະຍຸວອກກີ-ທັອກກີ (walkie-talkie) 6 ໜ່ວຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນລະຫວ່າງການກວດຄົ້ນຫາເຮືອນຂອງທ່ານນາງ, ແລະໃນການລະເມີດກົດໝາຍໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຂອງປະເທດໂດຍຈັດໃຫ້ມີການຊຸມນຸມຂອງປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດລະບຽບ ການສະກັດກັ້ນ ພະ ຍາດໂຄວິດ-19.

ສະຫະລັດ ແລະປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ່ານນາງ ພ້ອມທັງຜູ້ຊ່ວຍທ່ານນາງຫລາຍຄົນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກທະຫານຟື້ນຟູອຳ ນາດ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານພົນລະເຮືອນ.

ໃນສະຖານະການຄືບໜ້າອີກຢ່າງນຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້, ນາຍພົນອາວຸໂສ, ທ່ານ ມິນ ອອງ ແລັງ (Min Aung Hlaing) ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສ ຜ່ານທາງໂທ ລະພາບຂອງລັດວ່າ ຜູ້ນຳພາການປະທ້ວງ ແລະ "ຜູ້ຍຸຍົງ" ຈະຖືກລົງໂທດ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ກອງທັບກຳລັງສືບສວນການລ່ວງລະເມີດທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍລັດຖະບານພົນລະເຮືອນຢູ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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