ຫຼາຍປະເທດ ເລີ່ມວາງແຜນ ການແຈກຢາຍ ຢາວັກຊີນ COVID-19

ປະເທດຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະວາງແຜນການ ເພື່ອແຈກຢາຍຢາວັກຊີນ COVID-19 ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ດ້ວຍ ເຢຍຣະມັນ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະສັກຢາໃນປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງໃນຕົ້ນເດືອນໜ້າ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສປານ ໄດ້ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ມັນ “ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຄິດໃນແງ່ບວກ” ທີ່ຢາວັກຊີນຈະຖືກຮັບຮອງໃນ ຢູໂຣບ ກ່ອນທ້າຍປີນີ້, ແລະ ວ່າຫຼັງຈາກການຮັບຮອງ, ວັກຊີນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດເລີ່ມ “ສັກໄດ້ໃນທັນທີ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ກຳນົດແຜນການເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອເລີ່ມສັກຢາໃຫ້ຄົນບາງກຸ່ມໄວສຸດ ແມ່ນວັນທີ 12 ທັນວາ, ສອງວັນຫຼັງຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງແຜນທົບທວນຢາວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ Pfizer.
ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມ G-20 ໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ບັນດາຜູ້ນຳຈາກປະເທດ ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງໂລກ 20 ປະເທດ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຢາວັກຊີນ COVID-19 ຈະຖືກເຮັດໃຫ້ມີໃຊ້ ສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ.
ໃນ ສະຫະລັດ, ບັນດາພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບ, ຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບໜັກສຸດໂດຍ COVID-19 ຈະເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນນັ້ນ.
ພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບທີ່ຢູ່ໃນແຖວໜ້າເກືອບ 1,400 ຄົນໃນ ສະຫະລັດ ປາກົດວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນ COVID-19, ອີງຕາມການສືບສວນສອບສວນຮ່ວມກັນໂດຍໜັງສືພິມຂອງປະເທດ ອັງກິດ, The Guardian ແລະ ອົງການຂ່າວ Kaiser Health. ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນພະຍາບານ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງການສຶກສາ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບຫຼາຍຄົນ, “ແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນກັບຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ຄວາມເຈັບຊໍ້າທາງຈິດ ແລະ ອິດເມື່ອຍ.”
ໝໍຜ່າຕັດທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ The Guardian ວ່າ ໃນສອງເດືອນທຳອິດຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ລາວໄດ້ຫໍ່ສົບຂອງຄົນຫຼາຍກວ່າທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໃນ 25 ປີທີ່ຜ່ານມາໃນອາຊີບຂອງລາວ. ທ່ານ ຈິມ ເຈັນໄທລ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫຼາຍຄົນມີໂຣກຄວາມກົດດັນຫຼັງຄວາມເຈັບຊໍ້າທາງຈິດ.”