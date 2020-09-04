ຢາວັກຊີນ COVID-19 ໃກ້ຈະຖືກຜະລິດ ອອກມາແລ້ວ ດ້ວຍການໃຊ້ ເທັກໂນໂລຈີໃໝ່

ຢາວັກຊີນ COVID-19 ສອງຊະນິດທີ່ອາດມາຮອດໄວສຸດໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ໄດ້ໃຊ້ເທັກນິກໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫັວງທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ມັນຈະເລັ່ງຂັ້ນຕອນການພັດທະນາ.
ຢາວັກຊີນໃໝ່ດັ່ງກ່າວຈະຖືກທົດລອງຄັ້ງທຳອິດ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຢາວັກຊີນທີ່ອາໄສລະຫັດພັນທຸກຳ, ແທນທີ່ຈະເປັນພະຍາດເອງນັ້ນ, ສາມາດມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຫຼືບໍ່. ອົງການເທັກໂນໂລຈີຊີວະພາບ Moderna ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງພັດທະນາຢາວັກຊີນຊະນິດນຶ່ງຂຶ້ນມາ. ອີກຊະນິດນຶ່ງແມ່ນດຳເນີນການດ້ວຍການປະສານງານລະຫວ່າງບໍລິສັດຜະລິດຢາຂອງ ເຢຍຣະມັນ BioNTech ແລະ ບໍລິສັດ Pfizer ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ.
ຢາວັກຊີກ່ອນໜ້ານີ້ທຸກອັນ ໄດ້ກະຕຸ້ນລະບົບພູມຄຸ້ມກັນດ້ວຍເຊື້ອໂຣກທີ່ຕາຍ ແລ້ວ ຫຼື ອ່ອນແອ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງມັນ. ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນຢາວັກຊີນໃໝ່ແຕ່ລະອັນນັ້ນ ແມ່ນຊິ້ນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະຫັດພັນທຸກຳເອີ້ນວ່າ mRNA. ມັນຈະບັນຊາຮ່າງກາຍໃຫ້ຜະລິດໄວຣັສນ້ອຍໆອັນນຶ່ງຂຶ້ນມາ. ມັນຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ແຕ່ມັນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໂຣກຕຽມພ້ອມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັສທີ່ແທ້ຈິງ.
ການຜະລິດຢາວັກຊີນໃຫ້ພຽງພໍເປັນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດສນັ້ນ ປົກກະຕິແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ລະບົບການຜະລິດທາງດ້ານຊີວິພາບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຊື້ອໂຣກ ຫຼື ຊິ້ນສ່ວນຂອງມັນ. ຢາວັກຊີນ mRNA ແມ່ນສາມາດທະນາຂຶ້ນໄດ້ໄວກວ່າ ສ່ວນນຶ່ງກໍເປັນຍ້ອນເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຕ້ອງໄດ້ອາໄສລະບົບທີ່ສັບຊ້ອນນີ້. ບວກກັບຢາວັກຊີນ mRNA ເຊິ່ງແມ່ນອົງປະ ກອບພື້ນຖານທາງເຄມີຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ເພື່ອຜະລິດຢາວັກຊີນຊະນິດໃໝ່ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອໂຣກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ນີ້ແມ່ນຢາວັກຊີນທີ່ອີງໃສ່ລະຫັດພັນທຸກຳ ທີ່ຈະຖືກພັດທະນາຂຶ້ນສຳລັບຄົນໄຂ້ ທີ່ເປັນມະນຸດທັງ ຫຼາຍ. ຢາວັກຊີນສັດຕະວະແພດຫຼາຍອັນທີ່ໄດ້ໃຊ້ເທັກນິກນີ້ ແມ່ນມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ລວມມີພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ໄວຣັສ ເວັສ ໄນລ໌ (West Nile) ໃນໂຕມ້າ, ໂຣກມະເຮັງຜິວໜັງໃນໂຕໝາ ແລະ ພະຍາດທີ່ເກີດຈາກ ເຊື້ອໄວຣັສ ອື່ນໆໃນປາແຊລມັອນ.