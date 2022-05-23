NEWS 6 WHO ASSEMBLY
ສົງຄາມຢູເຄຣນ ພ້ອມດ້ວຍການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະຄວາມເສຍທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ແມ່ນເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຳລັບສ່ວນໃຫຍ່ວັນອາທິດວານ ນີ້ ຂະນະທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ເປີດປະຊຸມບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອເວົ້າເຖິງການແຜ່ລະບາດ ທີ່ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ແລະການທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບຫລາຍຢ່າງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ຫົວໜ້າອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ທ່ານເຕໂດຣສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢຊຸສ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນເປີດກອງປະຊຸມ ພະແນກການຂອງອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດປະຈຳປີວ່າ “ບ່ອນໃດມີສົງຄາມ ຄວາມອຶດຢາກ ແລະພະຍາດ ໃນບໍ່ຊ້າກໍຕິດຕາມມານຳຫລັງ.”
ກອງປະຊຸມ ມີກຳນົດຈະດຳເນີນໄປ ຈົນເຖິງວັນເສົາຈະມານີ້ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍເທື່ອທຳອິດທີ່ WHO ປະຊຸມກັບບັນດາສະມາຊິກ 194 ປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າເຕົ້າໂຮມກັນເປັນຈຳນວນໃຫຍ່ແບບເຊິ່ງໜ້າ ນັບແຕ່ໂຄວິດ-19 ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນມາໃນທ້າຍປີ 2019.
ທ່ານເຕໂດຣສ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄວາມສຳຄັນການເຮັດວຽກຢູ່ສະພາ ເພື່ອແກ້ໄຂ ພາວະສຸກເສີນອັນຍາວນານຂອງໂລກ ແລະການທ້າທາຍຕ່າງໆຮວມທັງວິກິດການໂຄວິດ-19 ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສຳເລັດ ທີ່ “ຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີການແບ່ງແຍກ.”
ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ “ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການດຳເນີນຂອງພະຍາດ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຄວາມອຶດຢາກ ແລະສົງຄາມ ທີ່ກໍ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະການແຂ່ງຂັນພູມີພາກການເມືອງ.”
ອະດີດລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກເອທິໂອເປຍ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນຄວາມພິນາດ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນຜ່ານສາຍຕາສ່ວນໂຕ “ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກນ້ອຍສົງຄາມ.”
ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນເປັນສັນຕິພາບທີ່ຈະແຈ້ງ “ມັນເປັນເງື່ອນໄຂຫຼັກສຳລັບສຸຂະພາບ. ພວກເຮົາຕ້ອງເລືອກເອົາສຸຂະພາບ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະສັນຕິພາບ ສັນຕິພາບ ສັນຕິພາບ.”
ແຕ່ແມ່ນສົງຄາມທີ່ໄດ້ຄອບງຳ ການກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ລະດັບສູງ ມືື້ທຳອິດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາ.
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ ກ່າວຢູ່ໃນວີດີໂອ ວ່າ
“ສິ່ງທີຕິດຕາມມາຂອງສົງຄາມແມ່ນຄວາມຫາຍະນະ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຕໍ່ສະຖານທີ່ສາທາລະນະສຸກ ແລະຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງບັນດານາຍແພດ.”
Ukraine war, with disease and destruction following in its wake, loomed large Sunday as the WHO convened countries to address a still raging pandemic and a vast array of other global health challenges.
"Where war goes, hunger and disease follow shortly behind," World Health Organization chief Tedros Adhanom Ghebreyesus warned on the opening day of the U.N. agency's main annual assembly.
The assembly, due to run through Saturday, marks the first time the WHO is convening its 194 member states for their first largely in-person gathering since COVID-19 surfaced in late 2019.
Tedros warned that important work at the assembly to address a long line of global health emergencies and challenges, including the COVID-19 crisis, could not succeed "in a divided world."
"We face a formidable convergence of disease, drought, famine and war, fueled by climate change, inequity and geopolitical rivalry,” he warned.
The former Ethiopian health minister said he was viewing the ravages in Ukraine through a personal lens: "I am a child of war.”
In Ukraine and elsewhere, he said, it is clear peace "is a prerequisite for health. We must choose health for peace, and peace, peace, peace."
But it was war that dominated the high-level speeches on the first day of the assembly.
"The consequences of this war are devastating, to health, to populations, to health facilities and to health personnel," French President Emmanuel Macron said in a video address.